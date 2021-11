Fotbalisté Liberce vyhráli v Karviné 2:1 gólem střídajícího Hilála v nastavení

Karviná - Fotbalisté Liberce zvítězili v 15. kole první ligy v Karviné 2:1 a po čtvrté výhře za sebou se posunuli na osmé místo. Domácím zařídil vedení Brazilec Marco Túlio, za hosty vyrovnal v první půli Michal Rabušic ze sporné penalty. V úvodní minutě závěrečného nastavení rozhodl střídající bahrajnský útočník Júsuf Hilál. Karviná zůstává jediným týmem v soutěži bez vítězství a je předposlední, k dobru má ale dvě odložená utkání.

Zápas dvou mužstev, která během této sezony vyměnila trenéra, začali lépe domácí. Liberecký brankář Knobloch musel během úvodních jedenácti minut čelit nebezpečné hlavičce Papadopulose i Šehičově střele z úhlu. V 17. minutě našel Bartošák z rohového kopu přesně hlavu Túlia a brazilský záložník, který v minulém kole zachránil remízu se Slováckem, se trefil ve druhém utkání po sobě.

Liberec se ke střele na branku dlouho nedostal. Ve 36. minutě ale po rohovém kopu zasáhl domácí Stropek míč rukou a přestože ji měl u těla, rozhodčí Orel po prozkoumání videa nařídil penaltu. Rabušic ji proměnil panenkovským obloučkem do středu branky. Domácí cítili křivdu, viditelně vypadli z tempa a v závěru poločasu málem inkasovali podruhé, Rondič však branku minul.

I druhé dějství začali Slezané náporem, ale tentokrát z něj nic nevytěžili. Ani hosté se do žádné šance dlouho nedostali. V 78. minutě je podržel brankář Knobloch, když vyrazil střelu estonského reprezentanta Sinjavského zblízka. Vzápětí sice Čmelík dotlačil míč do sítě, ale rozhodčí gól neuznal pro faul na gólmana. Na druhé straně zakončil Rondič sólo vydařenou střelou a brankář Bolek ji jen se štěstím vyrazil na břevno.

Slovan znovu dokázal, že umí otočit nepříznivý vývoj v posledních minutách zápasu. Stejně jako v předchozích kolech v Teplicích a proti Bohemians si vítěznou trefu schoval do úplného závěru. Tentokrát byl hrdinou Hilál, který v první minutě nastavení po rohovém kopu hlavičkoval do sítě.

Karviná čeká na ligové vítězství už 14 zápasů, naposledy se radovala v květnu v utkání s Teplicemi. Další možnost přerušit nelichotivou sérii bude mít už ve středu opět na domácí půdě ve slezském derby s Ostravou, které bylo odloženo kvůli koronavirové karanténě.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Karviné): "Naše hra měla parametry až po tu ruku, neruku. Z dálky to nedokážu vyhodnotit. Ani ti (liberečtí) hráči nereagovali. Někdy tam VAR vstupuje zbytečně. Liberec byl kombinačně lepší, ale ve druhé půli jsme jim to narušili a utkání bylo vyrovnané. Dostali jsme gól v nastavení, takový je fotbal. Někdy vám dá, jindy vezme. Je to škoda z hlediska psychiky hráčů. Důležité je, aby se z toho oklepali, už ve středu hrajeme další zápas. Vrátí se hráči vykartovaní i po zranění. Co nám fotbal nedal dnes, třeba nám dá ve středu proti Baníku."

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Nevstoupili jsme do utkání ideálně, Karviná těžila z našich ztrát, dělali jsme hodně chyb. Vyvrcholilo to inkasovaným gólem, který nám ale pomohl. Trochu to z nás spadlo, dokázali jsme domácí zatlačit. Pak nám pomohl gól z penalty, Byla to smolná situace pro domácí, ale rukou zahrál. Ve druhém poločase nikdo nechtěl udělat chybu. Lámalo se to, ale nás podržel brankář Knobloch. S pokorou bychom bod brali, ale měli jsme víc sil. Projevila se síla střídajících hráčů. Důležité je mít náboje na lavičce, a to my máme. Hráči teď mají vyšší sebevědomí. Víc si věří, chtějí ten zápas zlomit i v závěru."

MFK Karviná - Slovan Liberec 1:2 (1:1)

Branky: 17. Túlio - 38. Rabušic z pen., 90.+1 Hilál. Rozhodčí: Orel - Mokrusch, Arnošt - Pechanec (video). ŽK: Čmelík - Matoušek, Mikula. Diváci: 2035.

Karviná: Bolek - Dramé (68. Mikuš), Santos, Buchta, Šehič - Sinjavskij (80. Jurásek), Stropek (80. Šindelář), Nešický (74. Durosinmi), Túlio, Bartošák (74. Čmelík) - Papadopulos. Trenér: Páník.

Liberec: Knobloch - Gebre Selassie, Chaluš, Plechatý, Mikula - Matoušek (74. Mészáros), Tiéhi, Havelka (85. Purzitidis), Tupta (67. Faško) - Rabušic (74. Hilál), Rondič. Trenér: Kozel.