Fotbalisté Liberce vyhráli v Jablonci 1:0, podještědské derby rozhodl Tupta

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Liberce zvítězili v 9. kole první ligy v Jablonci 1:0. Podještědské derby rozhodl povedenou střelou z přímého kopu v 37. minutě Lubomír Tupta. Slovan pod vedením trenéra Luboše Kozla nenašel přemožitele ani ve třetím ligovém utkání a podruhé za sebou naplno bodoval. Svého rivala zdolal v nejvyšší soutěži po třech zápasech. Jablonečtí nevyhráli dvě kola po sobě a doma v lize prohráli poprvé od února po 11 duelech.

Kvůli zdravotním problémům zůstal na lavičce klíčový liberecký obránce a bývalý český reprezentant Gebre Selassie.

Po čtvrt hodině hry se v první velké šance objevil Kratochvíl, který v šestnáctce obehrál Plechatého, jenže vyběhnutého brankáře Knoblocha nepřekonal. Poté si Holíkův centr zprava srazil liberecký kapitán Mikula na tyč.

Slovan udeřil v 37. minutě, když Tupta z přímého kopu zakončil k tyči. Slovenský křídelník se zapsal mezi střelce ve druhém kole po sobě. Také proti Mladé Boleslavi byla jeho trefa vítězná. Okamžitě poté Liberečtí po rychlém brejku málem pojistili náskok, jenže Rondič před brankou nedosáhl na Tuptovu přihrávku.

Po změně stran střídající Nečas hlavičkou zaměstnal jabloneckého gólmana Hanuše. V 66. minutě přišel na hřiště nejlepší střelec Jablonce v ligové sezoně Čvančara, který ihned po rohu hlavičkoval vedle. Následně Kubistovu dělovku z přímého kopu Knobloch vyrazil.

Jablonečtí stupňovali tlak. Střídající křídelník a bývalý hráč Liberce Malínský přihrál do šestnáctky a Mikulovi se od nohy odrazil míč do ruky. Sudí Hrubeš po konzultaci s videorozhodčím Adamem však penaltu neodpískal.

Po dalším rohu Čvančara hlavičkoval do břevna a následně nevyzrál na hostujícího brankáře ani střelou z úhlu. Jednadvacetiletý útočník potom znovu hlavou minul a v nastavení se neprosadil ani z malého vápna. Liberec na hřišti Jablonce zvítězil v lize po dvou utkáních.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Jsem smutný, protože jsme byli celých 90 minut lepší. Měli jsme převahu a Liberec nás potrestal z trestného kopu. Slovan tam v první půli nic neměl. Byli jsme hodně aktivní, ale chyběl nám finální krok do tutových šancí. Byla tam tyčka. I v druhém poločase jsme se snažili jít do tlaku, měli jsme tam dost centrů, ale bohužel ve vápně nejsme tak důrazní a finálová fáze nás trápí. Čvančara měl dvě stoprocentní šance, spoustu šancí pochytal Knobloch. Celkově ale musím mančaftu poděkovat, navázali jsme na Kluž a Spartu. I kdybychom dnes hráli další poločas, asi bychom branku nevstřelili. Převaha byla dominantní, ale fotbal se hraje na góly a my máme nulu. Zatím nám to tam nepadá, potřebujeme se dostat někdy už do vedení a ne jen honit výsledek. Někdy dokáže být fotbal krutý a dnes to tak je. Musíme dobře zregenerovat a připravit se na čtvrtek na zápas v Alkmaaru."

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Vyhrát zde je těžké pro kohokoliv, natož pro nás v této situaci. Výsledek je pro nás strašně pozitivní. Je to cenné vítězství. Byli jsme pod tlakem, ale troufnu si říct, že jsme v pokutovém území byli lepší než soupeř. V poli můžeme hrát líp. Druhý poločas bych si z brejkových situací dokázal představit ještě druhý gól. Bylo to stále o gól a výsledek byl tudíž otevřený až do posledních vteřin. Ale na tomto výsledku se dá stavět."

FK Jablonec - Slovan Liberec 0:1 (0:1)

Branka: 37. Tupta. Rozhodčí: Hrubeš - Antoníček, Dobrovolný - Adam (video). ŽK: Krob, Čvančara - Havelka, Mikula, Tiéhi, Kozel (trenér). Diváci: 3811.

Jablonec: Hanuš - Holík, Kubista, Zelený, Krob - Považanec - Pleštil (66. Čvančara), Kratochvíl (70. Malínský), Houska, Pilař (81. Nešpor) - Doležal. Trenér: Rada.

Liberec: Knobloch - Fukala, Chaluš, Plechatý, Mikula - Tiéhi, Havelka (83. Purzitidis) - Matoušek (67. Hilál), Faško (57. Frýdek), Tupta (57. Nečas) - Rondič (83. Rabušic). Trenér: Kozel.