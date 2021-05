Fotbalisté Liberce budou v předehrávce bojovat o poháry, Brno o záchranu

Liberec - Fotbalisté Liberce a Brna rozehrají v pátek večer 32. kolo první ligy. Zatímco domácí bojují o účast v evropských pohárech, Zbrojovka se pokusí ještě oživit naději na záchranu. Pokud by na severu Čech nezvítězila, stala by se v případě nedělní výhry Teplic nad Českými Budějovice už jistým sestupujícím.

Liberec z posledních dvou kol získal jediný bod, ale vzhledem ke klopýtání Plzně má stále naději na páté místo, které by mohlo znamenat účast v evropských pohárech. Slovan ztrácí tři kola před koncem soutěže na Viktorii dva body.

"Ještě chceme zabojovat o evropské poháry. Plzeň nám domácí remízou s Příbramí a prohrou na Spartě dala ještě určitou šanci, a proto nám povinnost velí doma nad Brnem vyhrát," řekl asistent libereckého trenéra Miroslav Holeňák.

Zbrojovka má opačné starosti. Pět kol za sebou nevyhrála a stále ztrácí čtyři body na první nesestupovou pozici, kterou drží Teplice. Brňanům se více daří venku, kde v posledních pěti ligových zápasech jen jednou prohráli a získali tam 14 z celkových 22 bodů v sezoně.

"Víme, o co hrajeme. Dokud máme byť jen minimální šanci na záchranu, budeme o ni bojovat a rozhodně ji nechceme zahodit nějakým zbabělým výkonem," uvedl brněnský trenér Richard Dostálek.

Liberec vyhrál poslední tři vzájemné ligové zápasy, v lednu v Brně zvítězil jasně 3:0. Doma Slovan porazil Zbrojovku v šesti z posledních sedmi duelů v nejvyšší soutěži.

"Nebereme to jako odvetu za domácí porážku 0:3 v lednu. Víme, že Liberec bojuje o poháry, a my mu to budeme chtít znepříjemnit. Chybí nám tři hráči pro karty, ale zase se vrací Čermák s Růskem. Absence jsou šance pro další hráče, aby zabojovali o místo a dobrým výkonem už jej nepustili," řekl Dostálek.

"Brno má ještě pořád šanci na záchranu, a dokud ji bude mít, určitě se o ni budou rvát jako lvi. Navíc momentálně se jim daří líp venku než doma. Musíme se snažit být trpěliví, efektivní a hlavně vstřelit první gól. To se ukázalo třeba minule na Bohemians jako velmi důležité pro vývoj zápasu, který jsme pak prohráli," dodal Holeňák.

Zápas v Liberci začne v pátek ve 20:00. Na utkání mohou v omezené míře fanoušci, kluby smí z 10 procent zaplnit kapacitu hlediště.

