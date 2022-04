Fotbalisté Karviné remizovali se Zlínem 1:1, dohrávali bez dvou vyloučených

Karviná - Fotbalisté poslední Karviné v prvním kole ligové nadstavbové skupiny o záchranu doma remizovali 1:1 se Zlínem. Hosté vedli brankou Vachtanga Čanturišviliho ze 36. minuty, po hodině hry vyrovnal Lukáš Bartošák. Karviná dohrávala bez dvou vyloučených hráčů Rajmunda Mikuše a Filipa Zorvana. Slezané ztrácejí osm bodů na předposlední 15. příčku. Zlín sice nevyhrál páté ligové utkání za sebou, ale vede skupinu o udržení s náskokem čtyř bodů na první barážovou pozici.

Zápas začal ve velmi opatrném duchu a na obou týmech byla patrná nervozita. První náznak šance přišel v 18. minutě, kdy Bartošákova střela z hranice šestnáctky protáhla brankáře Rakovana. Domácí tým získal mírnou územní převahu, nicméně další náznak šance nepřišel. Zlín po půl hodině vyrovnal průběh a tlačil se do zakončení. Pokusy Dramého a Čanturišviliho skončily vedle.

Ve 36. minutě se ale do míče opřel znovu Gruzínec Čanturišvili a ze zhruba 20 metrů trefil horní růžek branky. Byl to jeho premiérový gól v české lize při jeho 81. startu. Šanci na dvoubrankové vedení pak v poslední minutě první půle promarnil Vraštil, když zblízka hlavičkoval vedle.

Domácí tým posílil příchodem Durosinmiho útok, ale jeho přítomnost významnější efekt neměla. V 60. minutě se domácí dočkali vyrovnání po spolupráci jiných hráčů. Centr z pravé strany po zemi usměrnil zblízka do sítě bývalý zlínský hráč Bartošák a vyrovnal na 1:1.

Karvinou vyrovnání nabudilo k další útočné aktivitě, Túlio trefil po hodině hry břevno, Durosinmiho střelu s námahou vyrážel Rakovan. Rozlet domácích ale zmrazil faul Mikuše, za nějž viděl obránce slezského týmu v 70. minutě červenou kartu.

Zlín i v početní převaze podřídil taktiku neinkasovat. Nahrála mu k tomu i druhá červená karta pro domácího Zorvana v poslední minutě. "Ševci" bod v klidu uhájili, 13. vzájemný duel soupeřů v nejvyšší soutěži skončil poprvé remízou.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Karviné): "Bylo to pro nás těžké utkání s dobrým protivníkem, který je zkušený a hraje technicky dobře. V první půli se trefil výstavním kusem Čanturišvili, po přestávce jsme dali do hry Durosinmiho, který měl nějaké zdravotní problémy a proto nehrál od začátku. Povedlo se nám dostat Zlín pod tlak, vyrovnali jsme, ale srazily nás červené karty. Kluci dřeli a bojovali, takový je prostě fotbal. Po druhé červené už to nešlo. Je to nevyzpytatelný ročník, doma nevyhrál Jablonec, naše záchrana je zase o kousek dál."

Jan Jelínek (asistent trenéra Zlína): "Bylo znát, že šlo o úvodní utkání nadstavby, úvod byl hodně nervózní z obou stran, na konci plály emoce. Mrzí mě, že po naší vedoucí brance jsme nedali druhou, když velkou šancí měl Vraštil. My na jeden gól potřebujeme šest šancí. Přišel za to trest, zafungovala psychika, byli jsme pod tlakem, domácí byli nebezpeční, ale jim to pokazila první červená karta. Z tohoto pohledu si myslím, že nám tři body unikly. Měli jsme kvalitu na to, abychom to zvládli, závěr měl být z naší strany lepší."

MFK Karviná - Fastav Zlín 1:1 (0:1)

Branky: 60. Bartošák - 36. Čanturišvili. Rozhodčí: Berka - Vlček, Kříž - Petřík (video). ŽK: Šehič, Čmelík - Matejov, Cedidla. ČK: 70. Mikuš, 90. Zorvan (oba Karviná). Diváci: 1320.

Karviná: Bajza - Mikuš, Buchta, Stropek, Šehič (90. Svoboda) - Jursa (81. Sinjavskij), Túlio - Zorvan, Qose (46. Durosinmi), Bartošák (72. Čmelík) - Papadopulos (72. Kobouri). Trenér: Páník.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Procházka, Vraštil, Matejov (71. Simerský) - Conde - Dramé (71. Vukadinovič), Hrubý, Janetzký (90. Fillo), Čanturišvili (81. Reiter) - Fantiš (81. Jawo). Trenér: Kalivoda.