Fotbalisté Karviné přivítají v ligové dohrávce Ostravu

Karviná - Fotbalisty Karviné a Ostravy čeká dnes dohrávka 12. kola první ligy. Slezské derby se mělo původně uskutečnit již před měsícem, ale kvůli koronaviru v týmu domácích ho vedení soutěže odložilo. Karvinští, jimž patří v tabulce předposlední místo, se pokusí ukončit dlouhé čekání na tři body a jako poslední celek v ligové sezoně zvítězit. Baník chce po čtyřech kolech naplno bodovat a upevnit si pátou příčku.

Karviná v neděli gólem inkasovaným v nastavení prohrála doma s Libercem 1:2 a v lize nezvítězila už 14 zápasů. Slezané se s pěti body krčí na předposledním místě tabulky o skóre před Teplicemi, k dobru však mají dvě odložená utkání a věří, že se dokážou přiblížit celkům nad sebou. Karvinští s Ostravou vyhráli jediný z osmi ligových duelů, doma ale s Baníkem bodovali ve třech ze čtyř zápasů.

"Viděl jsem Baník v posledním zápase proti Plzni na vlastní oči a ve druhé půli ukázal, jakou má sílu. Bude to výborné utkání. My sice minulý duel s Libercem ztratili v nastaveném čase, ale fotbal už je takový. Někdy vám něco dá a někdy vezme. Důležité je, aby se z toho kluci oklepali. Co nám nevyšlo v neděli s Libercem, se teď může podařit s Baníkem," řekl karvinský trenér Bohumil Páník, který v letech 2018 až 2019 vedl Ostravu.

Baník prohrál jediné z posledních devíti kol, na druhou stranu ale v lize už čtyřikrát po sobě nezvítězil. O víkendu Ostravští remizovali doma s Plzní 2:2 poté, co smazali dvoubrankovou ztrátu, a připsali si třetí nerozhodný výsledek za sebou.

"Karviná potřebuje body, takže těžký zápas. My k němu musíme přistoupit zodpovědně jako proti Plzni doma. Soupeř má mužstvo, které bude asi zaměřeno na defenzivu, z protiútoku se bude snažit ohrožovat naši branku," řekl ostravský trenér Tomáš Galásek.

"Pokud se Karviné nevyrovnáme v důrazu, bojovnosti a houževnatosti, měli bychom velký problém. Věříme, že jsme dobře zregenerovali, přispět k tomu by mohla i pozitiva z utkání proti Plzni," doplnil asistent u české reprezentace.

Zápas v Karviné začne ve středu v 17:00. Po zpřísnění vládních opatření proti koronaviru už se fanoušci nedostanou na stadion po předložení negativního testu, vstup jim umožnění pouze dokončené očkování nebo prodělání nemoci v posledních šesti měsících.

Statistické údaje před středeční dohrávkou: MFK Karviná (v tabulce 15.) - Baník Ostrava (5.) Výkop: středa 24. listopadu, 17:00. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Kotík - Franěk (video). Bilance: 8 1-4-3 6:9. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Karviná: Bolek - Dramé, Santos, Buchta, Šehič - Sinjavskij, Stropek, Qose, Túlio, Bartošák - Papadopulos. Ostrava: Budinský - Juroška, Svozil, Lischka, Fleišman - Ndefe, Tetour, Kaloč, Kuzmanovič, Potočný - Almási. Absence: Čmelík (4 ŽK), Neuman, Tavares (oba zranění), Bartl, Mangabeira (oba nejistý start) - Laštůvka (zranění), Kukučka (rekonvalescence). Disciplinární omezení: Bartošák, Papadopulos, Šehič - Almási, Fleišman, Kuzmanovič, Ndefe (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Papadopulos (4) - Almási (5). Zajímavosti: - Karviná vyhrála jediný z 8 vzájemných ligových zápasů, v nejvyšší soutěži Ostravu 4x za sebou neporazila a v posledních 2 duelech s ní remizovala - Karviná prohrála jediný ze 4 domácích ligových zápasů s Ostravou a ve 3 z nich neinkasovala - Karviná v lize 14x po sobě nevyhrála a jako jediná v této sezoně nejvyšší soutěže nezvítězila - Karviná prohrála 4 z posledních 5 kol - Karviná doma v lize 7x za sebou nezvítězila, ale získala tam 4 z celkových 5 bodů v sezoně - Ostrava prohrála jediné z posledních 9 ligových utkání, ale 4 kola po sobě nezvítězila a 3x za sebou remizovala - Ostrava venku v lize 4x za sebou neprohrála - zápas se v původním termínu nehrál kvůli koronaviru v týmu Karviné, která má k dobru ještě dohrávku na hřišti Bohemians 1905 - trenér Karviné Páník v minulosti vedl Ostravu - Kaloč (Ostrava) může nastoupit k 50. utkání v lize