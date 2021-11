Fotbalisté Karviné po návratu z karantény doma remizovali 2:2 se Slováckem

Karviná - Fotbalisté Karviné po návratu z karantény ve 14. kole první ligy doma remizovali se Slováckem 2:2. Favorizovaní hosté zaváhali po sérii šesti výher a v neúplné tabulce jsou třetí. Slezané v nejvyšší soutěži čekají na vítězství 13 utkání, o skóre alespoň poskočili na předposlední místo před Teplice.

Karvinou poslal do vedení Michal Papadopulos, ještě do přestávky odpověděl Stanislav Hofmann a krátce po změně stran otočil skóre Jan Kalabiška. O dělbě bodů rozhodl v 81. minutě střídající Marco Túlio.

Domácí byli v dvoutýdenní karanténě kvůli hromadné nákaze koronavirem v týmu a museli si nechat odložit dva ligové a jeden pohárový duel.

Nevzdory herní pauze Karvinští skórovali jako první. V 11. minutě Křapka nacentroval do šestnáctky a Papadopulos míč pohotově tečoval mimo dosah brankáře Nguyena. Karvinský kapitán si čtvrtým ligovým gólem v sezoně upevnil pozici nejlepšího týmového střelce.

Slovácko záhy převzalo iniciativu a mohlo rychle odpovědět, ale Sadílek hlavičkoval nad branku a Jurečkův gól naplatil kvůli ofsajdu. Už po půl hodině hry trenér hostů Svědík poslal do hry druhého útočníka Ciciliu, jehož přítomnost byla hodně znát.

Tým z Uherského Hradiště ve 37. minutě vyrovnal. Sadílek poslal do pokutového území míč, který Holzer přepustil volnému Hofmannovi a ten propálil Bolka. Jeho branku chvíli nato těsně minul Cicilia.

Hosté v 56. minutě otočili skóre. Aktivní Cicilia před brankou našel nepokrytého Kalabišku a bývalý karvinský hráč měl dostatek času i prostoru přesně zakončit.

Karvinský tým poté přidal na útočné aktivitě. Bleskové vyrovnání Bartošákovi překazila tyčka, Dramého střílený centr s velkými problémy vyrazil Nguyen. V 81. minutě už domácí srovnali, když si na Qoseho centr naběhl střídající Túlio a hlavou překonal Nguyena.

Jeho protějšek Bolek v závěru několikrát podržel domácí. Zkušený gólman nejprve vychytal Kalabišku a pak si poradil i s Hofmannovou střelou. Karviná tak se Slováckem utnula ligovou šňůru šesti porážek 0:2.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Karviné): "Slovácko našlo klíč, jak se nám tam dostávat. My jsme první půli přežili jenom 1:1, ale točili nás v prostorech, ve kterých umí hrát. Proto jsme ve druhé půlce změnili organizaci hry a rychle jsme do toho také sahali, protože někteří hráči nám po té nemoci odpadali a už jsme nestíhali běhat. Všechny změny nám pomohly, hráči to znovu rozběhli i směrem nahoru a tím jsme trošku Slovácko začali zlobit. Už jsme nebyli v neustálém tlaku. Přesto měli dvě tutovky, které chytil Bolek. Dneska ta remíza jde samozřejmě i za ním. Pro nás je remíza úspěch. Oni měli určitě víc situací. Těší mě to, že jsme to v závěru dokázali vytempovat a dokázali jsme jim sekundovat. Nebyli jsme už jenom ořezávátka, se kterými si udělají, co chtějí."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Tím, že jsme dostali gól, tak samozřejmě špatný vstup do zápasu, za mě moc profesorský. Myslím, že jsme si tam vytvořili nějaké příležitosti, ať předtím nebo potom. Reagovali jsme na to střídáním, hráli jsme na dva útočníky. Nejen, že se nám podařilo vytvořit šance, ale hlavně vyrovnat na 1:1 do poločasu, což bylo velmi důležité. Druhý poločas pokračoval v tom trendu, že jsme si zase vytvořili nějaké šance, jednu jsme nedali, potom přišel gól na 2:1. Pak pro mě nepochopitelně přestaneme úplně hrát. Nebyla to naše hra, nebyli jsme zodpovědní v některých věcech. Necháváme strašně moc prostoru hráčům na obranné polovině. Trestuhodně si necháme vyrovnat na 2:2. Na konci nám chyběly přesnost a kvalita, abychom utkání třeba ještě překlopili na naši stranu."

MFK Karviná - 1. FC Slovácko 2:2 (1:1)

Branky: 11. Papadopulos, 81. Túlio - 37. Hofmann, 56. Kalabiška. Rozhodčí: Szikszay - Hrabovský, Leška - Štěrba (video). ŽK: Qose - Hofmann. Diváci: 1820.

Sestavy:

Karviná: Bolek - Santos, Buchta, Dramé - Křapka (52. Šehič), Mangabeira (72. Stropek), Qose, Bartošák (61. Túlio) - Čmelík (46. Nešický), Sinjavskij - Papadopulos. Trenér: Páník.

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Kalabiška - Havlík, Daníček (34. Cicilia) - Petržela (65. Navrátil), Sadílek, Holzer (78. Tomič) - Jurečka (78. Šimko). Trenér: Svědík.