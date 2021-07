Fotbalisté Karviné a Hradce v lize i podruhé remizovali, zápas skončil 1:1

Karviná - Fotbalisté Karviné ve druhém kole první ligy doma remizovali s nováčkem Hradcem Králové 1:1. Skóre pro hosty otevřel hned v páté minutě Pavel Dvořák, o vyrovnání se ještě v úvodním poločase postaral Vlasij Sinjavskij. Východočeši měli víc šancí, ale oba týmy si připsaly druhou remízu v nové sezoně.

Ligový nováček měl podobně jako při premiéře před týdnem proti Bohemians skvělý start do zápasu a rychle se ujal vedení. Už v páté minutě rozehrál Rada přímý kop, Mejdr hlavou prodloužil k Dvořákovi a nejzkušenější hráč hostí s více než dvěma sty ligovými starty z otočky poslal míč do sítě. Z ligového gólu se radoval po třech letech, ten poslední vstřelil shodou okolností také v Karviné, ještě ve službách Olomouce.

Vzápětí šli dva Východočeši na karvinskou branku, ale Vašulín šanci promarnil. Mohlo je to mrzet, protože stejně jako v prvním kole i tentokrát o vedení přišli. Nejprve byl blízko k vyrovnání útočník Papadopulos, jehož hlavička v pádu mířila těsně vedle tyče. Ve 25. minutě hradecký obránce Kodeš chtěl hlavičkovat do rukou svého gólmana, ale Sinjavskij jeho úmysl vystihl a vybíhajícího Fendricha šikovně obstřelil. Estonský záložník si ve druhém zápase nového ročníku připsal druhý gól.

Domácí i dále poměrně snadno pronikali do mezer v hradecké obraně. Ve 42. minutě se Čmelík po dlouhém nákopu řítil sám na branku, ale Urma se stihl vrátit a ve skluzu v poslední chvíli střelu zblokoval.

Po změně stran ale byli hosté jasně lepším týmem a měli několik šancí. Jen během osmi úvodních minut Prekop těsně minul branku, Vašulín trefil tyč a Urmovu vyloženou šanci zmařil brankář Neuman. Karvinský gólman svůj tým podržel i při dalším Vašulínově brejku a několikrát ukázal, proč se z pozice trojky v minulém ročníku posunul na jedničku mezi tyčemi.

Domácí se k ničemu nedostali a z tribun brzy slyšeli pískot. Ani opakované střídání v karvinském týmu obraz hry příliš nezměnilo. Jen hradecká útočná aktivita v závěru opadla a zápas dospěl do remízového konce. "Votroci" na třetí pokus v nejvyšší soutěži se slezským soupeřem bodovali.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér Karviné): "Viděli jsme bojovné utkání, hodně soubojů. My jsme na rozdíl od minulého kola nezachytili úvod, soupeř hrál organizovaně. Vyrovnávací gól nám spadl do klína, hra se začala překlánět na naši stranu. Ve druhém poločase jsme ještě posílili útok, chtěli jsme přinést větší agresivitu do vápna. Ale Hradec převzal otěže, ve středu pole měl převahu, měl dvě nebo tři šance. Přežili jsme to, remíza je zasloužená, i když chápu diváky, že asi proti nováčkovi čekali víc."

Miroslav Koubek (trenér Hradce): "Minule jsme něco ztratili, máme pocit, že jsme i dnes mohli získat víc. Povedl se nám vstup, dali jsme gól z akce, kterou trénujeme. Soupeř odpověděl agresivním fotbalem a my mu darovali vyrovnání po individuální chybě Petra Kodeše. To nás srazilo, ale něco jsme si k tomu o přestávce řekli. Že chceme být aktivní, umíme běhat, máme hráče na standardky a začalo se nám dařit. V druhém poločase jsme byli lepším týmem. Kluci hrají ligu prvně, jsou možná v šanci vystresovaní a podlehnou tlaku. Ale je důležité, že si šance vytvoříme a příště už je třeba dáme."

MFK Karviná - FC Hradec Králové 1:1 (1:1)

Branky: 25. Sinjavskij - 5. Dvořák. Rozhodčí: Cieslar - Kotík, Podaný - Proske (video). ŽK: Tavares - Klíma, Prekop, Urma, Koubek (trenér). Diváci: 2053.

Karviná: Neuman - Křapka, Santos, Buchta, Bartošák - Mangabeira, Nešický (46. Tavares) - Čmelík, Qose (74. Stropek), Sinjavskij (63. Jurásek) - Papadopulos (74. Zych). Trenér: Weber.

Hradec: Fendrich - Mejdr, Donát, Klíma, Urma - Kodeš, Rada - Prekop (80. Rezek), Dvořák (90. Soukeník), Vlkanova (86. Harazim) - Vašulín. Trenér: Koubek.