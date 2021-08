Fotbalisté Jablonce zkusí v EL zaskočit Celtic Glasgow

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce ve čtvrtek vstoupí do kvalifikace Evropské ligy. Severočeši úvodním domácím zápasem rozehrají 3. předkolo proti Celticu Glasgow a pokusí se vzepřít roli velkého outsidera. Odveta je na programu za týden ve Skotsku.

Jablonečtí potřebují na cestě do skupiny Evropské ligy zdolat dva soupeře, v případě postupu přes Celtic by je ve 4. předkole čekal nizozemský Alkmaar. Pokud by Severočeši skotského soupeře nevyřadili, zahráli by si v závěrečném předkole nově vzniklé Evropské konferenční ligy proti vítězi duelu Kostanaj - Žilina.

Jablonečtí v pohárech z kvalifikace do hlavní fáze ještě nikdy neprošli, před třemi lety postoupili do skupiny Evropské ligy přímo bez nutnosti hrát předkola. "V téhle fázi si soupeře těžko vybírat. Ukáže se to na hřišti. Viděli jsme v minulých letech, že minimálně jednou jsme byli favorité a nezvládli jsme to. Teď jako favorit nebudeme," řekl klubovému webu jablonecký kapitán Tomáš Hübschman.

Ani jednomu z týmů nevyšla generálka. Jablonec v sobotu prohrál v lize v Mladé Boleslavi vysoko 0:3 a nenavázal na vítězství 1:0 z prvního kola nad Ostravou. Celtic na úvod skotské ligy podlehl na půdě Hearts 1:2. Celek z Glasgow v součtu s přípravou šestkrát po sobě nezvítězil, do kvalifikace Evropské ligy přešel po vyřazení od Midtjyllandu v 2. předkole Ligy mistrů.

"Prohra v Boleslavi byla před Celticem nepříjemná. Ale čeká nás jiná soutěž, jiný soupeř. Věřím, že hráči se dokážou na Celtic zkoncentrovat a předvedou zcela jiný výkon," uvedl jablonecký trenér Petr Rada.

"Máme teď rychlý sled zápasů. S Boleslaví jsme dostali hodně hloupé góly, to se nesmí opakovat. Ve čtvrtek to bude úplně jiný zápas a musíme ho zvládnout," doplnil jablonecký bek Jan Krob, jehož tým v doma v pohárech sedmkrát za sebou nezvítězil.

Celtic od roku od 2012 získal devětkrát po sobě skotský titul, v minulé sezoně ale skončil s velkou ztrátou druhý za městský rivalem Rangers. Vítěz Poháru mistrů evropských zemí z roku 1967 a finalista Poháru UEFA ze sezony 2002/03 šel v poslední době herně dolů i na evropské scéně. Vloni ve skupině Evropské ligy utrpěl dva debakly 1:4 od pražské Sparty a v pohárech vyhrál jediný z posledních osmi zápasů.

Mužstvo v červnu převzal australský trenér s řeckými kořeny Ange Postecoglou, vstup do sezony ale jeho svěřencům nevyšel. "Výkon v posledním zápase byl pozitivním krokem kupředu, i když výsledek byl zklamáním. Musíme více vytěžit z naší herní dominance. Myslím, že ve čtvrtek k tomu budeme mít dobrou příležitost. Sice jsme zklamaní z vyřazení v Lize mistrů, ale pořád máme šanci hrát v Evropě," uvedl Postecoglou.

Celtic na začátku týdne posílili zkušený brankář Joe Hart a záložník James McCarthy, jejich start v Jablonci ale není pravděpodobný.

Zápas začne ve čtvrtek v 17:45. Stadion může být zcela zaplněn, fanoušci jako obvykle při vstupu musejí doložit bezinfekčnost.

Statistické údaje před utkáním 3. předkola Evropské ligy: FK Jablonec - Celtic Glasgow Výkop: čtvrtek 5. srpna, 17:45. Rozhodčí: Meler - Eyisoy, Komurcuoglu (všichni Tur.). Bilance: ČR (Československo) - Skotsko 32 19-5-8 50:30. 1966/67 PMEZ: Celtic Glasgow - Dukla Praha 3:1, 0:0, 1981/82 PVP: Dukla Praha - Glasgow Rangers 3:0, 1:2, 1982/83 UEFA: Bohemians Praha - Dundee United 1:0, 0:0, 1985/86 UEFA: Slavia Praha - St. Mirren 1:0, 0:3 po prodl., 1986/87 UEFA: Heart of Midlothian - Dukla Praha 3:2, 0:1, 1987/88 UEFA: Dundee United - Vítkovice 1:2, 1:1, 1991/92 LM: Sparta Praha - Glasgow Rangers 1:0, 1:2 po prodl., 1992/93 PVP: Airdrieonians - Sparta Praha 0:1, 1:2, 1992/93 UEFA: Slavia Praha - Hearts 1:0, 2:4, 1998/99 UEFA: Olomouc - Kilmarnock 2:0, 2:0, 2002/03 UEFA: Žižkov - Glasgow Rangers 2:0, 1:3 po prodl., 2003/04 UEFA: Celtic Glasgow - Teplice 3:0, 0:1, 2006/07 UEFA: Heart of Midlothian - Sparta Praha 0:2, 0:0, 2009/10 EL: Aberdeen - Olomouc 1:5, 0:3, 2020/21 EL: Celtic Glasgow - Sparta Praha 1:4, 1:4, 2020/21 EL: Slavia Praha - Glasgow Rangers 1:1, 2:0. Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Jablonec v Evropě: EL/UEFA 29 8-8-13 41:43 PVP 2 1-0-1 3:3 Celkem 31 9-8-14 44:46 Celtic v Evropě: LM/PMEZ 216 101-37-78 333:255 EL/UEFA 129 54-29-46 190:157 PVP 38 21-4-13 75:37 Celkem 383 176-70-137 598:449 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hanuš - Štěpánek, Martinec, Zelený, Krob - Považanec - Pleštil, Kubista, Kratochvíl, Pilař - Doležal. Celtic: Bain - Ralston, Bitton, Welsh, Taylor - Soro, McGregor - Abada, Turnbull, Christie - Édouard. Absence: Hrubý (zranění), Holík (nejistý start) - Griffiths, Jullien (oba zranění). Zajímavosti: - Jablonec se poprvé ve velkých pohárových soutěžích utká se skotským soupeřem - Cetic v minulé sezoně Evropské ligy 2x prohrál ve skupině 1:4 se Spartou - Celtic ve velkých pohárových soutěžích ve 3 zápasech na české půdě nezvítězil a dal jediný gól - Jablonec ve 3. předkole Evropské ligy vstupuje do kvalifikace, Celtic přešel do soutěže po vyřazení ve 2. předkole Ligy mistrů s Midtjyllandem (remíza 1:1 doma, prohra 1:2 po prodloužení venku) - Jablonec ještě nikdy nepostoupil v pohárech z kvalifikace, vloni vypadl ve 2. předkole Evropské ligy po prohře 3:5 po prodloužení s Dunajskou Stredou - Jablonec si v roce 2018 zahrál skupinu Evropské ligy, do které ale prošel přímo bez nutnosti hrát kvalifikaci - Jablonec v generálce o víkendu prohrál v lize v Mladé Boleslavi 0:3 a nenavázal na úvodní vítězství 1:0 nad Ostravou - Jablonec doma v pohárech 7x za sebou nezvítězil - Jablonec doma 8 soutěžních zápasů po sobě neprohrál - Celtic vyhrál jediný z posledních 8 zápasů v pohárech - Celtic v generálce v úvodním kole skotské ligy podlehl 1:2 na půdě Hearts - Celtic ve 3 soutěžních zápasech sezony nevyhrál a v součtu s přípravou 6x za sebou nezvítězil - Celtic v roce 1967 vyhrál PMEZ, předchůdce Ligy mistrů, v roce 1970 došel do finále, které si zahrál i v sezoně 2002/03 v Poháru UEFA - Jablonec obsadil v minulé sezoně české ligy 3. místo, Celtic skončil v domácí soutěži druhý a poprvé od roku 2011 nezískal titul - postupující si ve 4. předkole zahraje s Alkmaarem