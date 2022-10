Fotbalisté Jablonce zdolali Budějovice 3:0 a v lize zvítězili po třech prohrách

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce vyhráli ve 14. kole první ligy nad Českými Budějovicemi 3:0. Severočechy poslal ve 29. minutě do vedení bývalý hráč Dynama Pavel Šulc, čtvrt hodiny před koncem se prosadil z penalty Jan Chramosta a ve čtvrté minutě nastavení uzavřel skóre střídající Michal Černák.

Jablonečtí v lize zvítězili po třech porážkách a v neúplné tabulce se posunuli na 10. místo. Domácímu kouči Davidu Horejšovi vyšel první zápas proti Dynamu, odkud v létě na sever Čech přišel a kde vedle trenéra působil i jako hráč. Jihočeši podruhé za sebou prohráli, venku v této sezoně nejvyšší soutěže teprve podruhé nebodovali a jsou třináctí.

Domácí začali aktivněji a v sedmé minutě mohli otevřít skóre. Na Sejkovu kolmici za obranu si naběhl Šulc, ale hostujícího brankáře Janáčka zblízka nepřekonal. Chvíli nato zahrozili Severočeši znovu, Chramosta s Polidarem si však na malém vápně překáželi a zakončili vedle. V 21. minutě proti Sejkovi vyběhl až na hranici šestnáctky gólman Janáček a poté zasáhl i proti agilnímu Šulcovi.

Za dalších osm minut už domácí vedli. Po rychlé kombinaci a přiťuknutí od Kratochvíla se dostal ze strany sám před brankáře Šulc a nezaváhal. Jednadvacetiletý záložník se trefil proti bývalému klubu a dal první soutěžní gól v jabloneckém dresu.

Severočeši skórovali po čtyřech soutěžních zápasech, o vedení ale mohli ještě do přestávky přijít. V závěru nastavení první půle se po Čoličově centru z přímého kopu nebezpečně odrazil míč a brankář Hanuš na čáře se štěstím zasáhl.

Po změně stran hostující trenér Weber, který v minulosti působil v Jablonci jako hráč a asistent kouče, dvakrát vystřídal, ale více šancí měli nadále Severočeši. Ve 49. minutě minul po brejku Chramosta, po hodině hry Sejk tísněný Čoudkem minul a chvíli nato zamířil vedle i Šulc.

V 76. minutě už Jablonečtí zvýšili. Čoudek ve vápně přišlápl unikajícího Jovoviče a Chramosta z penalty nezaváhal. Domácí útočník skóroval posedmé v ligovém ročníku. Vzápětí mohl přidat další branku Jovovič, ale Janáčka zblízka neprostřelil.

Jablonečtí se nakonec přece jen ještě jednou prosadili. Chramosta našel v závěru nastavení centrem na zadní tyči nabíhajícího Černáka a ten si připsal druhý gól v ligové kariéře. Severočeši porazili Dynamo v nejvyšší soutěži po dvou zápasech, v minulé sezoně s ním získali jen bod.

Hlasy po utkání:

David Horejš (trenér Jablonce): "Přiznávám, že to pro mě byl speciální zápas. Prožil jsem v Budějovicích 24 let, k tomu klubu mám a vždy budu mít velký vztah. Ale tohle byl zápas o nás. Nutně už jsme potřebovali vyhrát. Dobře jsme do toho vstoupili, něco jsme neproměnili ze začátku zápasu a tam mi trochu zatrnulo. Gól Pavla Šulce tomu hodně pomohl. Budějovice přijely bránit, hrály zezadu a spoléhaly na protiútoky. Do něčeho jsme je moc nepustili, vyhráli jsme zaslouženě. Dnes jsme prolomili to, co nás stálo ztracené body v minulých zápasech, proměnili jsme totiž své šance. Konečně jsme byli produktivní. V Liberci jsme třeba podali herně lepší výkon, ale dnes jsme si počínali lépe ve vápně soupeře. Měli jsme i problémy, nemohl nastoupit Krob. Zastoupil ho Šulc a nakonec to byl jeden z klíčových mužů zápasu."

Jozef Weber (trenér Č. Budějovic): "Nezbývá nám než přiznat, že jsme dnes prohráli zaslouženě. Hráli jsme platonický fotbal, navíc si to opakovaně kazíme závěry. Zdálo se mi, že od 60. minuty začínáme mít navrch. Ale místo abychom vyvinuli nějaký tlak a pokusili se o vyrovnání, inkasovali jsme druhou branku a sesypali se. Při výsledku 1:0 jsme mohli dlouho žít, na domácích byla cítit určitá nervozita. My ztratíme balon a pak přijde penaltová situace. Stejně jako v domácích zápasech jsme neměli sílu na zvrat. V poli to vypadalo vyrovnaně, ale domácí byli daleko dravější. Fotbal se hraje ve vápnech, my jsme v nich málo bojovali. V první půli jsme měli jednu šanci Čavoše, v druhé možná dvě střely, to je na obrat málo."

FK Jablonec - Dynamo České Budějovice 3:0 (1:0)

Branky: 29. Šulc, 76. Chramosta z pen., 90.+4 Černák. Rozhodčí: Batík - Nádvorník, Paták - Klíma (video). ŽK: Houska, Kratochvíl - Sladký, Potočný, Čoudek. Diváci: 1811.

Jablonec: Hanuš - Cools, Heidenreich, Akpudje - Šulc (86. Surzyn), Kratochvíl, Houska (90. Souček), Polidar - Jovovič (80. Černák) - Chramosta, Sejk (86. Patrák). Trenér: Horejš.

Č. Budějovice: Janáček - Čolič (69. Matoušek), Čoudek, Králik, Skovajsa (46. Zajíc) - Sladký - Čmelík (80. Švec), Čavoš, Hellebrand, Sluka (46. Hora) - Potočný (58. Mršič). Trenér: Weber.