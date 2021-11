Fotbalisté Jablonce remizovali ve Zlíně 0:0 a na výhru čekají sedm kol

Zlín - Fotbalisté Jablonce remizovali ve 14. kole první ligy na hřišti Zlína 0:0. Účastník Evropské konferenční ligy tak na výhru v nejvyšší soutěži čeká už sedm zápasů. Naopak domácí neprohráli třetí ligové utkání po sobě a potřetí v řadě také udrželi čisté konto. "Ševci" zůstali v tabulce na 11. místě o bod a jednu příčku před Jabloncem.

Oba trenéři se po utkání shodli, že na bezbrankovém stavu mají největší podíl brankáři. "Mnohdy nám truhla krev v žilách, tento duel si vzali na sebe gólmani, remíza je to spravedlivá," řekl na tiskové konferenci domácí Jan Jelínek, který je kvůli chybějící licenci veden jako asistent. "Štěstí nás dnes nepolíbilo. Není nám souzeno, možná měl být někde drn obrácen na druhou stranu," doplnil jablonecký kouč Petr Rada.

Severočeši nastoupili ve stejné sestavě jako ve čtvrtečním pohárovém duelu v dánském Randers a od prvních minut museli čelit zlínské ofenzivě. Čanturišvili nastřelil v osmé minutě břevno a chvíli poté zlikvidoval Hanuš vyloženou šanci při sólu Poznara.

O zajímavé momenty nebylo v dalším průběhu nouze na obou stranách. Kratochvíla vychytal Rakovan, stejný hráč pak trefil tyč zlínské branky.

Zřejmě nejblíže ke gólu měl ve 25. minutě domácí Vraštil, po jehož hlavičce míč na brankové čáře vyrazil Hanuš a vsedě si pak poradil i s dorážkou. Jablonec opět kontroval akcí Pleštila a závarem po rohovém kopu, který musel likvidovat hlavou Poznar.

Dramatické okamžiky se ze hry nevytratily ani po přestávce. Dramého střela měla k úspěchu daleko, zato hlavička střídajícího Pilaře rozezvučela břevno, brankář Rakovan pak zlikvidoval i dorážku Doležala.

Další tutovku neproměnil Jablonec v 71. minutě, kdy po akci Malínského trefil tyč znovu Pilař. "Kouše se to špatně, potřebovali jsme se chytit. Kdo by dnes dal gól, tak by vyhrál," uvedl záložník Václav Pilař.

Ani v závěru neupřednostnily oba týmy jistotu defenzivy, ale gólu se diváci nedočkali. "Bod proti silnému soupeři bereme, musím za výkon pochválit celý tým," řekl zlínský brankář Matej Rakovan.

Jablonec tak v nejvyšší soutěži neprohrál se Zlínem popatnácté za sebou, ale ve vzájemných duelech přerušil sérii pěti vítězství. "Ševci" doma neporazili Severočechy v desátém ligovém zápase po sobě.

Hlasy po utkání:

Jan Jelínek (asistent trenéra Zlína): "Pro diváka to bylo líbivé utkání se spoustou šancí na obou stranách, tento duel si pro sebe vzali oba brankáři, kteří se předháněli v zázračných zákrocích. Remíza je to spravedlivá. Líp jsme vstoupili do utkání, kdy měl šanci Poznar, pak měl možnosti ke skórování Jablonec, my jsme měli ve druhém poločase takové hluché místo. Bod beru se vší pokorou, ale doma chceme brát tři body. O to více mrzí ten start, kdy jsme mohl dát gól a mohlo to celé vypadat jinak. Pro trenéry je takový duel složitý, mnohdy nám tuhla krev v žilách."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Nevstoupili jsme do zápasu moc razantně, domácí na nás chtěli vletět, protože věděli, co máme za sebou. Podržel nás Hanus při sólu Poznara, kdybychom inkasovali, bylo by to pro nás složité. Pak jsme měli my velké šance, ale pak zase domácí, na šance to bylo po půli 2:2. Úvod druhého poločasu jsme si na rozdíl od Randers pohlídali, pak jsme měli více šancí, dvakrát jsme trefili tyč. Ale štěstí nás dnes nepolíbilo. Není nám souzeno, možná měl být někde drn obrácen na druhou stranu. Na výsledku mají dnes největší podíl oba gólmani. Šli jsme za vítězstvím, pro nás je to plusový bod, ale přibývají nám málo."

Fastav Zlín - FK Jablonec 0:0

Rozhodčí: Krejsa - Hájek, Pochylý - Zelinka (video). ŽK: R. Hrubý, Vraštil, Janetzký - Malínský, Zelený. Diváci: 2286.

Sestavy:

Zlín: Rakovan - Cedidla, Vraštil, Procházka, Matejov - Conde - Dramé (84. Hlinka), R. Hrubý (74. Janetzký), Tkáč (61. Fantiš), Čanturišvili (61. Jawo) - Poznar. Trenér: Kalivoda.

Jablonec: Hanuš - Holík, Kubista, Zelený, Krob - Hübschman - Pleštil (72. Smejkal), Považanec (46. Pilař), Kratochvíl, Malínský (90.+3. Surzyn) - Doležal (83. Abubakar). Trenér: Rada.