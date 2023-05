Fotbalisté Jablonce remizovali s Ostravou 1:1, oba týmy mají blízko k záchraně

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce v druhém kole ligové nadstavby ve skupině o záchranu remizovali s Ostravou 1:1. Severočechy poslal v 35. minutě do vedení z penalty Jan Chramosta, krátce po změně stran srovnal Brazilce Cadu. Baník sice v lize v Jablonci podevatenácté za sebou nezvítězil, ale v nejvyšší soutěži potřetí po sobě neprohrál a na čele skupiny mu k definitivě udržení chybí bod. Velmi blízko k záchraně jsou i třináctí Severočeši, byť v nadstavbě podruhé jen remizovali 1:1 a už osm kol naplno nebodovali.

Jako první zahrozili Jablonečtí. Ve třetí minutě se na přízemní centr z pravé strany natahoval Sejk, ale v tísni z hranice malého vápna minul. Jinak ovšem Baník v úvodu dělal domácím svým vysokým presinkem problémy a ve 13. minutě měl úvodní velkou šanci. Jablonecký brankář Hanuš neudržel Fleišmanův přízemní centr, ale dorážející Tijani se zblízka ani nadvakrát neprosadil.

Ve 33. minutě gólman Slezanů Letáček jen vyrazil Součkovu nepříliš povedenou střelu a vzápětí v rohu vápna fauloval dobíhajícího Černáka. Nařízenou penaltu suverénně proměnil Chramosta a patnáctým gólem v ligovém ročníku si pojistil pozici druhého nejlepšího střelce soutěže za brněnským Řezníčkem. Jablonecký útočník zároveň opět vylepšil svůj nejpovedenější ročník nejvyšší soutěže v kariéře.

Ostravští mohli poměrně brzy vyrovnat. Nabíhající Plavšič ale v 37. minutě z poměrně dobré pozice hlavičkoval nad a vzápětí prostor mezi tyčemi netrefil ani Miškovič ranou zpoza pokutového území.

Hosté vyrovnali až v 51. minutě. Plavšičův centr propadl až ke Caduovi a ten sám před Hanušem nezaváhal. Videorozhodčí přezkoumával, zda předtím ve vápně nezahrál rukou Buchta, ale gól platil. Chvíli nato mohl dokonat obrat Tijani, ale ve velké šanci přestřelil a nenavázal na čtyři branky z předchozích dvou kol.

Na druhé straně po hodině hry Letáček vyrazil Považancův pokus. V závěru mohly strhnout výhru na svou stranu oba týmy. V 85. minutě pálil těsně mimo hostující Miškovič, na opačné straně se pak neprosadil Martinec. Jablonec doma počtvrté za sebou remizoval, z toho potřetí 1:1.

Hlasy po utkání:

David Horejš (trenér Jablonce): "Hrálo se velice dobré utkání, přispěly k tomu oba týmy. Prvních osm minut jsme hráli velmi dobře, byli jsme nebezpeční. Pak přišla penalta, v té fázi jsme byli lepší než Baník. Po změně stran byl zase lepší Baník, my jsme měli problém především v krajních prostorech. Dostali jsme lacinou branku. Poté už byl zápas opatrný, bez vyložené šance na obou stranách. Bod je to asi spravedlivý. Chtěli jsme dnes uspět za tři body, ale stál proti nám velmi dobrý soupeř. Musíme se teď soustředit na další domácí zápas."

Pavel Hapal (trenér Ostravy): "Bylo to bojovné utkání. Vstoupili jsme do něj velice dobře, bohužel v první půli jsme si nedokázali vypracovat nějakou stoprocentní gólovou šanci. Jablonec velice slušně bránil. Škoda té penalty. Letymu (Letáčkovi) vypadla střela z rukou, hlavně trenéři brankářů se na to podívají. Já bych mu ten faul nevyčítal. Mužstvo v druhé půli zabralo, už to bylo z naší strany lepší. Něco jsme si už vytvořili, dokázali jsme vyrovnat a měli jsme i docela dost dalších nebezpečných centrů. Tijani pak zahodil stoprocentní šanci. Ale remíza je to asi zasloužená. Bylo méně šancí, bojovalo se o body."

FK Jablonec - Baník Ostrava 1:1 (1:0)

Branky: 35. Chramosta z pen. - 51. Cadu. Rozhodčí: Hocek - Paták, Caletka - Adámková (video). ŽK: Jovovič - Šehič, Hapal (trenér). Diváci: 2472.

Jablonec: Hanuš - Štěpánek, Martinec, Král - Šulc, Hübschman, Považanec, Souček - Černák (64. Jovovič), Chramosta (84. Patrák) - Sejk (90.+3 Ikaunieks). Trenér: Horejš.

Ostrava: Letáček - Sanneh (84. Jaroň), Bitri, Pojezný, Fleišman - Kaloč - Cadu, Buchta (70. Kuzmanovič), Miškovič, Plavšič (77. Šehič) - Tijani (70. Almási). Trenér: Hapal.