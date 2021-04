Fotbalisté Jablonce remizovali na hřišti Bohemians 1905 bez branek

Praha - Fotbalisté Jablonce remizovali v 25. kole první ligy na hřišti Bohemians 1905 bez branek. Severočeši nenavázali na předchozí tři ligová vítězství a z třetí pozice mají tříbodový náskok na Slovácko, které odehrálo o dva zápasy méně. "Klokani" neprohráli páté kolo za sebou a zůstali jedenáctí.

Utkání nabídlo minimum vážných příležitostí. Ve 14. minutě Hronek vysunul do vápna Necida, který přihrál před branku na zakončujícího Puškáče. Sudí Pechanec šel akci přezkoumat na video a po zhlédnutí opakovaných záběrů gól neuznal, jelikož Puškáč před střelou rukama strhl k zemi Haitla.

Na dlouhou dobu šlo o jedinou nebezpečnou akci v zápase. Až před koncem úvodního poločasu Necid vystřelil na Hanuše, který ale jeho ránu vyrazil.

Ani po změně stran se obraz hry nezměnil. V 77. minutě vypálil Květ z hranice vápna, ale mimo branku. Vršovický celek doma v lize nepodlehl Jablonci potřetí za sebou a znovu bez inkasované branky. Severočeši mají k dobru odložený duel se Spartou.

Hlasy po utkání:

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Jablonec je kvalitní mužstvo, přesto se nám v prvním poločase podařilo hru poměrně kontrolovat. Bohužel jsme se příliš nedostávali do nebezpečných situací, bylo jich málo. Ve hře to bylo slušné. Ve druhém poločase jsme měli pár ztrát při přechodu, které nás stály hodně sil. Jablonec začal být silnější na míči a dostal hru pod kontrolu. Ani střídání nám nepomohla zvrátit průběh. Změnili jsme rozestavení, ale kromě pár hektických situací v úplném závěru jsme se dopředu nedostávali. Ani na jedné straně nebylo moc šancí, takže pro diváky nebylo utkání atraktivní."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Bohemka není náš oblíbený soupeř, minule jsme tady prohráli 0:2. Teď jsme měli pohárové utkání ve Vlašimi, takže rytmus jsme měli zachovaný. Trošku jsem se obával, jaké tady bude hřiště, ale musím říct, že se strašně zvedlo, takže jsem byl překvapený. První poločas nebyl fotbal moc líbivý. Nebylo tam moc kombinací, bylo to spíš na náhodu z naší strany. Měli jsme tam spíše náznaky. O poločase jsem hráče trochu nabudil, že pokud bychom takto pokračovali, byli bychom potrestaní. Druhý poločas už byl o hodně lepší. Vyloženou šanci jsme si ale nevytvořili. Uhráli jsme bod na Bohemce, kde je to vždycky těžké. Vezeme si plusový bod, což je pro nás to nejdůležitější. Chtěli jsme víc, ale musíme brát v potaz kvalitu domácích."

Bohemians Praha 1905 - FK Jablonec 0:0 Rozhodčí: Pechanec - Hájek, Mikeska - Denev (video). ŽK: Hronek, Puškáč - Haitl, R. Hrubý, Krob. Bez diváků. Bohemians: Le Giang - Dostál, Köstl, Bederka, Vondra (89. Schumacher) - Hronek, Jindřišek, Květ, Vaníček (65. Bartek) - Necid (89. Keita), Puškáč (73. Osmančík). Trenér: Klusáček. Jablonec: Hanuš - Haitl, Kubista, Zelený, Krob - Pilař, Považanec, Kratochvíl (90. R. Hrubý), Jovovič (72. Pleštil) - Doležal, Schranz (78. Hübschman). Trenér: Rada.