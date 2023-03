Fotbalisté Jablonce po obratu vyhráli v Brně a v lize zvítězili potřetí za sebou

Brno - Fotbalisté Jablonce ve 24. kole první ligy zvítězili po obratu v Brně 2:1. Zbrojovku poslal v souboji sousedů v tabulce ve 40. minutě do vedení Musa Alli, ale hosté po změně stran otočili stav. Dvě minuty po pauze srovnal nejlepší střelec Severočechů Jan Chramosta a v 67. minutě rozhodl Jakub Považanec. Jablonec vyhrál pátý z posledních šesti vzájemných ligových zápasů.

Severočeši potvrdili formu, zvítězili potřetí za sebou a počtvrté z posledních pěti kol a poskočili na deváté místo tabulky. Navíc mají k dobru odložený duel z minulého týdne proti Slovácku. Nováček z Brna prohrál po čtyřech kolech a třech remízách 1:1 po sobě a patří mu 12. příčka. Trenérovi Jablonce Davidu Horejšovi vyšel zápas proti klubu, za který krátce hrával.

"Dnešní tři body pro nás mají obrovskou cenu. Měli jsme spoustu nemocných hráčů, někteří i dnes hráli se sebezapřením. Jsem rád, že jsme navázali na předchozí výsledky. Pro nás povzbuzení do další práce před reprezentační pauzou," řekl na tiskové konferenci Horejš.

Jablonečtí, kteří nastoupili k utkání po 14 dnech, zahrozili jako první, Šulc však ve 13. minutě mířil jen do Berkovce. Ve zbytku první půle byli nebezpečnější domácí. Po čtvrthodině vystřelil po zemi Řezníček a radost ze 17. gólu v ligovém ročníku mu pokazila tyč.

Lídr tabulky kanonýrů neuspěl ani pár sekund nato a o dvě minuty později se neprosadil ani do třetice, když ho vychytal Hanuš, hrající 200. ligový zápas. V 37. minutě si Řezníček v úniku příliš předkopl míč a vracející se Král stačil skluzem zasáhnout.

K vedení pomohla Brnu výměna postů mezi krajními záložníky. Alli se posunul na levou stranu a ve 40. minutě netradičně hlavou umístil do sítě centr od Ševčíka. Drobný nigerijský křídelník skóroval v české lize podruhé.

"Zápas jsme bodově nezvládli kvůli naší nekvalitě ve finální fázi v prvním poločase. Dokázali jsme si vytvořit tlak a několik dobrých brankových příležitostí, které jsme bohužel neproměnili. Sice jsme šli do vedení, ale nevstoupili jsme dobře do druhé půle," řekl brněnský trenér Richard Dostálek.

Odpovědět mohl Chramosta, ale ve 43. minutě minul. Dvě minuty po pauze už se jablonecký útočník prosadil poté, co po zemi zakončil povedenou akci po přihrávce střídajícího Jovoviče. Chramosta se trefil ve třetím duelu nejvyšší soutěže po sobě a jedenáctým gólem vylepšil své dosavadní maximum v jedné ligové sezoně. Zároveň potvrdil pozici nejlepšího týmového střelce v ročníku.

"Jovovič taky prodělal virózu, počítali jsme s ním v průběhu zápasu. Vnesl tam kvalitu v meziprostorech. Byla tam energie a kvalita z jeho strany. Udělal první gól a zase týmu pomohl," pochvaloval si Horejš.

Severočeši v první polovině druhého dějství naprosto dominovali a 67. minutě otočili stav. Po Jovovičově přihrávce sklepl Sejk míč pro Považance a ten z hranice vápna napálil balon pod břevno. Slovenský středopolař skóroval počtvrté v ligové sezoně. "Povi to krásně trefil. Přitom on, Chramosta i Jovovič teprve včera po nemoci poprvé trénovali," uvedl Horejš.

Za tři minuty Hanuš vyrazil střílený centr Alliho ze strany. Agilní nigerijský křídelník nedokázal srovnat ani v 88. minutě po rohu a v závěru nastavení, kdy neuspěl na dlouho nohu. Jablonec zvítězil potřetí z posledních čtyř venkovních ligových zápasů, naopak Zbrojovka doma získala jen 12 z celkových 27 bodů a je tam už nejhorším celkem soutěže.

"Když už jsme získávali půdu pod nohama, rozhodl druhý gól. Kvalitní soupeř pak chytře rozkouskoval hru. Do tlaku už jsme se moc nedostali a prohráli. Mrzí mě, že jsme doma znovu neuspěli. Vkládali jsme do tohohle zápasu hodně nadějí," prohlásil Dostálek.

"Sehráli jsme dva rozdílné poločasy. O přestávce jsem musel trochu zvednout hlas. Pak už náš výkon snesl parametry. Důležitá byla brzká branka na 1:1, pak jsme přidali vítězný gól a soupeře jsme už do vyložené šance nepustili," dodal Horejš.

Hlasy po utkání 24. kola první fotbalové ligy Zbrojovka Brno - FK Jablonec (1:2):

Richard Dostálek (trenér Brna): "Zápas jsme bodově nezvládli kvůli nekvalitě v prvním poločase. Byl tam totiž z naší strany tlak a několik dobrých příležitostí, ale ani Řezníčkovi to moc nelepilo. Sice jsme šli do vedení, ale nevstoupili jsme dobře do druhé půle. Nechali jsme si zaběhnout Jovoviče, ten dal pod sebe a soupeř vyrovnal. Ta zpětná přihrávka měla oči, ale ta situace byla lehce bránitelná. Pak už byla kvalita na straně soupeře. Když už jsme získávali půdu pod nohama, rozhodl druhý gól. Kvalitní soupeř pak chytře rozkouskoval hru. Do tlaku už jsme se moc nedostali a prohráli. Mrzí mě, že jsme doma znovu neuspěli."

David Horejš (trenér Jablonce): "Sehráli jsme dva rozdílné poločasy. V tom prvním bylo moc nepřesností, kazili jsme v přechodové fázi. O poločase jsem musel trochu zvednout hlas. Věřil jsem tomu, že to tu můžeme zvládnout. Pak už náš výkon snesl parametry. Důležitá byla brzká branka na 1:1, pak jsme přidali vítězný gól a soupeře jsme už do vyložené šance nepustili. Je to pro nás povzbuzení do další práce. Jsem moc rád, že jsme výsledkově navázali na vítězství nad Hradcem. Měli jsme spousty nemocných hráčů, někteří hráli se sebezapřením. Kabinou nám totiž obrovsky projela viróza, zasáhlo to i nás trenéry. Dobře se necítil dnes ještě ani Chramosta, ale prostě to musel odehrát. Jovovič taky prodělal virózu, počítali jsme s ním v průběhu zápasu. Vnesl tam kvalitu v meziprostorech."

Zdroj: www.fkjablonec.cz

24. kolo první fotbalové ligy:

Zbrojovka Brno - FK Jablonec 1:2 (1:0)

Branky: 40. Alli - 47. Chramosta, 67. Považanec. Rozhodčí: Batík - Caletka, Váňa - Kocourek (video). ŽK: Nečas, Ševčík, Tijani, Granečný - Polidar, Martinec, Sejk. Diváci: 4202.

Sestavy:

Brno: Berkovec - Hrabina, Šural, Tijani, Divíšek (71. Granečný) - Texl (85. Hlavica), Falta - Alli, Ševčík (71. Rogožan), Nečas (71. Fousek) - Řezníček. Trenér: Dostálek.

Jablonec: Hanuš - Martinec, Král, D. Souček - Surzyn (46. Jovovič), Šulc, Hübschman, Považanec, Polidar (90.+4 Černák) - Sejk (90.+2 Štěpánek), Chramosta (86. Ikaunieks). Trenér: Horejš.