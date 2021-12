Fotbalisté Jablonce i přes dvojnásobné oslabení vyhráli na půdě Bohemians 2:1

Praha - Fotbalisté Jablonce i přes dvojnásobné oslabení zvítězili v 17. kole první ligy 2:1 na hřišti Bohemians 1905 a v nejvyšší soutěži naplno bodovali po devíti zápasech. Severočechy dostal v osmé minutě do vedení Tomáš Čvančara, těsně před pauzou pak zvýšil David Houska. Ačkoliv hosté dohrávali duel bez vyloučeného Tomáše Malínského a Václava Pilaře, Pražanům se v závěru podařilo jen snížit zásluhou Petra Hronka.

Jablonec se v tabulce posunul na 12. místo a úspěšně se naladil na čtvrteční závěrečný duel ve skupině Evropské konferenční ligy na hřišti Kluže. "Klokani" mají o dva body více než soupeř a jsou jedenáctí.

Poprvé od příchodu do Bohemians nastoupil v lize v základní sestavě Nový, jubilejní 100. start v nejvyšší soutěži si připsal jeho spoluhráč Květ. V jabloneckém útoku dostal před Doležalem přednost Čvančara a trenéru Radovi se tah brzy vyplatil.

Český reprezentant do 21 let se v osmé minutě po přihrávce od Malínského opřel do míče z hranice pokutového území a přesnou ranou k pravé tyči otevřel skóre zápasu. Čvančara vstřelil pátou branku v ligové sezoně a upevnil si pozici nejlepšího střelce týmu.

Domácí se snažili o vyrovnání, ale proti koncentrované obraně soupeře se jim nedařilo prosadit. Brankáře Hanuše v první půli ohrozil jen Fulnekův centr v 38. minutě, který jablonecký gólman vytáhl nad břevno.

Když už se zdálo, že "Klokani" odejdou do kabin s jednogólovým mankem, udeřili hosté podruhé. V první minutě nastaveného času si na Kratochvílovu přihrávku za obranu naběhl Houska a tvrdou ranou nedal brankáři Le Giangovi šanci. Bývalý hráč Olomouce se prosadil v jabloneckém dresu vůbec poprvé.

Domácí trenér Klusáček udělal do druhé půle dvě změny v sestavě a Bohemians se hned ve 47. minutě mohli dočkat snížení. Po odvráceném rohovém kopu se prosadil kapitán Jindřišek, sudí Szikszay však jeho trefu po zásahu videorozhodčího a zhlédnutí situace u monitoru neuznal kvůli předcházející ruce Hronka.

"Klokani" pokračovali v aktivitě a po hodině hry dostali další možnost ke zvýšení tlaku. V 64. minutě byl totiž nejprve kvůli druhé žluté kartě vyloučen Malínský a čtyři minuty nato ho následoval Pilař. Sudí ho poprvé napomenul v 58. minutě a podruhé o 10 minut později po odpískaném faulu na Köstla. Bývalý reprezentační záložník nesl vyloučení velmi nelibě a ze hřiště ho odvedli spoluhráč Hübschman a také jeden z hráčů Bohemians.

Domácí následně soupeře uzamkli před jeho pokutovým územím. Osm minut před koncem sice ještě Hanuše zachránila branková konstrukce, v 84. minutě si však naběhl na centr z pravé strany Hronek a vrátil Bohemians na dostřel. Přes závěrečný tlak už ale Pražané další branku nepřidali a doma v lize prohráli s Jabloncem po třech zápasech.

Hlasy po utkání:

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Byl to hodně divoký zápas, který se rozhodl během první půle. Tu jsme sehráli hodně špatně. Jen během úvodních pěti minut ve druhé části jsme udělali směrem dopředu víc než za celý první poločas. Jablonec toho navíc v první půli využil, dostal se do dvougólového vedení, které pak i přes oslabení udržel do konce. V závěru se už bohužel moc nehrálo a my jsme nedokázali náš tlak vystupňovat ani se třemi útočníky. Soupeř si to již dohrál."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Po dlouhé době se nám podařilo zvítězit. Jeli jsme sem trochu na špičkách, protože jsme viděli, jak Bohemka porazila ve středu Karvinou 3:0. Navíc jsme celý týden byli na umělé trávě, což také hrálo roli. V první půli jsme byli lepší, dominovali jsme a měli každý odražený míč. Dostali jsme se do vedení a před poločasem zvýšili na 2:0. Ne, že bychom byli po přestávce bázliví, přesto jsme dostali ve 47. minutě gól, který nebyl uznán. Bohemka přeskupila řady, přišlo od ní větší nasazení a nás zmrazilo vyloučení Malínského. V deseti se to dá ještě někdy zvládnout, ale když poté přišlo i vyloučení Pilaře, bylo to silné sousto. O to víc, že nejsme v nijak komfortní situaci. Dostali jsme sice gól, ale to se dalo čekat, že Bohemka nějakou šanci využije. Zaplaťpánbůh, že to přišlo takhle pozdě a už jsme to v závěru ubojovali. Hráči si opravdu sáhli na dno. Jsou to pro nás zlaté tři body ze hřiště Bohemky, která je doma nepříjemná a silná. Já jsem navíc spokojený i s přístupem a morálkou hráčů."

Bohemians Praha 1905 - FK Jablonec 1:2 (0:2)

Branky: 84. Hronek - 8. Čvančara, 45.+1 Houska. Rozhodčí: Szikszay - Mokrusch, Arnošt - Franěk (video). ŽK: Nový, Le Giang, Květ - Malínský, Pilař. ČK: 64. Malínský, 68. Pilař. Diváci: 1000 (omezený počet).

Bohemians: Le Giang - Nový (46. Bartek), Jindřišek, Köstl - Fulnek (82. Koubek), Hronek, Ljovin, Květ, Kovařík (46. Novák) - Keita (75. Necid), Puškáč. Trenér: Klusáček.

Jablonec: Hanuš - Holík, Martinec, Zelený, Surzyn - Hübschman - Malínský, Houska (86. Považanec), Kratochvíl (90.+2 Štěpánek), Pilař - Čvančara (79. Doležal). Trenér: Rada.