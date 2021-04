Fotbalisté Jablonce dnes přivítají Karvinou, Ostrava hraje s Boleslaví

Praha - Třemi zápasy dnes odstartuje vložené 28. kolo první fotbalové ligy. Třetí Jablonec se po domácím utkání s Karvinou může minimálně do středy vrátit na druhé místo neúplné tabulky. Ostrava hostí Mladou Boleslav, trápící se České Budějovice na svém hřišti vyzvou Olomouc.

Jablonečtí v minulém týdnu obrali o body dva favority, když po triumfu 1:0 nad Spartou remizovali 1:1 v Plzni. Severočeši protáhli sérii bez porážky na sedm kol a jsou bod za sparťany, kteří však mají o zápas méně. Jedenáctá Karviná po návratu trenéra Jozefa Webera ožila a ze tří duelů získala sedm bodů. Jeden z nich za remízu 1:1 s Plzní.

"Nový trenér to vždy zvedne, je to pro ně vzpruha. My hrajeme doma, chceme vyhrát, ale čeká nás kvalitní soupeř, který má také dobrou šňůru. Trenér Weber v Jablonci působil, zná to tu. Hodně těžké utkání, na psychiku a hlavu možná ještě těžší, než byla Sparta a Plzeň," řekl jablonecký kouč Petr Rada, jehož tým vyhrál všechna čtyři domácí ligová utkání s Karvinou.

"Dokázali jsme obstát v části zápasu proti Plzni a čeká nás podobný soupeř. Věřím, že to zvládneme ještě líp a že mu dokážeme konkurovat třeba ještě lépe a déle než Viktorii," přidal bývalý jablonecký záložník a asistent trenéra Weber.

Osmá Ostrava poslední vzájemný ligový zápas vyhrála 3:1, předtím ale Mladou Boleslav neporazila desetkrát po sobě. Středočeši zvítězili v posledních dvou kolech a na 14. příčce mají sedmibodový náskok na sestupové pásmo.

"Boleslav má hodně kvalitních hráčů především do ofenzivy jako například Zmrhal, Škoda, Matějovský, Klíma, Drchal. Všechno zajímaví hráči, na které se musíme připravit. Samozřejmě budeme chtít doma znovu uspět a navázat na výsledky s Příbramí a Opavou," konstatoval asistent trenéra Baníku Ondřej Smetana.

České Budějovice v nejvyšší soutěži čekají na vítězství devět utkání a klesly za 12. místo. Kouč Jihočechů David Horejš po sobotní porážce 0:3 v Karviné přiznal, že už cítí tlak. Dynamo může trochu povzbudit, že v lize s devátou Olomoucí neprohrálo třikrát po sobě.

"Dlouho jsme nevyhráli, nedaří se nám. Ale čekají nás dva domácí zápasy, takže se musíme zvednout a pořád makat dál. Je třeba hrát důrazně v osobních soubojích a lépe bránit standardní situace. K vítězství proti Olomouci budeme potřebovat zlepšenou produktivitu," prohlásil Horejš.

Statistické údaje před zápasy 28. kola první fotbalové ligy: Baník Ostrava (v tabulce: 8.) - FK Mladá Boleslav (14.) Výkop: úterý 20. dubna, 15:00. Rozhodčí: Orel - Hájek, Paták - Julínek (video). Bilance: 32 7-8-17 34:54. Poslední zápas: 3:1. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Sanneh, Svozil, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš, Tetour, Kaloč, Ndefe - Zajíc. Mladá Boleslav: Šeda - Douděra, Takács, Jakub Klíma, Preisler - Ladra, Dancák, Matějovský, Zmrhal - Jiří Klíma, Drchal. Absence: Mena (zranění), Juroška (nejistý start) - Škoda (4 ŽK), Diviš, Jirásek, D. Mašek, Pech, Šimek, Tatajev (všichni zranění), Graiciar (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Jánoš (7 ŽK), Kuzmanovič, Laštůvka, Ndefe - Dancák, Matějovský, Túlio (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: De Azevedo (9) - Ladra, Škoda (oba 6). Zajímavosti: - Ostrava poslední vzájemný zápas v lize vyhrála, předtím ale M. Boleslav neporazila 10x po sobě - M. Boleslav od září 2014 v Ostravě v lize 5x za sebou neprohrála (3 výhry, 2 remízy) - Ostrava 3 kola po sobě neprohrála - Ostrava doma v lize 4x za sebou neprohrála a v této sezoně tam získala 22 z celkových 38 bodů - M. Boleslav bodovala 4 kola za sebou - M. Boleslav venku v lize neprohrála 3x po sobě, dala při tom 8 branek, ale v této sezoně tam získala jen 10 z celkových 27 bodů Dynamo České Budějovice (12.) - Sigma Olomouc (9.) Výkop: úterý 20. dubna, 15:00. Rozhodčí: Franěk - Váňa, Vaňkát - Adámková (video). Bilance: 37 13-11-13 43:44. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Talověrov, Králik, Novák - Havelka, Javorek - Mészáros, Alvir, Mršič - Brandner. Olomouc: Mandous - Sladký, Hubník, Beneš - Radek Látal, Breite, Houska, González, Zmrzlý - Zifčák, Chytil. Absence: Čavoš (4 ŽK), Ledecký, Skovajsa (oba zranění) - Greššák, Nešpor, Vepřek, Yunis (všichni zranění), Daněk, Hála, Zahradníček (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Havelka, Králik, Vais - Zmrzlý (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Brandner, Čolič - González (všichni 6). Zajímavosti: - Č. Budějovice poslední 3 vzájemné ligové duely neprohrály - Č. Budějovice prohrály doma v lize s Olomoucí jediný z posledních 8 zápasů - Č. Budějovice nevyhrály 9 kol po sobě (z toho 6 porážek) a poslední 3 ligové zápasy prohrály - Č. Budějovice doma v lize 4x po sobě nevyhrály (z toho 3 porážky) a v této sezoně tam získaly jen 15 z celkových 31 bodů - Olomouc bodovala 3 kola za sebou - Olomouc poslední 2 venkovní zápasy v lize vyhrála - Olomouc je s 11 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy, Č. Budějovice mají o jednu remízu méně - Alvir (Č. Budějovice) dnes slaví 27. narozeniny, Mandousovi (Olomouc) bude den po utkání 29 let FK Jablonec (3.) - MFK Karviná (11.) Výkop: úterý 20. dubna, 17:00. Rozhodčí: Lerch - Novák, Bureš - Adam (video). Bilance: 9 6-1-2 19:11. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hanuš - Štěpánek, Kubista, Zelený, Podaný - Pilař, Považanec, Kratochvíl, Jovovič - Schranz - Doležal. Karviná: Ciupa - Mikuš, Santos, Šindelář, Mazáň - Qose, Jursa - Čmelík, Herc, Bartošák - Papadopulos. Absence: Krob (8 ŽK), Haitl (zranění), Holík, Martinec (oba nejistý start) - Mangabeira (4 ŽK), Neuman (nejistý start). Disciplinární ohrožení: R. Hrubý, Kubista, Podaný (všichni 3 ŽK) - Santos (7 ŽK), Herc, Tavares (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Schranz (10) - Papadopulos (8). Zajímavosti: - Jablonec prohrál jediný z posledních 6 vzájemných ligových zápasů - Jablonec vyhrál všechny 4 dosavadní domácí ligové zápasy s Karvinou - Jablonec 7 kol po sobě neprohrál - Jablonec doma v lize 3x za sebou zvítězil a v sezoně tam získal 31 z celkových 53 bodů - Karviná po návratu trenéra Webera ve 3 ligových zápasech neprohrála a získala 7 bodů - Karviná minule venku v lize vyhrála po 6 utkáních, v této sezoně tam však získala 18 z celkových 33 bodů - trenér Karviné Weber ukončil v Jablonci hráčskou kariéru a poté tam dělal asistenta Tabulka: 1. Slavia 27 22 5 0 73:15 71 2. Sparta 26 17 3 6 55:29 54 3. Jablonec 27 16 5 6 45:29 53 4. Slovácko 27 15 5 7 47:27 50 5. Plzeň 26 13 6 7 45:29 45 6. Liberec 27 12 7 8 37:24 43 7. Pardubice 27 12 5 10 29:35 41 8. Ostrava 27 10 8 9 37:26 38 9. Olomouc 27 9 11 7 33:27 38 10. Bohemians 1905 27 8 10 9 29:29 34 11. Karviná 27 8 9 10 31:39 33 12. České Budějovice 27 7 10 10 27:38 31 13. Zlín 27 8 5 14 26:37 29 14. Mladá Boleslav 27 6 9 12 34:43 27 15. Teplice 27 6 6 15 29:57 24 16. Brno 27 4 8 15 22:41 20 17. Příbram 27 3 8 16 18:54 17 18. Opava 27 3 6 18 16:54 15