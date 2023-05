Fotbalisté Interu i podruhé zdolali AC a po 13 letech jsou ve finále Ligy mistrů

Milán - Fotbalisté Interu Milán postoupili po 13 letech do finále Ligy mistrů. V semifinálové odvetě zdolali městského rivala AC 1:0 a navázali na úvodní vítězství 2:0. Derby na San Siru, domovském stadionu obou velkoklubů, rozhodl v 74. minutě kapitán Lautaro Martínez. Inter vyhrál osmé soutěžní utkání po sobě.

Svěřenci trenéra Simoneho Inzaghiho si o trofej zahrají 10. června v Istanbulu proti lepšímu z dvojice Manchester City - Real Madrid, jejichž odveta je na programu ve středu. První zápas ve Španělsku skončil 1:1.

"Odvedli jsme skvělou práci v obou zápasech. Klíčem byl tým. Mám podobnou zkušenost z mistrovství světa, když držíte spolu, hrajou se vám tyhle důležité zápasy nejlépe," řekl argentinský útočník Martínez v rozhovoru pro televizní stanici Sky Sport.

Zatímco Inter nastoupil ve stejné základní jedenáctce jako minulou středu, v zahajovací sestavě AC byly tři změny. Po zranění se vrátil klíčový křídelník Leao, šanci od začátku dostali i další ofenzivní hráč Messias a stoper Thiaw.

První velkou šanci si vypracoval v 11. minutě AC, ale Díaz před odkrytou brankou trefil gólmana Onanu. Ve 38. minutě Leao po individuální akci vystřelil o kousek vedle. Na opačné straně brankář Maignan reflexivně zlikvidoval hlavičku bývalého teplického útočníka Džeka po standardní situaci.

Jinak 75.567 diváků sledovalo spíše taktickou bitvu, hráči udělali za úvodní poločas 22 faulů, což je nejvíce v tomto ročníku Ligy mistrů. Rekordem sezony je i celkový počet 37 nedovolených zákroků.

Inter, který v podzimní skupině dvakrát porazil Plzeň, měl po změně stran ještě větší převahu. "Nerazzurri" necelou čtvrthodinku před koncem otevřeli skóre. Martínez si v šestnáctce vyměnil míč se střídajícím Lukakuem a prostřelil Maignana. Byl to už jeho osmý gól do sítě AC. Víc jich městskému rivalovi nastříleli jen Giuseppe Meazza (12) a István Nyers (11).

Argentinský mistr světa mohl krátce nato přidat druhou branku, ale tentokrát francouzského brankáře nepřekonal. Maignan si v nastavení poradil i se střelou Lukakua. AC byl v ofenzivě bezzubý a nedokázal duel ani zdramatizovat. Interu podlehl ve čtvrtém soutěžním zápase po sobě bez vstřelené branky.

"Hráči ze sebe v obou utkáních vydali maximum. Inter zaslouženě zvítězil a gratulujeme mu k postupu. Samozřejmě jsme zklamaní, že nejsme ve finále. Ale v téhle sezoně jsme se hodně naučili," uvedl trenér AC Milán Stefano Pioli.

"Dokončili jsme další misi. Bez ohledu na soupeře bude finále poslední zápas a dáme do něj všechno. Byl by to splněný sen vyhrát po světovém šampionátu i Ligu mistrů. Ani o tom nechci mluvit," dodal Martínez.

Inter Milán - AC Milán 1:0 (0:0)

Branka: 74. Martínez. Rozhodčí: Turpin - Danos, Pages - Brisard (video, všichni Fr.). ŽK: Barella, Martínez - Thiaw, Tonali, Krunič, Tomori. Diváci: 75.567. První zápas: 2:0, postoupil Inter.

Sestavy:

Inter: Onana - Darmian, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella (84. Gagliardini), Calhanoglu, Mchitarjan (44. Brozovič), Dimarco (66. Gosens) - Martínez (84. Correa), Džeko (66. Lukaku). Trenér: Inzaghi.

AC: Maignan - Calabria, Thiaw (64. Kalulu), Tomori, Hernandez - Tonali, Krunič - Messias (77. Saelemaekers), Díaz (77. Origi), Leao - Giroud. Trenér: Pioli.