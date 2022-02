Fotbalisté Hradce remizovali s Budějovicemi 2:2, oba týmy dohrávaly v deseti

Mladá Boleslav - Fotbalisté Hradec Králové ve 21. kole první ligy remizovali v souboji sousedů v tabulce s Českými Budějovicemi 2:2. Východočeského nováčka soutěže poslal v jeho domácím azylu v Mladé Boleslavi v 26. minutě do vedení Jakub Rada, Dynamo na přelomu poločasů po dvou rohových kopech a brankách Micka van Burena s Michalem Škodou otočilo stav. V 64. minutě dostal červenou kartu domácí Petr Kodeš, ale "Votroci" si i v oslabení vynutili vyloučení hostujícího Benjamina Čoliče a penaltu, z níž druhým gólem v utkání srovnal Rada.

Hradec bodoval podesáté z 11 domácích ligových zápasů v sezoně, v nejvyšší soutěži ale popáté za sebou nezvítězil a v neúplné tabulce zůstal osmý. Dynamo venku v tomto ročníku nejvyšší soutěže ani na desátý pokus nevyhrálo, v posledních třech kolech remizovalo a minimálně do neděle poskočilo na šesté místo.

Do sestavy Východočechů se po karetním trestu vrátil Vašulín. Jihočeši nasadili stejnou sestavu jako v úvodním jarním kole při remíze 0:0 se Spartou, v brance zůstal Šípoš, který dostal přednost před jedničkou Vorlem.

Poprvé vážněji zasahovat musel v 19. minutě, kdy vyrazil Novotného střelu k bližší tyči. O sedm minut později už domácí vedli. Mejdr se protáhl po pravé straně, našel Radu, který se zbavil obránce a s pomocí tyče otevřel skóre.

Dynamo v závěru první půle přidalo. Ve 33. minutě Mršič tečovanou ranou mířil těsně nad, o chvíli později po Valentově hlavičce zasáhl Fendrich. Jihočeši zahrávali v úvodním dějství hned osm rohových kopů a z toho posledního těsně před pauzou srovnali. Horův centr poslal hlavou na malé vápno Havel a Van Buren pohotově ve skluzu tečoval míč do sítě. Nizozemský útočník skóroval potřetí v ligovém ročníku.

Po dalším rohovém kopu hosté otočili stav. Po Horově centr hlavičkoval Mihálik do tyče a Škoda z dorážky doklepl balon do branky. Dal svůj druhý gól v ligové sezoně. Odpovědět mohl střídající Prekop, ale Šípoš ještě skákavou střelu s problémy vyrazil.

V 64. minutě si domácí zápas ještě více zkomplikovali. Kodeš, který se vrátil do sestavy po trestu za osm žlutých karet, fauloval Mršiče a po druhém napomínání byl vyloučen. "Votroci" i v deseti soupeře na chvíli zatlačili. Mejdrův pokus se snesl vedle, ale čtvrthodinu před koncem už Východočeši srovnali.

Po rohu Čolič nakopl Vlkanovu a rozhodčí Radina po zásahu videorozhodčí a přezkoumání situace u monitoru nařídil penaltu. I když gólman Šípoš vystihl směr střely, Rada se trefil přesně k tyči. Nejlepší střelec "Votroků" se prosadil poosmé v ligové sezoně.

V hektickém závěru už branka nepadla. Zákrok na hostujícího Mihálika rozhodčí Radina jako penaltový neposoudil a na opačné straně domácí nic nevytěžili hned z šesti rohů v pětiminutovém nastavení. Hradec potvrdil osmým nerozhodným výsledkem v ligové sezoně pozici remízového "krále" soutěže.

Hlasy po utkání:

Miroslav Koubek (trenér Hradce): "Bylo to zajímavé a dramatické utkání dvou mužstev ze středu tabulky. Budějovice stejně jako doma se Spartou i dnes hrály dobře. My jsme po brance Jakuba Rady zbytečně ztráceli některé míče, soupeř z toho měl nebezpečné přechody a řadu standardek, hlavně rohů. Z jednoho nás potrestal a dal nám branku do šatny. To je vždy nepříjemné, byli jsme opařeni. Pak jsme zase neuhlídali standardku a soupeř vedl 2:1. Hráče chválím, že se za žádného okamžiku nevzdali, ale zlobím se, že jsme dostali dva góly po rohových kopech, na které jsme se velmi pečlivě připravovali. V Plzni jsme také dostali gól ze standardky, to je varovný signál. Problém nastal, když jsme šli do 10 hráčů. I v početním oslabení jsme dokázali soupeře zmáčknout, dostali jsme se k penaltě. Po vyloučení hráče Budějovic jsme sahali po třech bodech, asi šest rohů a obrovský závěrečný tlak. Bod je spravedlivý, Budějovice předvedly dobrý výkon. Chtěli jsme tři body, ale vývoj byl takový, že nakonec musíme bod brát."

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Byly to nervy až do úplného konce, každý chvilku tahal za kratší konec. Věděli jsme, že Hradec je tady v domácím azylu velice silný. Byli jsme na to připraveni a podali jsme velice slušný výkon. Až na pár úvodních minut jsme hru kontrolovali. Bylo důležité, že jsme do poločasu srovnali stav. Do druhé půle jsme vstoupili tak, jak jsme chtěli. Dali jsme vedoucí branku. Pak nám ještě napomohla červená karta. Měli jsme hru jednoznačně pod kontrolou. Ale pak jsme se měli zachovat jinak, měli jsme hru kontrolovat víc, jako když byl soupeř v jedenácti. Když měli o jednoho méně, uchýlili jsme se k dlouhému nákopu. Pak z toho vzniknul zbytečný roh, penalta, červená karta a ještě gól. Trojitý trest. Dnes jsme se tu sami připravili o dva body. Na druhou stranu Hradec měl v posledních pěti minutách šest rohů a mohl to převrátit na svou stranu."

FC Hradec Králové - Dynamo České Budějovice 2:2 (1:1)

Branky: 26. a 76. z pen. Rada - 45.+1 Van Buren, 56. Škoda. Rozhodčí: Radina - Hurych, Šimáček - Julínek (video). ŽK: Kodeš - Čolič, Hora. ČK: 64. Kodeš - 75. Čolič. Diváci: 638 (omezený počet).

Hradec: Fendrich - Klíma, Král, Čech - Mejdr, Kodeš, Rada, Novotný - Kubala (54. Prekop), Vašulín (86. Kučera), Vlkanova. Trenér: Koubek.

Č. Budějovice: Šípoš - Čolič, Havel, Králik, Skovajsa - Valenta, Hora (69. Hellebrand) - Van Buren, Škoda, Mršič (80. Sladký) - Mihálik. Trenér: Horejš.