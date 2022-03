Fotbalisté Hradce přišli v Jablonci o výhru minutu před koncem a remizovali 1:1

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce ve 24. kole první ligy doma remizovali 1:1 s Hradcem Králové. Vedoucí gól vstřelil v 70. minutě hostující Filip Kubala, v 89. minutě vyrovnal střídající Lotyš Davis Ikaunieks. Oba týmy 10. nerozhodným výsledkem v sezoně potvrdily pozici remízových "králů" nejvyšší soutěže. Východočeský nováček se vrátil na osmé místo, Jablonec je v neúplné tabulce dvanáctý, ale má k dobru odložený zápas se Spartou.

Královéhradecký trenér Koubek udělal oproti minulému debaklu 1:5 od Slavie čtyři změny v sestavě, ale v brance dal důvěru znovu Fendrichovi, kterého před týdnem stáhl ze hřiště po třech inkasovaných gólech už po necelé půlhodině.

Prvních dvacet minut hostující gólman mrznul mezi tyčemi, aniž by ho domácí alespoň trochu zaměstnali. Jablonec udělal jen málo pro vylepšení bilance nejhoršího útoku v lize. Všechny jeho akce končily už před šestnáctkou, jejíž hranici "Votroci" úspěšně bránili a sami měli i první šance.

Kubala v 16. minutě vypíchl míč váhajícímu Martincovi, šel sám na brankáře Hanuše, ale ten jeho pokus zblokoval a Štěpánek uklidil míč mířící k opuštěné brance do bezpečí. Povedenou kombinaci po chvíli zakončil Mejdr střelou vedle levé tyče.

Až na konci první půlhodiny o sobě přece jen dali vědět domácí. Dvakrát v rozpětí tří minut nebezpečně vypálil Silný, ale Fendrich zimní posile z Líšně skvělými zákroky nedovolil vstřelit první ligový gól. Nejprve jeho střelu vytáhl nad břevno a pak vyhrál i další vzájemný souboj, když se jablonecký útočník dostal až těsně před něj.

Po změně stran byli znovu nebezpečnější hosté z Hradce Králové. Jejich kapitán Vlkanova se nejprve probil do šestnáctky, ale Hanuše nepřekonal. V 70. minutě rozehrál vůbec první rohový kop hostů, Mejdr míč hlavou prodloužil a Kubala u vzdálenější tyče hlavičkoval do sítě.

Oživení do jablonecké hry přinesl Kadlec a blízko k vyrovnání byl Silný, ale v dobré pozici zamířil vedle pravé tyče. Na druhé straně mohl vítězství pojistit Novotný, ale Hanuš jeho střelu vytlačil nad břevno.

Východočeši už sahali po vítězství, o něž v lize marně usilovali sedm kol, ale v 89. minutě o něj přišli. Brankář Fendrich centrovaný míč jen vyboxoval, v souboji s útočníky domácích upadl, Ikaunieks pohotově z dálky poslal míč do sítě a připsal si premiérový gól v sezoně. Jablonec tak neprohrál v 11. ligovém duelu s Hradcem po sobě.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Když vyrovnáte, měli bychom být asi šťastní. Jenže jsme chtěli vyhrát, takže jsme vlastně zklamaní. V první půli jsme je až na jednu šanci do ničeho nepouštěli. Naopak Fendrich chytil tři góly, byl excelentní. Přišla jedna šance soupeře a byl z toho gól. Stáli jsme trochu toporněji a rázem jsme prohrávali. Střídali jsme a chtěli jsme to trochu oživit. Dávali jsme tam hodně vysokých balónů a z jednoho takového jsme vyrovnali. Hlavně nám teď chybí kreativní hráči jako Pilař. Ten bohužel nebude asi k dispozici déle, protože má těžký výron."

Miroslav Koubek (trenér Hradce Králové): "Jsme remízovým králem soutěže a dnes bylo vidět, proč tomu tak je. Už jsme takto ztratili zápasy asi čtyřikrát. Kdybychom byli zkušenější, mohli jsme mít třeba o šest až osm bodů víc. Já Jablonec velmi uznávám, jsou herně lepší než my. Před zápasem bych asi na dělbu bodů přistoupil a remíza je nakonec spravedlivá. Ale teď nás ten výsledek mrzí, když bylo vítězství tak blízko. Udělali jsme zbytečnou chybu. Vilém (Fendrich) nás nejdřív podržel, chytil dva, tři góly. Ten vyrovnávající gól mu vyčítat nebudu, prostě se tak rozhodl a šel klukům pomoci. Měl to možná chytit do rukou a nevyrážet."

FK Jablonec - FC Hradec Králové 1:1 (0:0)

Branky: 89. Ikaunieks - 70. Kubala. Rozhodčí: Proske - Kotík, Slavíček - Kocourek (video). ŽK: Štěpánek, Zelený - J. Rada, Fendrych, Kodeš, Kubala. Diváci: 1485.

Jablonec: Hanuš - Černák, Martinec, Štěpánek (83. Nykrín), Zelený - Hübschman - Kratochvíl (83. Ikaunieks), Považanec (68. Pleštil), Houska (75. Kadlec), Malínský (83. Smejkal) - Silný. Trenér: P. Rada.

Hradec: Fendrich - Klíma, Král, Čech - Mejdr, Kodeš, J. Rada (65. Soukeník), Novotný - Kubala (90. Doležal), Rybička (88. Vašulín), Vlkanova. Trenér: Koubek.