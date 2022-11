Fotbalisté Hradce Králové podlehli Slovácku 1:2 a prohráli potřetí za sebou

Mladá Boleslav - Fotbalisté Hradce Králové podlehli v 16. kole první ligy Slovácku 1:2, přestože ve svém domácím azylu v Mladé Boleslavi vedli brankou Matěje Ryneše. Po změně stran vyrovnal Marek Havlík a Ondřej Mihálik zařídil hostům vítězný obrat z penalty. Východočeši v nejvyšší soutěži prohráli třetí zápas po sobě a klesli na páté místo tabulky, Slovácko přezimuje o tři příčky níž.

Domácí trenér Miroslav Koubek musel poskládat sestavu bez dvou vykartovaných opor - kapitána a záložníka Rady a útočník Vašulína. Jeho protějšek Martin Svědík udělal po středečním debaklu 0:4 na Letné tři změny v sestavě, z níž vypadli záložníci Daníček, Holzer a Ljovin. Jejich místa zaujali Šimko, Trávník a Šašinka, jehož hlavička v 10. minutě byla první šancí zápasu, a jen těsně minula branku.

Vzápětí královéhradeckého brankáře Reichla vyzkoušel Petržela. Čerstvý ligový rekordman ale brzy trávník opustil. Během úvodní čtvrthodiny inkasoval dva tvrdé zásahy do hlavy, ten druhý míčem z bezprostřední blízkosti od spoluhráče Tomiče, a zjevně otřesený už v 23. minutě odstoupil. Jeho náhradník Kohút však vydržel na hřišti jen 17 minut, než musel také s poraněním hlavy do šatny.

To už domácí vedli 1:0. Ryneš si ve 27. minutě na hranici šestnáctky míč zkušeně zasekl a střelou přesně k tyči nedal brankáři Nguyenovi šanci. Pro záložníka, který je na východě Čech na hostování ze Sparty, to byl premiérový gól v nejvyšší soutěži při 11. utkání.

První poločas se kvůli ošetřování protáhl o osm minut. Na tvrdé souboje s domácími zadáky doplatil i Trávník, jenž kvůli problémům se zády už do druhého dějství nenastoupil. Hosté tak během první poloviny zápasu přišli hned o tři hráče, přesto se jim podařil obrat.

Domácí totiž sice stupňovali tlak, ale zapomněli bránit. V 52. minutě při ojedinělé útočné akci předložil Mihálik ideálně míč Havlíkovi a ten se poprvé v sezoně zapsal mezi ligové střelce. O 17 minut později Čihák poslal v šestnáctce k zemi Vechetu a Mihálik dal z pokutového kopu svůj třetí gól v tomto ročníku nejvyšší soutěže.

Hosty ve druhém poločase několikrát podržel brankář Nguyen, hlavně při střelách Ryneše a Gabriela. Po druhé inkasované brance však už svěřenci trenéra Koubka vyloženou šanci neměli. Nezměnil to ani Dvořák, který nastoupil v závěru ke svému 250. ligovému utkání.

Královéhradečtí fotbalisté po zápasech s Plzní a Pardubicemi vyšli potřetí v sezoně doma naprázdno. Slovácko naposledy porazili v roce 2017. Po svém návratu do nejvyšší soutěže s ním v pěti ligových zápasech získali jediný bod za loňskou remízu 2:2.

Hlasy po utkání:

Miroslav Koubek (trenér Hradce Králové): "Pokud jde o přístup a enormní nasazení, tak jsme si to takhle představovali. Nebyli jsme ale odměněni, protože jsme udělali chyby. Nejsem úplně spokojen s výkony zadních hráčů. Slovácko z minima vytěžilo maximum. Nezkušený Čihák udělal hloupý faul, zbytečná penalta. To nás stálo body, aspoň jeden jsme si zasloužili. Brankář Nguyen Slovácko podržel. Zlom byl, když chytil volej Ryneše. Máme nešťastné období, máme tři porážky za sebou, na jaře první zápas jedeme do Plzně. Tabulka vypadá stále dobře, ale vidíme bodové stavy. Hrajeme o záchranu."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Začátek oboustranně opatrný. Nedali jsme první velkou šanci, která měla skončit gólem. A po nakopnutém balonu, kde jsme zbytečně hráli dozadu a pak celou situaci nedohráli, jsme inkasovali. Ve druhém poločase jsme se z čista jasna objevili v koncovce, udělali dobrou akci a Mára Havlík to proměnil. Hradec měl celý zápas mírnou převahu, hlavně dlouhými balony si dokázal vynutit tlak. Létaly tam standardky, bylo štěstí, že jsme měli pasáž hry, kdy jsme to trošku vyrovnali a měli penaltu. Jinak to do konce byl boj, abychom nedostali gól. Nebyli jsme lepším týmem a náš výkon nebyl dobrý, o to víc si musíme cenit tří bodů. Jsou strašně důležité do tabulky."

FC Hradec Králové - 1. FC Slovácko 1:2 (1:0)

Branky: 27. Ryneš - 52. Havlík, 69. Mihálik z pen. Rozhodčí: Petřík - Hrabovský, Machač - Szikszay (video). ŽK: Smrž - Mihálik, Kalabiška, Vecheta, Tomič. Diváci: 965.

Hradec: Reichl - Klíma, Čihák, Čech - Gabriel, Kučera (81. Dvořák), Smrž, Harazim (74. Novotný) - Kubala, Ryneš - Matěj Koubek (81. Rybička). Trenér: Miroslav Koubek.

Slovácko: Nguyen - Hofmann, Šimko, Kadlec - Tomič, Trávník (46. Daníček), Havlík, Kalabiška - Petržela (23. Kohút, 40. Vecheta), Mihálik (90. Reinberk) - Šašinka (90. Břečka). Trenér: Svědík.