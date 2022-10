Fotbalisté Hradce Králové dali v oslabení tři góly a porazili Teplice vysoko 4:1

Mladá Boleslav - Fotbalisté Hradce Králové v 11. kole první ligy porazili navzdory hodinovému oslabení Teplice 4:1. Skóre v domácím azylu Východočechů v Mladé Boleslavi otevřel z penalty Jakub Rada, ve 42. minutě rovněž z pokutového kopu srovnal hostující Filip Žák. "Votroci" hráli od 30. minuty bez vyloučeného Petra Rybičky, přesto po pauze v početní nevýhodě hned třikrát skórovali. První dva góly v ligové kariéře dal Adam Gabriel, premiérově v nejvyšší soutěži se trefil i střídající Ondřej Ševčík.

Hradec doma zvítězil potřetí v ligové sezoně, po čtyřech kolech naplno bodoval a posunul se na čtvrté místo neúplné tabulky. Severočeši po čtyřech zápasech nejvyšší soutěže prohráli a zůstali jedenáctí.

Teplice vstoupily do utkání o poznání aktivněji, skóre ale paradoxně otevřeli domácí. V 17. minutě podrazil Knapík ve vápně Rybičku a sudí Szikszay nařídil po konzultaci s videorozhodčím pokutový kop. Penaltu proměnil střelou doprostřed brány kapitán Rada a po 236 minutách ukončil královéhradecké čekání na domácí gól.

Po půlhodině Szikszayovi opět pomohl videorozhodčí a hlavní sudí po přezkoumání záznamu vyloučil domácího Rybičku za ostrý faul na Shejbala. Nejtrestanější ligový tým pošesté v sezoně dohrával v oslabení.

"Skláři" brzy přesilovku využili. Gning se šikovně protáhl mezi dvěma obránci a Novotný zastavil unikajícího senegalského útočníka jen za cenu faulu. Penaltu ve 42. minutě s přehledem zužitkoval Žák, jenž navázal na hattrick z minulého kola a s pěti góly se posunul do čela klubové tabulky střelců. Ještě v nastavení úvodního dějství mohl Gning dokonat bleskový obrat, v pádu ale trefil jen tyč.

Hradec v minulém utkání se Spartou proti soupeři v oslabení ztratil dobře rozehraný zápas, dnes si to ale z opačné pozice vynahradil. V 54. minutě doběhl Gabriel těžký míč, přehodil gólmana Muchu a individuální akci zakončil volejem, který byl nakonec vítězný.

"Votroci" byli ve zbytku utkání pod tlakem a Severočeši si vytvořili spoustu gólových příležitostí, ale v koncovce se jim nevedlo. Hned třikrát nebezpečně vypálil Gning - dvakrát těsně vedle a jednou ho vychytal Reichl. Domácí brankář se blýskl i při Trubačově prudké střele.

V 81. minutě se naopak prosadil na druhé straně po Radově standardní situaci střídající Ševčík a za dalších sedm minut po rohu zpečetil páté královéhradecké vítězství v ligové sezoně Gabriel. Východočeši dnes dali více gólů než v předchozích pěti domácích utkáních tohoto ročníku dohromady.

Hlasy po utkání:

Miroslav Koubek (trenér Hradce): "Velmi cenné vítězství ve velmi zvláštním zápase. Na začátku se projevilo, že jsme kvůli karetním trestům měli změny uprostřed zálohy, chyběla nám tam souhra. Teplice byly lepší a útočník Gning si s námi dělal, co chtěl. V oslabení jsme přežili první poločas, po změně stran jsme poslali na hřiště dalšího útočníka, změnili jsme rozestavení i přístup, vášeň pro hru. Přežili jsme i spoustu šancí, ale už jsme šli vítězství naproti a byli jsme odměněni. Poločasové přeskupení řad do odvážnějšího rozestavení bylo klíčové, také jsme konečně dali gól ze standardky. Červených karet je moc, to je tragédie, víc než polovinu zápasů jsme hráli v deseti. Rybička tam šel v přemíře snahy, špatně to odhadl. Nemůže tam takhle jít, jasná červená. V tabulce jsme na tom dobře, máme 17 bodů a potřebujeme se dostat tak nějak slušně přes 20. Pak to bude slušné, měli bychom dobře zaděláno."

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Teprve to vstřebávám. Měli jsme soupeře na lopatě a ve finále jsme dostali čtyři góly. O poločase jsme cítili velkou šanci, ale bohužel jsme dostali tvrdou lekci. Říkali jsme si, že Hradec nás může ve druhé půli zaskočit jen standardkami, což se nakonec bohužel naplnilo. Máme v týmu menší hráče, ale to má i Manchester City a také z toho nedostává góly. Jako trenéra mě může těšit, že jsme vypadali slušně na míči a kombinačně jsme Hradec přehráli, ale všichni budou hodnotit hlavně výsledek. Když prohrajeme 1:4, tak to nemůžu hodnotit dobře."

FC Hradec Králové - FK Teplice 4:1 (1:1)

Branky: 54. a 88. Gabriel, 19. Rada z pen., 81. Ševčík - 42. Žák z pen. Rozhodčí: Szikszay - Volf, Arnošt - Orel (video). ŽK: Novotný - Křišťan, Gning. ČK: 30. Rybička (Hradec). Diváci: 816.

Hradec: Reichl - Klíma, Čihák, Čech (46. Matěj Koubek) - Gabriel, Rada (90.+2 Dvořák), J. Kučera, Novotný (46. Harazim) - Rybička - Kubala (35. Ševčík), Vašulín (74. Trusa). Trenér: Miroslav Koubek.

Teplice: Mucha - Vondrášek, Knapík, Hybš - Hyčka (78. Vachoušek), T. Kučera, Jukl, Shejbal (40. Křišťan) - Trubač - Gning, Žák. Trenér: Jarošík.