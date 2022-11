Fotbalisté Francie si na MS mohou zajistit postup, Tunisko vyzve Austrálii

Dauhá - Fotbalisté Francie si na mistrovství světa v Kataru mohou už po druhém kole zajistit postup do vyřazovací fáze. Pokud obhájci zlata navážou na úvodní vítězství nad Austrálií a v sobotním duelu skupiny D porazí také Dánsko, s předstihem projdou do play off. Výběr země galského kohouta se severskému soupeři pokusí oplatit dvě letošní prohry z Ligy národů. V druhém utkání skupiny vyzve Tunisko Austrálii.

Francie na úvod turnaje v Kataru sice s Austrálií brzy prohrávala, ale pak čtyřmi góly otočila stav. Dvakrát se trefil Olivier Giroud, který s 51 brankami v reprezentaci dotáhl národního rekordmana Thierryho Henryho. Útočník AC Milán zastoupil držitele Zlatého míče Karima Benzemu, jenž Francouzům na šampionátu kvůli zranění schází. Dánové vstoupili do skupiny bezbrankovou remízou s Tuniskem.

Francouzi i do druhého duelu v Kataru půjdou v roli favoritů, před soubojem se semifinalistou loňského Eura jsou ale hodně obezřetní. Dány totiž třikrát za sebou neporazili a v červnu a v září jim podlehli v Lize národů 1:2 doma a 0:2 venku.

"Už mnohokrát jsem říkal, že Dánové jsou neprávem podceňováni. Nemluvím jen o období mezi červnem a zářím. Jde o vynikající tým, který je schopen porazit ty nejsilnější soupeře. V Lize národů to pro nás byl takový budíček, dáme si na ně velký pozor," řekl na tiskové konferenci francouzský gólman Hugo Lloris.

Dánové po úvodní bezbrankové remíze potřebují v druhém duelu skupiny bodovat. Seveřané ve třech z posledních čtyř zápasů neinkasovali. "Po tom vstupu, jaký jsme měli, je sobotní zápas velmi důležitý. Čeká nás soupeř, který patří na samotný vrchol fotbalu. Kvalita a talent v současném francouzském týmu jsou velkolepé. Proti Austrálii hráli trochu jinak než v těch dvou zápasech proti nám. Cítíme k Francouzům velký respekt, ale také víme, že když předvedeme naše maximum, máme na to bodovat," řekl dánský trenér Kasper Hjulmand.

Tunisané na úvod skupiny uhráli s Dány cenný bod a v sobotu touží v prvním vzájemném duelu na mistrovství světa porazit Austrálii. Severoafrický celek prohrál jediný z posledních 10 zápasů, na světovém šampionátu ale zvítězil v jediném z posledních 15 utkání.

Tunisané usilují o první postup ze skupiny v historii. "Bude na nás trochu větší tlak než v prvním utkání. Austrálie nemá co ztratit, je to pro ně jako finále. Musíme být nachystáni stejně jako v úterý, se stejným přístupem můžeme dosáhnout na body," prohlásil tuniský obránce Muhammad Drádžir.

Australané nutně potřebují bodovat, aby si udrželi naději na teprve druhý postup ze skupiny a první od roku 2006. Na světových šampionátech přitom sedmkrát za sebou nezvítězili, z toho šestkrát prohráli. "Je dobře, že druhý zápas úvodního kola skončil remízou. V sobotním zápase pro nás existuje jen vítězství, s tím musíme počítat. Prostřídáme některé hráče a půjdeme do boje," řekl australský trenér Graham Arnold.

Zápas mezi Tuniskem a Austrálií má výkop v sobotu v 11:00 SEČ, druhý duel skupiny mezi Francií a Dánskem začne o šest hodin později.

Statistické údaje před zápasy skupiny D: Tunisko - Austrálie Výkop: sobota 26. listopadu, 11:00 SEČ (Vakra). Rozhodčí: Siebert - Foltyn, Siedel - Dankert (video, všichni Něm.). Umístění v žebříčku FIFA: 30. - 38. Bilance celková: 2 1-0-1 2:3. Bilance na MS: - . Nejlepší střelci z aktuální nominace: Chazrí (24) - Leckie (13). Nejlepší střelci na turnaji: nikdo - Goodwin (1). Zajímavosti: - oba týmy se 2x utkaly v přípravě a každý jednou zvítězil - Tunisko na úvod skupiny remizovalo s Dánskem 0:0, Austrálie prohrála s Francií 1:4 - Tunisko hraje na MS pošesté a ještě nikdy nepostoupilo ze skupiny - Austrálie startuje na MS pošesté a popáté za sebou, ze skupiny prošla jen v roce 2006 - Tunisko prohrálo jediný z posledních 10 zápasů a z toho 9x neinkasovalo - Tunisko na MS zvítězilo v jediném z posledních 15 utkání - Austrálie minule prohrála po 5 vítězstvích za sebou - Austrálie na MS 7x za sebou nevyhrála - Chanísí (Tunisko) si může připsat 50. reprezentační start Francie - Dánsko Výkop: sobota 26. listopadu, 17:00 SEČ (Dauhá, 974). Rozhodčí: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz - Kwiatkowski (video, všichni Pol.). Umístění v žebříčku FIFA: 4. - 10. Bilance celková: 18 8-2-8 21:41. Bilance na MS: 3 1-1-1 2:3. Nejlepší střelci z aktuální nominace: Giroud (51) - Eriksen (39). Nejlepší střelci na turnaji: Giroud (2) - nikdo. Zajímavosti: - týmy mají vyrovnanou vzájemnou bilanci 8 výher a porážek, Dánsko v posledních 3 zápasech s Francií neprohrálo a letos 2x zvítězilo v Lize národů - Francie na úvod skupiny porazila Austrálii 4:1, Dánsko remizovalo s Marokem 0:0 - Francie hraje na MS posedmé za sebou a obhajuje zlato - Dánsko startuje na MS pošesté a podruhé po sobě, jeho maximem je čtvrtfinále z roku 1998 - Francie na MS 8x za sebou neprohrála - Dánsko ve 3 z posledních 4 zápasů neinkasovalo - Dánsko na MS v základní hrací době 4x za sebou remizovalo - Giroud (Francie) má na kontě 51 reprezentačních branek a dalším gólem by překonal národního rekordmana Henryho - Stryger Larsen (Dánsko) si může připsat 50. reprezentační start