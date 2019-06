Fotbalisté chtějí proti Bulharům odčinit březnový debakl z Anglie

Praha - Čeští fotbalisté v pátek v druhém z osmi utkání kvalifikace o postup na mistrovství Evropy přivítají v Praze na Letné Bulharsko. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého po březnovém historicky nejvyšším debaklu 0:5 v Anglii potřebují zabrat a zvítězit, aby se v pětičlenné skupině A již po dvou zápasech nedostali pod velký tlak. Soupeře, s nímž reprezentace v samostatné historii v pěti duelech ještě neprohrála, poprvé povede nový kouč Krasimir Balakov.

V pondělí český celek v druhém z červnových zápasů přivítá v Olomouci Černou Horu, zbylým soupeřem ve skupině je Kosovo. Kvalifikace vyvrcholí na podzim a na šampionát postoupí první dva týmy. Samostatná reprezentace dosud nechyběla ani na jednom z šesti mistrovství Evropy.

"Hrajeme doma, chceme vyhrát oba zápasy, trošku se i rehabilitovat po Anglii. Budou to pro nás možná klíčové zápasy celé kvalifikace. Věřím, že nás doma podpoří fanoušci a my se jim odměníme body," řekl Šilhavý.

Českému týmu nahrály ostatní výsledky a na postupové druhé místo, které drží Bulhaři, ztrácí jen dva body. "Vůbec nemáme v hlavách, že bychom nepostoupili. Samozřejmě jsme se chtěli s Anglií rovnat, ale víme, jakou má sílu. Nejspíš to dotáhnou a my budeme hrát o druhé místo s dalšími třemi týmy. Teď máme dva doma. Když to zvládneme, hodně nám to pomůže, abychom skupinu dotáhli a postoupili," uvedl záložník Tomáš Souček.

Zatímco český celek odehrál v březnu v kvalifikaci jen jeden zápas a o čtyři dny později doma v přípravě podlehl Brazílii 1:3, Bulhaři už za sebou mají dvě utkání. Remizovali 1:1 s Černou Horou i v Kosovu, což stálo místo trenéra Petara Hubčeva.

Premiéru na lavičce týmu si v Praze odbude někdejší záložník Balakov. "Chceme z následných dvou zápasů s Českem a doma Kosovem získat minimálně čtyři body. Uděláme vše pro to, abychom na Euro postoupili," řekl Balakov.

Změna na bulharské lavičce může být pro český celek mírnou nevýhodou. "Uvidíme, co tam nový trenér udělá. Co jsem slyšel, tak chtěl hrát rozestavení 4-3-3, ofenzivně, držet balon. Ale uvidíme, jestli během jednoho srazu je schopen překopat tým k obrazu svému, nebo se to bude odvíjet od těch základů, co měli předtím. V tomhle je to pro nás trošku taková neznámá. Nemáme úplně nějaký materiál, od kterého bychom se mohli aspoň trochu odrazit," podotkl brankář Tomáš Vaclík.

Reprezentanti se však chtějí soustředit na svůj výkon a navázat na zlepšení z duelu proti Brazílii, nad kterou v poločase vedli. S Bulharskem v samostatné historii čtyřikrát vyhráli a jednou remizovali při skóre 11:1.

"Ukazovali jsme si, jaké chyby jsme v Anglii udělali, co musíme zlepšit. Už v zápase s Brazílií byl vidět nějaký pokrok. Bude to o tom, jak budeme mít nastavenou hlavu. Nějakou fotbalovost a kvalitu máme, takže teď v zápase s Bulharskem by to mělo být jednoznačně vidět, když nastoupíme třeba tak, jak jsme nastoupili proti Brazílii," mínil útočník Patrik Schick.

Český tým trápí absence ve středu zálohy, kde kvůli zranění vypadli kapitán Bořek Dočkal, Vladimír Darida, Michal Trávník i Antonín Barák. Není tak jasné, jakou sestavu kouč Šilhavý zvolí. Zápas začne v pátek na Letné ve 20:45.

Statistické údaje před utkáním skupiny A kvalifikace mistrovství Evropy 2020 ve fotbale ČR - Bulharsko: Výkop: pátek 7. června, 20:45 (Praha-Letná). Rozhodčí: Bognar - Buzás, Kóbor (všichni Maď.). Bilance: ČR (Československo) - Bulharko: 19 8-4-7 25:17. ČR - Bulharsko: 5 4-1-0 11:1. ČR bilance celkem: 281 152-55-74 505:277. ČR pod trenérem Jaroslavem Šilhavým: 6 3-0-3 5:10. Poslední vzájemný zápas (kvalifikace MS, 15. října 2013, Sofia): Bulharsko - ČR 0:1 (0:0) Branka: 52. Dočkal. Rozhodčí: Kassai - Erös, Ring (všichni Maď.). ŽK: G. Milanov, Zanev, I. Milanov, Manolev - M. Kadlec, Rajtoral. ČK: 75. Zanev. Diváci: 32.000. Sestavy: Bulharsko: Stojanov - J. Minev, I. Milanov, I. Ivanov, Zanev - Manolev, Gadžev, G. Milanov (46. Rangelov) - Popov - Gargarov (56. Marquinhos), V. Hristov (73. Slavčev). Trenér: Penev. ČR: Čech - Rajtoral, Mazuch, Suchý, M. Kadlec - Dočkal (84. Vaněk), Hübschman, Plašil, Jiráček (90.+1 Hušbauer)- Kozák, V. Kadlec (90. Lafata). Trenér: Pešice. Předpokládané sestavy: ČR: Pavlenka - Kadeřábek, Čelůstka, Suchý, Novák - Souček, Pavelka - Masopust, Král, Jankto - Schick. Bulharsko: Michajlov - S. Popov, Božikov, Chadžiev, Nedjalkov - G. Ivanov, Kostadinov, Nedělev, Malinov, Kostov - I. Popov. Absence: Dočkal, Darida, Barák, Trávník, Krmenčík (všichni zranění) - Marcelinho, Bodurov, Turicov, Čočev, Delev (všichni zranění). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Krejčí, Vydra, Schick (všichni 5) - I. Popov (14). Nejlepší střelci v této kvalifikaci: nikdo - Božikov, Nedělev (oba 1). Zajímavosti: - ČR v samostatné historii v 5 zápasech s Bulharskem 4x vyhrála a jednou remizovala při skóre 11:1 - Bulharsko naposledy porazilo Československo v roce 1988 - na ME projdou první 2 týmy z pětičlenné skupiny, samostatná ČR postoupila ze všech 6 kvalifikací ME - ČR v březnu v úvodním zápase skupiny utrpěla historicky nejvyšší debakl 0:5 v Anglii - Bulharsko v březnu na úvod kvalifikace remizovalo 1:1 s Černou Horou i v Kosovu - ČR 2x za sebou prohrála, v březnu 4 dny po porážce v Anglii podlehla v přípravě Brazílii 1:3 - ČR prohrála 2 z posledních 3 domácích zápasů - ČR od předloňského června 18x za sebou neremizovala - Bulharsko 5x za sebou nevyhrálo a v posledních 4 zápasech remizovalo 1:1 - Bulharsko vyhrálo jediný z posledních 10 venkovních zápasů - Bulharsko v kvalifikacích ME či MS 5x za sebou nevyhrálo - Sadílek si může připsat premiérový start za český reprezentační A-tým - Bulharsko poprvé povede kouč Balakov, který v květnu nahradil Hubčeva Tabulka skupiny: 1. Anglie 2 2 0 0 10:1 6 2. Bulharsko 2 0 2 0 2:2 2 3. Kosovo 1 0 1 0 1:1 1 4. Černá Hora 2 0 1 1 2:6 1 5. ČR 1 0 0 1 0:5 0