Fotbalisté Českých Budějovic remizovali se Zlínem 2:2, přestože vedli 2:0

České Budějovice - Fotbalisté Českých Budějovic remizovali v 11. kole první ligy se Zlínem 2:2. Domácí vedli po brankách Lukáše Havla a Daniela Haise 2:0, za soupeře snížil ještě do přestávky Jan Silný a ve druhém poločase vyrovnal střídající Lukáš Bartošák. Jihočeši v neúplné tabulce poskočili na 12. místo. Zlín venku v lize nevyhrál 20. zápas v řadě, počtvrté za sebou tam remizoval a zůstal předposlední.

Po oboustranně nevýrazném úvodu měli první šanci hosté. Ve 20. minutě trefil Kolář tvrdou ranou břevno. Jihočechy tato akce patrně probrala. Ve 30. minutě se po rohu dostal míč k Branislavu Slukovi, obránce Dynama centroval do pokutového území a Havel hlavou překonal Rakovana.

Českobudějovická euforie ještě nestačila zcela vyprchat, když se svěřenci trenéra Webera mohli radovat podruhé. Ve 34. minutě se po centru Patrika Čavoše hlavou prosadil Hais. Devatenáctiletý útočník se stejně jako Havel prosadil podruhé v ligové sezoně a ve druhém kole po sobě.

Zlín však dva rychlé údery nepoložily. Ve 38. minutě vystřelil Čanturšivili, domácí brankář Janáček vytlačil míč jen k Silnému, jenž hrudníkem dorazil balon do sítě. Útočník "Ševců" vstřelil první gól v ročníku nejvyšší soutěže.

Hosté chvíli před koncem prvního poločasu živili naději na vyrovnání. Po souboji brankáře Janáčka s Hlinkou nařídil rozhodčí Radina penaltu. Po zhlédnutí videa ji však odvolal.

Jihočeši mohli ve druhé části zvýšit náskok, ale Čmelík ani Zajíc své velké příležitosti nevyužili. Zlín však toužil po bodu a byl pro Dynamo minimálně vyrovnaným soupeřem. Nejprve svou šanci zahodil v 74. minutě Silný, ale po akci Reitera o tři minuty později skóroval Bartošák. Také ona zaznamenal premiérovou trefu v ligové sezoně.

České Budějovice doma v lize v tomto ročníku nezvítězily ani v šestém zápase a Zlín neporazily v nejvyšší soutěži popáté v řadě. "Ševci" jsou se šesti nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér Č. Budějovic): "Konečně jsme doma v této sezoně vstoupili do utkání dobře, dostali jsme se do vedení a ještě jsme přidali pojišťovací branku. Neočekávali jsme takovou změnu, ale bohužel v závěru prvního poločasu jsme to nezvládli. Dostali jsme branku, pak přišla ta odvolaná penalta. O přestávce jsme se zklidnili, v úvodu druhé půle jsme hráli velmi slušně. Ale kolem 60. minuty přišel zlom utkání, kdy Čmelík a Zajíc nedali vyložené šance. Pak pro nás přišel zasloužený trest v podobě vyrovnání na 2:2. Pak už to bylo oboustranně hodně hektické, hráči dělali chyby a bylo otázkou, zda některý tým ještě inkasuje. Věděli jsme, že Zlín má neúspěšnou sérii a udělá nějaké změny v sestavě, ale to nebyl důvod toho, že jsme remizovali. Přiznám se, že my jsme personálně v nouzi, protože Hora je v trestu. Měli jsme problém v tom, že se nám nedařilo získávat zpět odražené míče. Na vysoké obránce Simerského s Procházkou platil náš útočník Hais, hrál velmi dobře, ale bohužel se zranil, museli jsme ho střídat."

Jan Jelínek (trenér Zlína): "Zápas mohl dopadnout jakkoliv, bylo to hodně otevřené utkání. Domácí šli do dvougólového vedení, ale my jsme také měli šance, ve druhé půli jsme vystupňovali tempo. Dynamu v závěru docházely síly a mrzí mě, že jsme naše šance nevyužili. Je fajn, že jsme dotáhli manko 0:2, což není venku jednoduché. Ale škoda, že jsme to nedokázali zlomit na tři body. K té odvolané penaltě rozhodčí údajně hráčům řekl, že to nebyl faul. Dostali jsme dva góly v rozmezí čtyř minut, což bylo kvůli našemu nedůrazu. Postavili jsme vysoké hráče, protože jsme věděli, že Dynamo má výborné centry a standardní situace. Za stavu 2:1 pro domácí měli velké šance Dramé a Silný, je škoda, že je neproměnili. Nakonec jsme kýženou branku vstřelili, ale kdybychom vyrovnali dříve, mohlo by to být ještě zajímavější."

Dynamo České Budějovice - Trinity Zlín 2:2 (2:1)

Branky: 30. Havel, 34. Hais - 38. Silný, 77. Bartošák. Rozhodčí: Radina - Kříž, Hrabovský - Kocourek (video). ŽK: Silný (Zlín). Diváci: 2779.

Č. Budějovice: Janáček - Čolič, Králik, Havel, Sluka - Broukal, Čavoš - Čmelík (81. Mršič), P. Hellebrand, Potočný (81. Škoda) - Hais (50. Zajíc). Trenér: Weber.

Zlín: Rakovan - Kolář, Simerský, Procházka - Cedidla (46. Reiter), Hlinka (80. Fillo), Janetzký, Čanturišvili - Dramé (73. Bartošák), Silný (80. Didiba), Jawo (90. Kovinič). Trenér: Jelínek.