Fotbalisté Brna zdolali Liberec 3:0 a doma vyhráli po čtyřech zápasech

Brno - Fotbalisté Brna zvítězili ve 14. kole první ligy nad Libercem 3:0 a doma vyhráli po čtyřech zápasech. Branky padly až ve druhém poločase, kdy za nováčka skórovali Jakub Šural, Michal Ševčík a Jakub Řezníček, který se desátou brankou v sezoně osamostatnil v čele tabulky střelců nejvyšší soutěže. Zbrojovka v lize porazila Slovan po čtyřech utkáních a poskočila na pátou příčku, navíc má k dobru zápas v Plzni. Liberec venku nebodoval potřetí za sebou a v tabulce je osmý.

Duel začal slibnými akcemi na obou stranách. Řezníčkova hlavička olízla břevno, vzápětí Ševčík tvrdě střílel do hostujícího brankáře Vliegena a po chybné rozehrávce Texla zase brněnský gólman Berkovec chytil sólo Van Burena.

Brno se v dalším průběhu lepším pohybem i kombinacemi dostalo do tlaku, jehož výsledkem bylo podruhé nastřelené břevno, tentokráte z kopačky Alliho.

Severočeši poctivě bránili a brněnská ofenzivní esa už do koncovky nepustili. Zato se do ní dostal jejich nejlepší střelec Van Buren, nicméně i jeho druhý nájezd na Berkovce ve 38. minutě vyzněl ve prospěch brankáře Zbrojovky.

Domáci šli do vedení krátce po změně stran. Po Ševčíkově rohu se ve skrumáži v malém vápně nejlépe orientoval stoper Šural a nadvakrát překonal libereckého Vliegena. Šural skóroval v ligové sezoně poprvé.

Druhá brněnská radost na sebe nenechala dlouho čekat. Chybnou rozehrávku Vliegena napadl důsledně atakující Souček, míč se dostal k Ševčíkovi, který měl otevřenou cestu k šestému gólu v ročníku nejvyšší soutěže.

Liberec reagoval posílením ofenzivy, ale než se stačil nadechnout k tlaku, lovil Vliegen míč ze sítě potřetí. Překonal jej lobem Řezníček a před vlastními fanoušky skóroval poprvé v sezoně, celkově podesáté. Zbrojovka oslavila teprve druhé vítězství před vlastními fanoušky po návratu mezi elitu.

Hlasy po utkání:

Richard Dostálek (trenér Brna): "Na úvod bych rád řekl, že hráči splnili to, co jsme po nich chtěli. K výhře nás dnes dovedl týmový výkon, nejen těch, kteří byli na hřišti. Chtěli jsme hrát kombinační fotbal, připravovali jsme se na rychlé brejky soupeře, přesto jsme je do dvou pustili. Ale udrželi jsme do půlky nulu a do druhé půle jsme šli s tím, že soupeře přehrajeme, což se nám povedlo. Nebrali jsme to tak, že jsme dosud byli doma neúspěšní, hráčům jsme to nijak nepřipomínali. Ale oni byli velmi disciplinovaní a štěstí se proti velmi silnému soupeři, s kterým se nám dřív nedařilo, přiklonilo k nám. Pracovitost se nám vyplatila. Dostali jsme se na metu 20 bodů, kterou jsme si přáli dosáhnout před sezonou, a teď máme ještě tři zápasy na to, abychom toto konto vylepšili."

Luboš Kozel (trenér Liberce): "První poločas byl vyrovnaný, domácí nastřelili dvě břevna, my jsme měli větší šance, ale neproměnili jsme je. To byl zlomový moment. Inkasovali jsme brzy po změně stran, to Brňany nakoplo a od té doby byli lepším týmem. Druhý gól byl z naší strany darovaný, při třetím jsme nepokryli Řezníčka, byť jsme se na něj připravovali. Domácí hráli tak, jak potřebovali, a už po jejich druhé trefě to bylo jednoznačné a dotáhli to v poklidu k výhře. My jsme si dnes za nezvládnutý druhý poločas nezasloužili bodovat."

Zbrojovka Brno - Slovan Liberec 3:0 (0:0)

Branky: 51. Šural, 59. Ševčík, 72. Řezníček. Rozhodčí: Starý - Vodrážka, Matoušek - Kocourek (video). ŽK: Souček, Ševčík - Kozák. Diváci: 4511.

Brno: Berkovec - Hrabina, Hlavica, Šural, Granečný - Texl (78. Pachlopník), Souček - Hladík (90. Matejov), Ševčík (85. Rogožan), Alli (85. Blecha) - Řezníček (90. Divíšek). Trenér: Dostálek.

Liberec: Vliegen - Gebre Selassie, Talovjerov, Plechatý - Mikula (76. Mészáros), Valenta (58. Frýdek), Červ, Višinský (67. Kozák), Preisler - Van Buren (76. Purzitidis), Rabušic (58. Rondič). Trenér: Kozel.