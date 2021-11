Fotbalisté Brazílie si výhrou nad Kolumbií zajistili postup na MS

Sao Paulo - Fotbalisté Brazílie v kvalifikaci porazili 1:0 Kolumbii a jako první jihoamerický celek si zajistili postup na mistrovství světa v Kataru. O výhře pětinásobných šampionů v Sao Paulu rozhodl gólem Lucas Paquetá.

Brazílie zatím v kvalifikaci neprohrála a s 34 body má v čele tabulky jistotu, že skončí na prvních čtyřech příčkách, které zajišťují přímý postup. Od druhé Argentiny ji dělí devět bodů, od Kolumbie na páté barážové pozici 16 bodů.

Výběr trenéra Titeho si připsal jedenáctou domácí výhru za sebou a vylepšil vlastní kvalifikační rekord. O další maximum se Brazilci postarali desátým domácím zápasem bez inkasované branky za sebou.

"Je to výsledek dlouhodobé práce," řekl Paquetá. "Po gólu jsem se rozplakal štěstím, protože pro tyto okamžiky žijete. Byla to odměna za spoustu tvrdé práce," přidal záložník Lyonu.

V dalším kole čeká Brazílii ve středu repríza prohraného finále mistrovství Jižní Ameriky s Argentinou. "Vždycky to bude výjimečný zápas. Je pravda, že ve finále nás porazili, ale myslím, že vyhrát jsem si zasloužili my. Tohle je naše šance ukázat, co umíme," uvedl brankář Alisson.

"Zítra to trochu oslavíme, ale musíme i nadále pracovat, abychom si udrželi stabilní výkonnost, kreativitu a přidali další góly a vítězství," řekl trenér Tite, který si na lavičce Brazílie připsal 50. výhru. "Vidím dokonalost, to je to, co vás posune dopředu a k tomu se musíme co nejvíc přiblížit," přidal šedesátiletý kouč, který se národního týmu ujal v kvalifikaci o mistrovství světa v roce 2018. Na kontě má také 12 remíz a pět porážek.

Turnaj v Kataru se uskuteční příští rok od 21. listopadu do 18. prosince. V kvalifikaci už si místo na mistrovství zajistilo Německo s Dánskem, jistou účast má také výběr pořádající země.

Kvalifikace MS 2022 - jihoamerická zóna CONMEBOL:

Ekvádor - Venezuela 1:0 (1:0)

Branka: 41. Hincapie.

Paraguay - Chile 0:1 (0:0)

Branka: 56. vlastní Silva.

Brazílie - Kolumbie 1:0 (0:0)

Branka: 72. Paquetá.

Peru - Bolívie 3:0 (3:0)

Branky: 9. Lapadula, 31. Cueva, 39. Peňa.

Tabulka:

1. Brazílie 12 11 1 0 27:4 34 2. Argentina 11 7 4 0 19:6 25 3. Ekvádor 13 6 2 5 21:13 20 4. Chile 13 4 4 5 15:14 16 5. Kolumbie 13 3 7 3 16:17 16 6. Uruguay 12 4 4 4 14:17 16 7. Peru 13 4 2 7 13:19 14 8. Paraguay 13 2 6 5 9:18 12 9. Bolívie 13 3 3 7 17:28 12 10. Venezuela 13 2 1 10 8:23 7