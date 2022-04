Fotbalisté Bohemians remizovali v Teplicích a v lize nevyhráli podesáté za sebou

Teplice - Fotbalisté Bohemians 1905 v prvním kole ligové nadstavbové skupiny o záchranu v Teplicích dvakrát ztratili vedení a remizovali 2:2. Na úvodní branku Antonína Křapky ze 33. minuty odpověděl po přestávce Daniel Trubač. Pražanům poté vrátil vedení Petr Hronek, ale v 71. minutě rozhodl o dělbě bodů domácí Tomáš Vondrášek.

"Klokani" v nejvyšší soutěži nevyhráli podesáté za sebou a zůstávají na 13. příčce tabulky o skóre před Pardubicemi. Teplice bodovaly doma ve druhém utkání po sobě a jsou dvanáctí s bodovým náskokem na Bohemians. Speciální milník oslavil hostující kapitán Josef Jindřišek, který nastoupil k 300. zápasu za vršovický tým.

Pro Teplice nezačal duel šťastně a už ve 21. minutě musel kvůli zranění odstoupit záložník Jukl. O 12 minut později domácí poprvé inkasovali. Po sérii zablokovaných střel se dostal míč ke Křapkovi a ten šťastným lobem překonal padajícího brankáře Grigara. Osmadvacetiletý Křapka zaznamenal druhý gól v této sezoně a první od příchodu do Bohemians z Karviné.

Severočeši byli ještě v první půli blízko vyrovnání. Kučerova pohotová rána ze 40. minuty však skončila na břevně.

Teplice pokračovaly v aktivitě a v 51. minutě srovnaly. Na centr střídajícího Kodada, který dnes slavil 24. narozeniny, si naběhl Trubač a střelou na bližší tyč překonal gólmana Valeše. Domácí záložník se trefil počtvrté v tomto ročníku nejvyšší soutěže a vyrovnal nejlepší klubové střelce Sejka, Fortelného a Mareše.

"Sklařům" však vydržela radost jen čtyři minuty. Po rohovém kopu vyrazil Grigar míč k Hronkovi a ten prudkou hlavičkou k tyči vrátil Pražanům vedení. Osmadvacetiletý záložník Bohemians vstřelil pátý gól v této ligové sezoně.

Náskok hostů mohli vzápětí zvýšit Chramosta s Bartkem. První jmenovaný ale trefil po úniku v 59. minutě boční síť a jeho spoluhráč později zamířil do tyče.

Trenér Jarošík reagoval na nepříznivý vývoj v 68. minutě trojnásobným střídáním a Teplice o tři minuty později vyrovnaly. Na Trubačův přímý kop z pravé strany si naběhl Vondrášek a z bezprostřední blízkosti nedal Valešovi šanci. Vondrášek se prosadil proti Bohemians podruhé v této sezoně.

Když tečovanou střelu střídajícího Daniela Marečka vyrazil domácí Grigar, rozešly se oba týmy na Stínadlech podruhé ze tří zápasů smírně.

Hlasy po utkání:

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Měli jsme hrozně pomalý vstup do utkání. Bohemka byla rychlejší, vypadala a běhala lépe. My jsme prvních pětatřicet minut prospali. Určitě se na to podíváme a musíme na to hráče upozornit. Takhle do zápasů vstupovat nelze. Jsem ale rád, jak jsme dvakrát zareagovali na nepříznivý vývoj. Tým pokaždé zvedl hlavu a šel za vyrovnáním. Toho si na utkání cením nejvíc. Bod musíme po tomto výkonu a průběhu asi brát. Máme stále vše ve svých rukou. Je třeba se soustředit sami na sebe a podávat ještě lepší výkony."

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians 1905): "Pokud v takovémto zápase a navíc venku dvakrát vedete, pak je bod z mého pohledu málo. Měli jsme dobrý úvod, pětatřicet minut jsme hráli velmi dobře a dostali se zaslouženě do vedení. Mám ale výhrady ke koncům obou poločasů, které jsme dohrávali v křeči. Možná je to psychický blok, ale posledních pět sedm minut bylo vždy v režii domácích. Zápas se lámal za stavu 2:1, kdy jsme měli šance na zvýšení a trefili tyč. Kdybychom dali na 3:1, domácí by byli už mrtví. Za stavu 2:1 nevypadali psychicky dobře a bylo vidět, že to na nich leží. Po brance a 2:2 jsme se ale zase klepali my, protože Teplice ožily a my byli na konci rádi za bod. Remiza je z tohoto pohledu asi spravedlivá, ale já ji vnitřně cítím jako ztrátu."

FK Teplice - Bohemians Praha 1905 2:2 (0:1)

Branky: 51. Trubač, 71. Vondrášek - 33. Křapka, 55. Hronek. Rozhodčí: Zelinka - Caletka, Kotalík - Franěk (video). ŽK: Puškáč (Bohemians). Diváci: 2131.

Teplice: Grigar - Chaloupek, Tijani, Vondrášek - Hyčka, Kučera (68. L. Mareček), Trubač, Boljevič (68. Prošek) - Jukl (21. Kodad, 90. Vachoušek) - Žák, Sejk (68. Ledecký). Trenér: Jarošík.

Bohemians: Valeš - Bederka, Křapka, Vondra - Dostál (85. Nový), Jindřišek, Květ (77. D. Mareček), Fulnek - Beran (46. Bartek) - Chramosta (61. Vaníček), Hronek (85. Puškáč). Trenér: Veselý.