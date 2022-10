Fotbalisté Bohemians remizovali s Olomoucí 1:1 a doma znovu nezvítězili

Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 remizovali v utkání 12. kola první ligy s Olomoucí 1:1. Hosty poslal už ve třetí minutě do vedení Florent Poulolo, ale v 70. minutě srovnal Martin Dostál. Oba týmy se spolu ve 37. vzájemném duelu v nejvyšší soutěži už posedmnácté rozešly nerozhodně a protáhly aktuální sérii bez porážky na čtyři ligová utkání.

Bohemians coby domácí tým znovu nezvítězili a získali v Ďolíčku v této sezoně pouze tři z celkových 19 bodů. Naopak Hanáci venku v lize počtvrté za sebou neprohráli. Pražané klesli na páté místo, Olomouc je v neúplné tabulce šestá o čtyři body zpět.

Oba celky podle očekávání nastoupily v rozestavení se třemi stopery. Zatímco Pražané hráli ve stejné základní sestavě jako před týdnem, trenér Sigmy Jílek udělal jednu změnu oproti minulému vítěznému utkání se Slavií. V obraně místo nemocného Zmrzlého nasadil Poulola a tah mu vyšel dokonale.

Francouzský stoper si hned ve třetí minutě krátce po rohovém kopu naskočil na centr z levé strany od Slámy a hlavou otevřel skóre. Poulolo se v české lize prosadil potřetí a v této sezoně nejvyšší soutěže poprvé.

Odpovědět mohl v 19. minutě Drchal, ale minul. Chvíli nato na opačné straně po Chytilově průniku postupoval k Valešovi z úhlu Navrátil a domácí brankář vyrazil míč na roh. Bohemians postupně převzali otěže a chvíli si vytvořili tlak, srovnat do pauzy ale nedokázali.

Ve 32. minutě vyrazil Jánošovu střelu gólman Trefil jen před sebe, ale Hůlka nedokázal doklepnout. Poté po rohu mířil vedle na zadní tyči vedle Květ a v nastavení první půle Drchalův přízemní pokus vyrazil brankář Sigmy.

Po změně stran Hanáci zpočátku dokázali otupit domácí tlak. V 56. minutě vypálil z úhlu Květ, ale Trefil s mírnými problémy zasáhl. Na opačné straně zamířil o chvíli později vedle hostující Chytil.

Pražanům pak pomohly změny v sestavě. Jeden ze střídajících hráčů Hála, který přišel do Ďolíčku z Olomouce, v 70. minutě poslal centr do vápna, Květovu střelu ještě zblokovala obrana, ale odvrácený míč Dostál z hranice vápna z voleje poslal k tyči. I on se dočkal první branky v ligové sezoně.

"Klokani" ožili a brzy mohli otočit stav. Köstl se v 73. minutě dostal k hlavičce, ale zblízka trefil olomouckého gólmana. Krátce nato po dobré kombinaci Prekop ze strany přízemní střelou těsně minul tyč.

V 79. minutě si mohli znovu vzít vedení zpět hosté, střídající Zifčák ale krátce po příchodu na trávník zakončil únik jen nedůrazným pokusem do Valeše. V první minutě nastavení nedokázal na druhé straně rozhodnout ani Prekop, jehož hlavičku vyrazil Trefil na roh.

12. kolo první fotbalové ligy:

Bohemians Praha 1905 - Sigma Olomouc 1:1 (0:1)

Branky: 70. Dostál - 3. Poulolo. Rozhodčí: Batík - Podaný, Líkař - Zelinka (video). ŽK: Köstl - Chvátal. Diváci: 4892.

Sestavy:

Bohemians: Valeš - Köstl, Křapka, Hůlka - Dostál, Jindřišek, Jánoš (69. Beran), Kovařík (62. Hála) - Květ (77. Mužík), Prekop - Drchal (62. Puškáč). Trenér: Veselý.

Olomouc: Trefil - Pokorný, Beneš, Poulolo - Chvátal (46. Vraštil), Spáčil, Breite (89. Sedlák), Navrátil (90.+4 Šíp), Sláma (78. Zifčák) - Růsek, Chytil (90.+4 Zlatohlávek). Trenér: Jílek.