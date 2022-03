Fotbalisté Bohemians remizovali s Boleslaví 2:2 a čtyři kola nevyhráli

Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 remizovali v 25. kole první ligy s Mladou Boleslaví 2:2. Domácí zásluhou Ondřeje Petráka a Daniela Krcha skórovali v úvodu obou poločasů, za hosty však srovnali Tomáš Ladra a v 81. minutě střídající Vojtěch Smrž. Pražané nevyhráli v nejvyšší soutěži počtvrté za sebou, ve druhém utkání po sobě remizovali a zůstali na 13. místě neúplné tabulky. Boleslav neprohrála druhé kolo za sebou a je šestá.

Už na začátku páté minuty Bohemians otevřeli skóre. Vaníčkova střela se od hostujícího kapitána Matějovského odrazila před vápno k Petrákovi a domácí záložník ranou z voleje k tyči nedal brankáři Šedovi šanci. "Krásně se mi to odrazilo na volej. Soustředil jsem se jenom na to, abych trefil bránu, protože to bylo zpoza vápna. To se mi podařilo a jsem za to hrozně rád," prohlásil Petrák.

Bývalý mládežnický reprezentant vstřelil první gól po lednovém návratu do české ligy a dal si stylový dárek k pátečním 30. narozeninám. "Klokani" skórovali v nejvyšší soutěži po třech zápasech a 360 minutách.

O vyrovnání se pokusil Ladra, ale jeho tvrdou střelu zblokoval stoper Křapka na roh. Ve 14. minutě se však už mladoboleslavský útočník prosadil. Matějovský poslal dlouhý nákop dopředu, Ladra v souboji přetlačil Krcha a prostřelil Valeše. V ligovém ročníku zaznamenal druhý gól.

"Za mě je to jednoznačná chyba stoperů, kteří jsou v situaci dva na jednoho. Vcelku lehce čitelný balon jde za ně, jsou pozdě v souboji, který prohrajeme, a z toho rezultuje branka," uvedl Klusáček.

Na opačné straně vzápětí Květ zblízka překonal Šedu, ale balon skončil na tyči. Z následného rohu proletěl míč těsně vedle. V závěru úvodního dějství vypálil Ladra v šestnáctce do Valešovy náruče.

Pražanům se povedl i nástup do druhého poločasu a po jeho necelé minutě si vzali vedení zpět. Petrák posunul míč na malé vápno na volného Krcha, domácí stoper se hlavou nemýlil a radoval se z druhé branky v ligové sezoně.

Středočeši málem přispěchali s další rychlou odpovědí, Ladra ani Hlavatý však před brankou na Preislerův centr nedosáhli. V 71. minutě Valeš vytáhl Ladrův pokus zpoza pokutového území.

Rána střídajícího Skaláka, který dnes oslavil 30. narozeniny, skončila po teči vedle, ale hosté z následného rohu srovnali. Květ s Vaníčkem se v 81. minutě nedomluvili a neodkopli míč do bezpečí, a tak Smrž pohotově vystřelil a první ligovou trefou v sezoně zařídil svému týmu alespoň bod.

"Balon se odrazil ke mně a neměl jsem v hlavě nic jiného, než že vystřelím. A spadlo to k tyčce. Nic složitého. Jsem hodně rád za to, že mi to tam za Boleslav konečně spadlo," podotkl Smrž. "Je frustrující, že si dáváme přednost v pokutovém území a tím ztratíme a znegujeme celé úsilí a výsledek zápasu," litoval Klusáček.

Boleslav v lize bodovala s vršovickým celkem potřetí za sebou, na jeho hřišti však nezvítězila v pátém duelu po sobě. Venku v nejvyšší soutěži nevyhrála čtyři z posledních pěti utkání a v ročníku tam vybojovala jen 11 z celkových 31 bodů. "Klokani" doma v lize zvítězili v jediném z posledních pěti zápasů, v sezoně tam však získali 17 z 23 bodů.

Hlasy po utkání:

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Podařily se nám vstupy do obou poločasů, bohužel ani jedno vedení jsme neudrželi. Jak nám na jaře celkem fungovala defenziva, tak dnes obě inkasované branky byly obrovsky laciné. Obzvlášť ta druhá devět minut před koncem. Je frustrující, že si dáváme přednost v pokutovém území a tím ztratíme a znegujeme celé úsilí a výsledek zápasu. Bereme bod, je to málo, ale pořád je to bod. Po tom průběhu je to zklamání."

Pavel Hoftych (trenér M. Boleslavi): "Jsem rád, že tu mohl být kotel Bohemky, který skvěle povzbuzoval. Byl i příčinou toho, že Bohemka byla od začátku nabuzená, plná energie a dostala nás do nepříjemných situací. Inkasovali jsme branku poměrně brzy, ale dokázali jsme zareagovat. Druhý poločas byl scénář hodně podobný, zase jsme inkasovali brzy ze standardky, které kope Květ výborným způsobem. Zase jsme dokázali zareagovat. Celkově těžký zápas, těžký terén. Vyloženě soubojové utkání, proto jsme stahovali i Máru Matějovského, který měl zaprvé žlutou kartu a zadruhé to nebyl terén pro něho. Nechtěli jsme riskovat zranění. Bod odpovídá tomu, co jsme tu viděli. Obě strany mohly přidat ještě branku. Když už bod, tak je lepší, že to skončilo 2:2 než 0:0."

Bohemians Praha 1905 - FK Mladá Boleslav 2:2 (1:1)

Branky: 5. Petrák, 46. Krch - 14. Ladra, 81. Smrž. Rozhodčí: Petřík - Vlček, Vodrážka - Franěk (video). ŽK: Hašek, Puškáč - Matějovský, Šimek. Diváci: 3856.

Sestavy:

Bohemians: Valeš - Dostál, Krch, Křapka, Hašek (84. Koubek) - Mareček (73. Bartek), Petrák - Vaníček, Beran (84. Ugwu), Květ - Puškáč. Trenér: Klusáček.

M. Boleslav: Šeda - Sladký, Šimek, Suchý, Preisler - Dancák (78. Rolinek), Matějovský (61. Smrž) - Pech (61. Skalák), Hlavatý (68. Mužík), Ewerton - Ladra (78. Horský). Trenér: Hoftych.