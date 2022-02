Fotbalisté Bohemians prohráli s Ostravou 0:2 a zkomplikovali si boj o záchranu

Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 prohráli v domácím utkání 23. kola první ligy s Ostravou 0:2 a zkomplikovali si boj o záchranu. Hosté rozhodli v závěrečné čtvrthodině. V 75. minutě se nejprve prosadil Nemanja Kuzmanovič a poté, co byl o pět minut později vyloučen po druhé žluté kartě domácí Petr Hronek, přidal druhou branku střídající Ladislav Almási.

Baník od srpna bodoval v nejvyšší soutěži na soupeřových hřištích devětkrát za sebou a v neúplné tabulce zůstal čtvrtý. Pražané prohráli šestý z posledních sedmi ligových duelů a jsou třináctí.

"Myslím, že to po většinu zápasu bylo remízové utkání, které jsme ztratili až chybou v závěru. Měli jsme jen čtyři nebo pět střel a všechny mimo. Po chybě a inkasované brance jsme šli malinko do rizika a z toho přišly další šance Baníku. Plus tam bylo ještě vyloučení. Je z toho další domácí ztráta," řekl na tiskové konferenci trenér Bohemians Luděk Klusáček.

Hráči vršovického celku vyběhli do utkání ve speciálních žlutých tričkách se vzkazem na podporu Ukrajiny, která čelí vojenské invazi ze strany Ruska. Stejně jako při čtvrteční odvetě Evropské konferenční ligy mezi pražskou Slavií a Fenerbahce Istanbul zněla stadionem píseň "Bratříčku, zavírej vrátka" od Karla Kryla, která vznikla v reakci na okupaci Československa v srpnu 1968 vojsky států Varšavské smlouvy.

V dresu domácích chyběl od úvodu kapitán Jindřišek, který v minulém utkání překonal 295. ligovým startem v dresu Bohemians rekord legendárního Zdeňka Prokeše. Hostující trenér Ondřej Smetana, který je kvůli chybějící licenci veden jako asistent, zase nechal na lavičce svého nejlepšího střelce Almásiho. Toho nahradil Klíma.

Hosté ve 14. minutě reklamovali ruku Köstla v pokutovém území, rozhodčí Hocek však po konzultaci s videorozhodčím Hrubešem penaltu nenařídil. "Klokani" zahrozili o třináct minut později, kdy se opřel do odraženého míče Petrák, branku Baníku však minul. Největší možnost v první půli tak měl v závěru po rychlém brejku Koncevoj, místo přihrávky spoluhráčům se ale pustil do samostatného zakončení a jeho střelu zablokoval Květ.

"Čekali jsme, že to bude náročný a bojovný zápas na těžkém terénu a proti těžkému soupeři. To se potvrdilo na sto procent. Jsme rád, že jsme ten zápas odpracovali, oddřeli, odskákali a odběhali. Pro tohle vítězství jsme si došli svou pracovitostí," uvedl Smetana.

Baník měl další šanci v 53. minutě. Po odvráceném rohovém kopu se dostal do nadějné palebné pozice Boula, jenže i tentokrát jeho pokus domácí obránci eliminovali. Po hodině hry bylo utkání na chvíli přerušeno kvůli výtržnostem v sektoru fanoušků Baníku. Ty musel uklidňovat i brankář Laštůvka.

Bohemians poté převzali iniciativu a po rohovém kopu v 63. minutě hlavičkoval nebezpečně Puškáč, branku ale minul a svůj sedmý gól v této ligové sezoně nepřidal. O chvíli později mohl po centru Vaníčka potrestat nedůraznost v obraně Květ, jenže ani on nezakončil přesně.

Čtvrt hodiny před koncem udeřili hosté. Janošek obral o míč Vaníčka, hlavičku střídajícího Almásiho ještě vytáhl gólman Valeš na břevno, ale proti dorážce Kuzmanoviče byl už krátký. Srbský záložník vstřelil svou sedmou branku v ligovém ročníku.

"Pomohli nám i hráči, kteří přišli ze střídačky. Byl to náš záměr, hrát přímočaře, unavit jejich stopery a pak dobře prostřídat. Jsem rád, že nám to vyšlo a došli jsme si pro vítězství," řekl Smetana.

Bohemians se snažili vyrovnat, ale jejich naděje zkomplikoval deset minut před koncem Hronek, který obdržel po zákroku na Kaloče druhou žlutou kartu a byl vyloučen. "Jednoznačně tím poškodil mužstvo, byl to hrubý zákrok. Mluvil jsem s ním už v poločase kvůli žluté kartě, aby si na to dal pozor a on pak udělá takovou klukovinu. Nebylo to ani v souboji, nic, prostě hloupost," netajil roztrpčení Klusáček.

Slezané početní výhodu vzápětí využili. Buchtovu šanci v 82. minutě ještě zlikvidoval Valeš, o minutu později ale vnikl do otevřené obrany Almási a jedenáctým gólem v této sezoně nejvyšší soutěže pojistil hostující vítězství. "Je to pěkné číslo, ale ještě zbývá hodně zápasů do konce. Chci přidat další góly a pomoci týmu. Hlavní je zůstat zdravý, a když budu, tak ty branky přijdou," konstatoval Almási.

Ostrava neprohrála v lize s Bohemians podeváté za sebou a poosmé vyhrála.

Hlasy po utkání:

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Myslím, že to po většinu zápasu bylo remízové utkání, které jsme ztratili až chybou v závěru. Neměli jsme dobrý první poločas, udělali jsme hodně chyb a naše hra s míčem byla celkově špatná. Baník byl aktivnější. V poločase jsme to trochu přehodili, druhá část byla lepší, ale stále to bylo na domácí zápas směrem dopředu málo. Měli jsme jen čtyři nebo pět střel a všechny mimo. Nakonec rozhodl závěr. Po chybě a inkasované brance jsme šli malinko do rizika a z toho přišly další šance Baníku. Plus tam bylo ještě vyloučení. Je z toho další domácí ztráta."

Ondřej Smetana (asistent trenéra Ostravy): "Čekali jsme, že to bude náročný a bojovný zápas na těžkém terénu a proti těžkému soupeři. To se potvrdilo na sto procent. Bohemka šla do utkání s ofenzivnější sestavou než v minulém zápase a předpokládali jsme, že si budou chtít hru směrem dopředu zjednodušit a zrychlit. Jsme rád, že jsme ten zápas odpracovali, oddřeli, odskákali a odběhali. Pro tohle vítězství jsme si došli svou pracovitostí. V první půli jsme dobře napadali, bránili a nepouštěli Bohemku do větší šancí. Chtěli jsme vycházet do rychlých protiútoků, s nimž jsme tu plánovali dnes uspět. Věděli jsme, že to bude kombinačně těžké, proto jsme si na ně chtěli počkat. Pomohli nám i hráči, kteří přišli ze střídačky. Byl to náš záměr, hrát přímočaře, unavit jejich stopery a pak dobře prostřídat. Jsem rád, že nám to vyšlo a došli jsme si pro vítězství."

Bohemians Praha 1905 - Baník Ostrava 0:2 (0:0)

Branky: 75. Kuzmanovič, 83. Almási. Rozhodčí: Hocek - Pečenka, Melichar - Hrubeš (video). ŽK: Hronek, Bačkovský, Köstl (všichni Bohemians). ČK: 80. Hronek. Diváci: 2346 (omezený počet).

Bohemians: Valeš - Köstl, Bederka, Vondra - Dostál (90. Hašek), Petrák, Květ (90. Jindřišek), Bartek (55. Beran) - Hronek, Vaníček (81. Koubek) - Puškáč (81. Ugwu). Trenér: Klusáček.

Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Pokorný, Lischka, Fleišman - Koncevoj (57. Buchta), Boula (66. Janošek), Kuzmanovič, Kaloč, Falta (90.+1 Jaroň) - Klíma (57. Almási). Trenér: Galásek.