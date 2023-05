Fotbalisté Bohemians přes prohru s Olomoucí skončili čtvrtí a zahrají si poháry

Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 navzdory prohře 0:1 s Olomoucí v závěrečném pátém kole ligové nadstavbové skupiny o titul vyrovnali čtvrtým místem své nejlepší umístění v historii samostatné nejvyšší soutěži a po 36 letech si zahrají evropské poháry. V souběžně hraném utkání jim k tomu pomohl debakl Slovácka 0:4 na Slavii.

"Klokani" skončili čtvrtí od rozdělení Československa pouze v sezoně 2001/02. Výše se naposledy umístili ještě ve federální lize v ročníku 1986/87, kdy obsadili třetí pozici. V létě se představí ve druhém předkole Evropské konferenční ligy.

O triumfu Sigmy, která už před zápasem měla jistou šestou příčku, rozhodl v 87. minutě Vít Beneš. Hanáci zvítězili v nejvyšší soutěži v Ďolíčku po čtyřech zápasech.

Před utkáním nejstarší hráč soutěže a kapitán Pražanů Jindřišek převzal ocenění v anketě Ligové fotbalové asociace (LFA) pro osobnost ligy.

Vršovičtí začali aktivně, v sedmé minutě Hůlkova hlavička skončila těsně vedle. Po Matouškově přihrávce zakončil Hála mimo tři tyče. V 17. minutě zahrozili i hosté, Pospíšilovu pohotovu střelu vyrazil brankář Valeš. V závěru úvodního dějství Matouškova přízemní rána zpoza vápna zamířila vedle.

Po hodině hry Matoušek s Hálou postupovali sami na brankáře Trefila, jenže druhý jmenovaný zakončil akci střelou nad. V 79. minutě naskočil do hry ke svému poslednímu ligovému startu Bartek, jemuž přenechal kapitánskou pásku Jindřišek, přestože zůstal na hřišti. Pětatřicetiletý univerzál už v prosinci ukončil prvoligovou kariéru a stal se asistentem trenéra Veselého, navíc hrál na jaře i za třetiligové "béčko".

Hosté rozhodli o triumfu v 87. minutě, kdy si Beneš naběhl na rohový kop Zmrzlého a hlavou se nemýlil. Čtyřiatřicetiletý bek se trefil počtvrté v ligové sezoně. Domácí mohli srovnat, jenže Dostál nezakončil ideálně.

Ihned po závěrečném hvizdu naběhli na trávník diváci, kteří s hráči začali oslavovat nečekaně povedenou sezonu. Před rokem Bohemians zachránili prvoligovou příslušnost až v baráži s Opavou.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Hodnotit zápas je těžké, protože úvodní část prvního poločasu jsme hráli velmi dobře, měli jsme šance. Postupem času se utkání vyrovnalo, pak zahrozila Olomouc. Přiznám se, že o poločase jsem výsledek Slavie se Slováckem věděl. Tajili jsme ho před hráči. Věděl jsem to proto, abychom případně mohli reagovat na vývoj. Prohra mě mrzí, neměla být. Ve druhém poločase to spíš bylo remízové utkání. Mrzí mě, že to bylo po standardce, které předcházel faul, ale to je takové rýpnutí, je to jedno. Je to trochu kaňka na sezoně, měli jsme to dohrát na remízu, byť jsme na ni nehráli. Je škoda dostat branku tři minuty před koncem. Na druhou stranu musím říct, že to je moje nejpříjemnější prohra v trenérské kariéře. Bolí nejmíň. Asi jsem se nikdy neradoval po prohře, poprvé mám radost uvnitř. Je to sezona, kterou provázelo spousta malých pádů a vzepětí. Od začátku jsme bojovali s určitou nedůvěrou. Když jsme nějaké pozice dobyli, kolikrát jsme je ztratili, zejména na podzim. Moc lidí nám do jara nevěřilo, my jsme si věřili. Samozřejmě pomohlo i doplnění kádru v zimě, posílili jsme. Bylo to týmové, nikdo úplně nevyčníval, nikdo úplně nepropadl. Nechci nikoho adorovat, je to týmový úspěch. Není můj, ale hráčů. Musím poděkovat i fanouškům. Zaslouží si to za dlouhé čekání a hrůzy, které Bohemka v posledních dekádách prožila, kdy to tady několikrát bylo před krachem. Za tu věrnost si lidi trochu radosti zaslouží. Doufám, že jim uděláme radost i příští sezonu."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Utkání pro diváka úplně atraktivní nebylo. Bylo vidět, že Bohemka potřebuje k úplné jistotě (čtvrtého místa) bod. Hrála hodně ze zabezpečené obrany a spoléhala na brejkové situace, které měla hlavně v prvním poločase. Snažili jsme se do nich dostat, ale chyběla nám kvalita na posledních 30 metrech tak jako klasicky. Je to naše velká bolest. Buď nám chyběl dostatečný počet hráčů do vápna, anebo jsme neměli kvalitu v řešení. To byl duch zápasu. Směřovalo to k bezbrankovému stavu. Deset minut před koncem jsme udělali změnu, poslali jsme tam druhého útočníka. Chtěli jsme udělat maximum pro to, abychom se se sezonou rozloučili vítězně. Byť to bylo ze standardky, jsem strašně rád, že se nám to podařilo. Hráči si za to zaslouží absolutorium, protože ačkoliv se motivace nehledala lehce, přistoupili k tomu naprosto zodpovědně a utkání odjezdili od první až do poslední minuty. Bohemce je potřeba pogratulovat, protože za celou sezonu si to zasloužila."

Bohemians Praha 1905 - Sigma Olomouc 0:1 (0:0)

Branka: 87. Beneš. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Hájek - Adámková (video). ŽK: Vraštil (Olomouc). Diváci: 5812.

Sestavy:

Bohemians: Valeš - Köstl, Křapka, Hůlka - Dostál, Jindřišek, Jánoš (61. Beran), Kovařík - Jan Matoušek (67. Drchal), Hála (68. Mužík) - Prekop (60. Puškáč, 79. Bartek). Trenér: Veselý.

Olomouc: Trefil - Vraštil (83. Kramář), Beneš, Zmrzlý - Chvátal, Pospíšil, Breite (73. Israel), Sláma (46. Pokorný) - Vodháněl (62. Fortelný), Navrátil (61. Zorvan) - Chytil. Trenér: Jílek.