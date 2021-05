Fotbalisté Bohemians porazili Liberec 3:0 a v lize už 11 kol neprohráli

Praha - Fotbalisté Bohemians vyhráli v 31. kole první ligy nad Libercem 3:0 a prodloužili svou sérii neporazitelnosti v nejvyšší soutěži na 11 zápasů. "Klokani“ rozhodli o vítězství ve druhé půli, kdy se po proměněné penaltě Matěje Pulkraba prosadili i Tomáš Necid a Petr Hronek. Pražané drží v neúplné tabulce devátou příčku. Severočeši podruhé za sebou nevyhráli a nevyužili šanci z šestého místa poskočit na pátou pozici.

Liberec přitom vstoupil do utkání lépe. Ve třetí minutě se po Vondrově zaváhání ocitl ve výborné pozici Rondič, proti jeho tvrdé střele však zasáhl brankář Bačkovský. Domácí odpověděli o chvíli později, když si na Hronkův centr naskočil Pulkrab, gólman Knobloch ale jeho hlavičku vytáhl nad břevno.

"Klokani" převzali v dalších minutách iniciativu a po čtvrthodině měl příležitost Necid, jenže těsně minul. Gól následně nepadl ani ze situace, při níž hostující Mikula nešťastně trefil při odkopu spoluhráče Maru. Knobloch byl pozorný a kuriózní vlastní brance zabránil.

Domácí hráči a fanoušci se pak hodně zlobili na libereckého Mosqueru, který se vloni v létě nerozešel v dobrém s Bohemians. Po zákroku na něj nejprve viděl čtvrtou žlutou kartu v sezoně Necid, který tak bude muset vynechat další kolo. Následně po zákroku na Mosqueru byl napomínám i Květ, jenž se na soupeře obořil, že svému pádu přihrál.

V závěru první části se mohli prosadit hostující Rondič s Peškem. První z nich však svou hlavičku nasměroval mimo a druhý pro změnu trefil z nebezpečné pozice jen boční síť.

Skóre se změnilo až krátce po přestávce. Jugasovu nepovedenou malou domů doběhl v pokutovém území důrazný Pulkrab a Knobloch domácího útočníka zastavil jen za cenu nedovoleného zákroku. K nařízené penaltě se v 51. minutě postavil sám faulovaný hráč a libereckého gólmana poslal na opačnou stranu. Třiadvacetiletý útočník vstřelil pátý gól v sezoně.

Hosté se snažili na vedoucí branku "Klokanů" zareagovat dvojitým střídáním, ale ještě než k nim došlo, prosadili se Pražané podruhé. Po rychle rozehraném volném kopu si v 57. minutě naběhl na Dostálův centr Necid a pohotovou patičkou zajistil domácím už dvoubrankový náskok. Šlo o jeho čtvrtou trefu v tomto ročníku nejvyšší soutěže.

Liberec se v posledních 20 minutách nadechl k náporu a hned několikrát byl blízko kontaktní branky. Nejprve musel Bačkovský reflexivně zasáhnout proti teči od spoluhráče Krcha. Následně jeho branku minul pohotovou ranou Koscelník a neuspěl ani čtvrt hodiny před koncem Karafiát, který orazítkoval břevno.

V 82. minutě naopak Bohemians přidali třetí gól. Po rychlém brejku sklepl Puškáč míč Hronkovi a ten přesnou střelou nedal Knoblochovi šanci. Hosté se branky nedočkali ani v závěru, kdy Rondičovu hlavičku zneškodnil opět Bačkovský.

Liberec nezvítězil ve venkovním utkání na půdě Bohemians popáté za sebou a v Ďolíčku i v druhém zápase této sezony prohrál vysoko 0:3. Na podzim tam stejným výsledkem podlehl Pardubicím, které mají ve Vršovicích svůj domácí azyl.

Hlasy po utkání:

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Je to vítězství, kterého si hodně ceníme. Liberec je velmi silný soupeř, proti kterému se Bohemce příliš nedaří. Utkání začalo ve velkém tempu a po půli se nám podařilo dostat po chybě Liberce do vedení. Následně jsme to potvrdili i druhou brankou a to zápas zlomilo. Měli jsme i trochu štěstí, že jsme mezi 70. a 75. minutou přečkali tlak soupeře, při němž jsme se nemohli dostat z vápna. Po třetím gólu jsme si však už závěr s fanoušky užili. Cením si toho, že jsme udrželi čisté konto a vstřelili tři branky. Zároveň se trefili oba naši útočníci a to proti LIberci, který má druhou nejlepší obranu v lize. Jsou to věci, které nás potěšily."

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "První poločas byl hodně vyrovnaný. Byla v něm spousta míčů za obranu, každé mužstvo mělo své šance a gólmani si zachytali. Ve druhé půli rozhodla první desetiminutovka, při níž jsme si soupeře zbytečně vtáhli blíž k naší šestnáctce. Bylo tam několik zkažených přihrávek a zbytečná penalta. Než jsme se navíc stačili nadechnout a zformovat, dostali jsme druhou branku a pak už to bylo složité. I za stavu 0:2 jsme měli několik šancí, ale nedali jsme je nebo je vykryl brankář soupeře. Bohemka nakonec po krásné střele Hronka zápas ukončila a už jsme s tím nedokázali nic udělat."

Bohemians Praha 1905 - Slovan Liberec 3:0 (0:0)

Branky: 51. Pulkrab z pen., 57. Necid, 82. Hronek. Rozhodčí: Machálek - Nádvorník, Dohnálek - Berka (video). ŽK: Necid, Pulkrab, Květ, Vondra, Keita - Knobloch, Rabušic, Karafiát. Diváci: 382 (omezený počet).

Bohemians: Bačkovský - Bederka, Köstl, Krch - Dostál, Květ (78. Novák), Hronek (89. Osmančík), Ljovin, Vondra (89. Kosek) - Necid (78. Keita), Pulkrab (64. Puškáč). Trenér: Klusáček.

Liberec: Knobloch - Koscelník (86. Fukala), Jugas, Chaluš, Mikula - Mara, Karafiát (79. Nečas) - Pešek, Faško (58. Rabušic), Mosquera (58. Matoušek) - Rondič. Trenér: Hoftych.