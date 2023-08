Fotbalisté Bohemians podlehli Slovácku a doma prohráli i podruhé v sezoně

Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 podlehli ve čtvrtém ligovém kole Slovácku 0:1 a doma prohráli i třetí soutěžní utkání v sezoně, z toho druhé v nejvyšší soutěži. Vítězství hostům zajistil v nastavení prvního poločasu Stanislav Hofmann. Mužstvo z Uherského Hradiště, které v 86. minutě oslabil vyloučením střídající útočník Rigino Cicilia, vyhrálo po dvou kolech a venku v lize po pěti zápasech.

V deváté minutě se prodral do zakončení domácí záložník Dostál, zamířil však vedle. Následně se Pražané snažili prosadit po rychlém brejku, jenže Puškáč po Dostálově centru svůj 100. ligový start za Bohemians gólem neoslavil, jelikož hlavičkoval mimo branku. Na druhé straně se Korejec Kim Sung-pin prokličkoval ve vápně ke střele, kterou ale obrana Bohemians srazila na roh. Z úhlu poté zkusil štěstí Petržela, jenže vyběhnutého domácího gólmana Reichla nepřekonal.

Po standardní situaci ve 24. minutě málem Vršovičtí skórovali, ale Jindřiškovu ránu zblízka zblokoval jeden z bránících protihráčů a následnou Hůlkovu střelu brankář Heča vyrazil. Po téměř půlhodině hry Matoušek z otočky zamířil vedle.

Ve 33. minutě rozhodčí Pechanec kvůli pyrotechnice z domácího "kotle" nakrátko přerušil utkání. Další šanci měli hosté, Kim Sung-pin ale na Reichla nevyzrál a obranu "Klokanů" neprostřelil z dorážky ani Vecheta. V závěru první půle se hlavami srazili spoluhráči Kim Sung-pin a Reinberk, druhý jmenovaný musel být odnesen na nosítkách a nahradil ho Sinjavskij.

Tým z Uherského Hradiště udeřil ve třetí minutě nastavení. Reichl ještě vyrazil Kalabiškovu ránu z vápna, na Hofmannovu dorážku už ale nestačil. Třiatřicetiletý obránce zaznamenal první gól v sezoně a celkově 20. v ligové kariéře.

Po téměř hodině hry vypálil z dálky Köstl, ale Heča balon vyrazil. Domácí se snažili vyrovnat, hostující defenziva jim však výraznější příležitost nedovolila. V 78. minutě střídající Juroška upláchl Köstlovi a běžel sám na Reichla, jenže pokus o kličku mu nevyšel.

V 85. minutě střídající Cicilia udeřil do obličeje Křapku a sudí Pechanec po zásahu videorozhodčícho a přezkoumání situace na monitoru hostujícího útočníka vyloučil. Nizozemský hráč obdržel v české lize druhou červenou kartu.

Bohemians bleskově srovnali, Kovaříkův gól však kvůli ofsajdu neplatil. Poté Juroška po souboji s Hybšem upadl ve vápně Bohemians a Pechanec odpískal pro Slovácko penaltu. Po další intervenci VARu a zhlédnutí opakovaných záběrů ji ale odvolal. V osmiminutovém nastavení vypálil z dálky Dostál a Heča jeho střelu nadvakrát zkrotil, Hůlkova rána zase skončila těsně vedle.

Bohemians po soubojích s Teplicemi a norským týmem Bodö/Glimt ve 2. předkole Evropské konferenční ligy, které hostili na Letné, nezvládli ani třetí domácí soutěžní duel v ročníku. Svěřenci trenéra Jaroslava Veselého v posledních sedmi zápasech nejvyšší soutěže střídají vítězství a porážku. Oba venkovní duely v ligové sezoně přitom vyhráli. Slovácko zdolalo "Klokany" v nejvyšší soutěži po třech utkáních.

Hlasy trenérů po utkání:

Jaroslav Veselý (Bohemians): "Utkání zapadlo do koloritu vzájemných zápasů z poslední doby. Týmy jsou na sebe dobře připravené, umí si eliminovat přednosti. Dost často to je o jedné brance a dost často ze standardky, tohle všechno se naplnilo. Nejzásadnější věcí je první gól, který je v zápasech hodně určující. Inkasujeme v nastavení z dobře udělaného signálu, ale naprosto řešitelného. Ještě pochopím, že soupeř dobře udělá signál, ale proč nedobíháme k vlastnímu gólmanovi, nepochopím. Problém vidím v ofenzivní složce. Máme za poločas tři velké šance, tam se to lámalo. My jsme měli vstřelit první branku. Ve druhé půli jsme si nebyli schopni vytvořit tlak. Utkání by víc slušela remíza, ale když jsme gól nevstřelili a soupeř ano, těžko můžeme chtít bodovat."

Martin Svědík (Slovácko): "Obě mužstva si v první půli vytvořila šance. Vybočilo to z rázu našich vzájemných utkáních, v nichž je to většinou tak, že jsou hodně vyrovnaná a s minimem šancí. Hrozili jsme po kombinaci, Bohemka po rychlých protiútocích. Bylo důležité, že jsme v závěru poločasu skórovali ze standardní situace, nakonec se to ukázalo jako rozhodující gól. Konečně jsme si pomohli standardkou. Druhý poločas jsme nezačali dobře, Bohemka nás zatlačila, ale bez závažnější akce. Po prostřídání, když přišli Holzer s Juroškou, se hra vyrovnala a měli jsme šance Ciciliou nebo Juroškou. Je to škoda, taková šance na 2:0 by se měla dát, už by to bylo klidnější. Juroškův neproměněný nájezd a Ciciliovo vyloučení mohly utkání hodně ovlivnit, naštěstí mužstvo pracovalo v defenzivě spolehlivě. Všechno, co tam bylo, odvrátilo. Cením si toho, protože v minulém utkání jsme hráli velice dobře, ale nebyly z toho žádné body. Chtěli jsme si vzít body zpátky, což se nám podařilo. Je to pro nás velmi důležité a cenné vítězství."

Bohemians Praha 1905 - 1. FC Slovácko 0:1 (0:1)

Branka: 45.+3 Hofmann. Rozhodčí: Pechanec - Kubr, Machač - Kocourek (video). ŽK: Kovařík - Kadlec, Svědík (trenér). ČK: 86. Cicilia (Slovácko). Diváci: 5612.

Bohemians: Reichl - Hůlka, Křapka (88. Mužík), Hybš - Köstl, Jindřišek (57. Kovařík), Hrubý, Dostál - Matoušek (73. Prekop), Beran (57. Kozák) - Puškáč (57. Necid). Trenér: Veselý.

Slovácko: Heča - Hofmann (66. Srubek), Daníček, Kadlec - Reinberk (45.+1 Sinjavskij), Valenta, Havlík, Kalabiška - Petržela (62. Juroška), Vecheta (46. Cicilia), Kim Sung-pin (62. Holzer). Trenér: Svědík.