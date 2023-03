Fotbalisté Bohemians doma porazili Pardubice 2:0 a jsou na čtvrtém místě

Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 zvítězili ve 23. kole první ligy doma nad posledními Pardubicemi 2:0 a posunuli se na čtvrté místo neúplné tabulky. Ve 37. minutě otevřel skóre Martin Hála, po hodině hry zvýšil Erik Prekop.

Pražané na svém stadionu vyhráli potřetí v ligové sezoně a už nejsou nejhorším domácím týmem soutěže. Východočeši nebodovali po čtyřech zápasech a zůstali na 16. místě o skóre za Zlínem. Pardubicím tak nevyšel návrat do Ďolíčku, kde do konce podzimu měly dvě a půl sezony domácí azyl.

Už ve druhé minutě si pardubický Pikul naběhl za domácí obranu, ale tváří v tvář brankáře Jedličku nepřekonal, z následné dorážky Janošek přestřelil.

Poté se delší dobu hrál vyrovnaný a bojovný fotbal bez větších šancí. Po půl hodině hry domácí Köstl v pokutovém území z otočky minul pardubickou branku.

Bohemians v závěru první půle dostali soupeře pod tlak a ve 37. minutě otevřeli skóre. Beran po závaru v šestnáctce přihrál Hálovi, který se trefil přízemní střelou k tyči. Třicetiletý záložník dal za "Klokany" premiérový ligový gól od letního příchodu z Olomouce.

V nastaveném čase úvodního poločasu mohl Drchal přidat pojistku vršovického mužstva, ale brankář Nita jeho hlavičku vyrazil.

Rumunský gólman se blýskl krátce po změně stran proti Prekopově ráně. Slovenský útočník byl ve vzájemném souboji úspěšnější v 61. minutě, kdy po Dostálově centru ve vzdušném souboji Nitu přeskočil a hlavou zvýšil. Prekop se v ligovém ročníku trefil potřetí.

Pardubičtí se pak trochu více dostali do hry, jenže dál tápali v koncovce. Nejlepší týmový střelec Janošek nevyzrál na Jedličku a domácí brankář v 77. minutě zblízka vychytal i střídajícího Krobota.

Bohemians tak porazili východočeský tým i podruhé v ligové sezoně, na podzim v Ďolíčku jako hosté zvítězili 1:0.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Pardubice začaly zhurta velkou gólovkou, kterou jsme přežili. Pak se hrálo takové vyrovnané utkání, soupeř vypadal opticky lepší na míči, ale bylo to bez vážnějších příležitostí. Nebyl jsem moc spokojený s první půlhodinou s agresivitou našeho napadání. Po tom, co se nám podařilo presink vysunout a víc na hosty tlačit, tak jsme se postupem času dostávali do územního tlaku. Začali jsme si vypracovávat nebezpečné situace a pak jsme po zásluze vstřelili první branku, která byla dost určující. Druhá branka nás uklidnila a myslím, že hosty zlomila. Výhry si nesmírně vážím. I z hlediska změn a všech absencí je pro nás velmi cenné takový zápas zvládnout."

Radoslav Kováč (trenér Pardubic): "Bohemka dneska vyhrála zaslouženě. Byla agresivnější, hrála jednodušší fotbal. Měli druhé balony, šli do každého souboje jako zvířata, to jsem u nás neviděl. Víme, že typologii Drchala, Prekopa nebo Köstla úplně nemáme, ale i tak jsme do toho měli dát daleko větší život a energii. Už jsem to řekl klukům v kabině. Výkony dneska byly slabé. Možná dobře, že to přišlo teď, protože máme doma Teplice a ten zápas bude o něčem jiném. Budu chtít vidět úplně jiný tým. Za mě to dneska bylo málo, i když tam nějaké šance byly. Prohráli jsme zaslouženě."

Bohemians Praha 1905 - FK Pardubice 2:0 (1:0)

Branky: 37. Hála, 61. Prekop. Rozhodčí: Zelinka - Podaný, Hurych - Petřík (video). ŽK: Vondra, Prekop, Köstl - Krobot. Diváci: 4579.

Bohemians: Jedlička - Kadlec, Vondra, Hůlka - Köstl, Jindřišek, Beran (90.+2 Novák), Dostál - Prekop (79. Mužík), Hála (83. Nový) - Drchal (83. Necid). Trenér: Veselý.

Pardubice: Nita - Icha, Vlček, Hranáč, Chlumecký - Vacek (64. Darmovzal) - Kostka (46. Sychra), Janošek, Hlavatý (84. Šimek), Pikul (46. Helešic) - Černý (64. Krobot). Trenér: Kováč.