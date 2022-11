Fotbalisté Belgie na MS podlehli Maroku, Chorvaté deklasovali Kanadu

Dauhá - Fotbalisté Belgie ve druhém utkání na mistrovství světa překvapivě podlehli Maroku 0:2. Utkání v Dauhá rozhodli střídající hráči, v 73. minutě otevřel skóre Abdal Hamíd Sabirí a v nastaveném čase přidal pojistku Zakaríja Abuchlál. Fotbalisté Chorvatska po obratu porazili Kanadu hladce 4:1 a přiblížili se postupu do osmifinále.

Fotbalisté Chorvatska na MS po obratu porazili Kanadu 4:1, dva góly dal Kramarič

Obhájci stříbra sice rychle prohrávali, když po 68 sekundách vstřelil zatím nejrychlejší gól na turnaji Alphonso Davies, ale ještě do pauzy otočili stav Andrej Kramarič s Markem Livajou. Po přestávce se podruhé prosadil Kramarič a v nastavení se trefil střídající Lovro Majer.

Chorvatsko po úvodní bezbrankové remíze s Marokem o skóre vede tabulku skupiny a v závěrečném zápase s Belgií mu stačí k postupu remíza. Kanaďané prohráli i svůj pátý duel na mistrovství světa a před čtvrtečním soubojem s Maročany už ztratili naději na účast ve vyřazovacích bojích.

Oba týmy po zaváhání v úvodním utkání potřebovaly bodovat a od začátku hrály aktivně. Kanada, která ve středu po sympatickém výkonu podlehla Belgii těsně 0:1, v předchozích čtyřech zápasech na světovém šampionátu neskórovala, dnes se ale prosadila už v druhé minutě.

Na Buchananův centr z pravé strany si do vápna naběhl Davies a hlavou otevřel skóre. Záložník Bayernu Mnichov odčinil neproměněnou penaltu z úvodu utkání s Belgií. Davies se trefil už po 68 sekundách a zaznamenal nejrychlejší gól ve skupinové fázi na mistrovství světa od roku 2014, kdy Američan Dempsey proti Ghaně skóroval po 29 vteřinách.

Brzká branka zápasu pomohla. Chorvaté přidali a ještě do pauzy otočili stav. V 27. minutě ještě Kramaričova trefa kvůli předchozímu ofsajdu neplatila a v 35. minutě Livajovu ránu vyrazil Borjan. O minut později už se ale po Perišičově přihrávce z poměrně velkého úhlu k zadní tyči prosadil Kramarič.

Chorvaté se dočkali prvního gólu na turnaji v Kataru a ještě do přestávky přidali další. Ve 44. minutě se po Juranovičově přihrávce dostal na hranici vápna k míči Livaja a přesnou přízemní střelou k tyči zaznamenal svou čtvrtou branku v reprezentaci.

Kanaďané po přestávce dvakrát vystřídali a jeden z čerstvých hráčů Osorio ve 49. minutě jen těsně minul. Na opačné straně za chvíli Borjan ve velké šanci vychytal Kramariče a vzápětí musel zasahovat i chorvatský gólman Livakovič poté, co vypálil pod břevno David.

V 70. minutě Chorvaté pojistili svůj náskok. Perišičův centr z levé strany si ve vápně zpracoval Kramarič, zbavil se obránce a zamířil přesně ke vzdálenější tyči. Dva góly v jednom reprezentačním zápase zaznamenal podruhé v kariéře.

Kanaďané dohrávali ve velkém útlumu. Proti Brozovičovi ještě zasáhl Borjan, ale ve čtvrté minutě nastavení udělal obrovskou chybu obránce Miller a přečíslení po Oršičově přihrávce s přehledem zakončil pod břevno další střídající hráč Majer. Chorvaté dali čtyři góly v jednom zápase na mistrovství světa podruhé.

Fotbalisté Belgie na MS podlehli Maroku 0:2 a zkomplikovali si cestu za postupem

Bronzový tým z minulého šampionátu ve skupině F nenavázal na úvodní vydřené vítězství 1:0 nad Kanadou a nevyužil možnost si s předstihem zajistit účast v osmifinále. Africké mužstvo po bezbrankové remíze s Chorvatskem na turnaji poprvé zvítězilo. Maročané si na MS připsali premiérové vítězství od roku 1998, protáhli aktuální sérii bez porážky na sedm zápasů a pošesté za sebou neinkasovali.

Belgičané ve čtvrtek zakončí úvodní část mistrovství světa proti Chorvatsku, které dnes od 17 hodin změří síly s Kanadou. Tu ve čtvrtek čeká utkání s Marokem.

"Je to pro nás hořký výsledek. Rozhodl první gól. Teď musíme držet při sobě a reagovat v dalším zápase proti Chorvatsku. Tak to chodí na mistrovství světa," řekl španělský trenér Belgie Roberto Martínez v televizním rozhovoru.

"Porazili jsme jeden z nejlepších týmů světa. Ale nejsem spokojený se čtyřmi body, chceme víc. Chceme postoupit. Musíme pokračovat, rychle se zotavit a uhrát dobrý výsledek i proti Kanadě," přidal marocký kouč Valíd Radžradžuí.

Za Maroko měl původně nastoupit první brankář Bunú, který si se spoluhráči dokonce zazpíval hymnu při nástupu, ale pak se mu podle marocké televize 2M udělalo špatně a požádal o vystřídání.

Bunúv náhradník Kadžuí na stadionu Sumáma v páté minutě v první větší šanci vychytal Belgičana Batshuayie. Útočník Fenerbahce v jubilejním 50. reprezentačním duelu nenavázal na vítěznou trefu proti Kanadě.

"Rudí ďáblové" měli převahu v držení míče, ale předvedli pouze nepřesnou hlavičku Onany a slabý pokus Meuniera. Maročané hru vyrovnali a několikrát zahrozili, například Hakimí po rychlém úniku přestřelil.

V závěru první půle De Bruyne z přímého kopu trefil horní síť marocké branky. V nastaveném čase z další standardní situace poslal africký tým do vedení Zijach, ale gól byl po zásahu videorozhodčího odvolán kvůli ofsajdu Saíse.

Po změně stran Kadžuí vyrazil ránu Edena Hazarda. Na druhé straně Búfál o kousek minul Courtoisovu branku. Belgičané v čele s tvůrcem hry De Bruynem se herně trápili, po hodině hry ale střídající Mertens přinutil k dalšímu zákroku marockého brankáře.

Svěřenci trenéra Radžradžuího otevřeli skóre v 73. minutě. Sabirí z přímého kopu z velkého úhlu zatočil míč na přední tyč, kam už se Courtois nestihl přemístit. "Když dovolíte soupeři vstřelit takový gól, výrazně to změní celý zápas. Byl to klíčový moment. My jsme pak ztratili klid," podotkl Martínez.

Belgičané už se do závěrečného tlaku ani šancí nedostali, nepomohl jim ani uzdravený střídající kanonýr Lukaku. Naopak ve druhé minutě nastavení přidal druhý gól Maroka další náhradník Abuchlál střelou do horního růžku po Zijachově přihrávce. Belgičané ve skupinové fázi mistrovství světa prohráli po sérii osmi výher, devátou by stanovili nový rekord.

"Skórovali jsme ve správnou chvíli a zasloužili jsme si vyhrát. Po 70 minutách byli někteří naši hráči unaveni, ale skvělá podpora fanoušků nám opravdu pomohla a dodala nám energii," uvedl marocký záložník Zijach.

Mistrovství světa ve fotbale v Kataru - skupina F:

Belgie - Maroko 0:2 (0:0)

Branky: 73. Sabirí, 90.+2 Abuchlál. Rozhodčí: Ramos - Morín, Hernández - Guerrero (video, všichni Mex.). ŽK: Onana - Sabirí. Diváci: 43.738.

Sestavy:

Belgie: Courtois - Meunier (81. Lukaku), Alderweireld, Vertonghen - Castagne, Onana (60. Tielemans), Witsel, T. Hazard (75. Trossard) - De Bruyne, E. Hazard (60. Mertens) - Batshuayi (75. De Ketelaere). Trenér: Martínez.

Maroko: Kadžuí - Hakimí (68. Attíat-Allá), Adžuird, Saís, Mazráví - Únahí (78. Jamík), Amrabat, Amallá (68. Sabirí) - Zijach, Nasjrí (73. Hamdallá), Búfál (73. Abuchlál). Trenér: Radžradžuí.

Chorvatsko - Kanada 4:1 (2:1)

Branky: 36. a 70. Kramarič, 44. Livaja, 90.+4 Majer - 2. Davies. Rozhodčí: Matonte - Taran, Soppi (všichni Urug.) - Vigliano (video, Arg.). ŽK: Lovren, Modrič - Buchanan, Miller. Diváci: 44.374.

Sestavy:

Chorvatsko: Livakovič - Juranovič, Lovren, Gvardiol, Sosa - Brozovič - Modrič (86. Pašalič), Kovačič (86. Majer) - Kramarič (72. Vlašič), Livaja (60. Petkovič), Perišič (86. Oršič). Trenér: Dalič.

Kanada: Borjan - Johnston, Vitória, Miller, Laryea (62. Hoilett) - Buchanan, Hutchinson (72. Adekugbe), Eustáquio (46. Koné), Davies - Larin (46. Osorio), David (72. Cavallini). Trenér: Herdman.

Tabulka:

1. Chorvatsko 2 1 1 0 4:1 4 2. Maroko 2 1 1 0 2:0 4 3. Belgie 2 1 0 1 1:2 3 4. Kanada 2 0 0 2 1:5 0