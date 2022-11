Fotbalisté Belgie mohou výhrou nad Marokem projít do vyřazovací fáze MS

Dauhá - Fotbalisté Belgie se v případě nedělní výhry na mistrovství světa nad Marokem mohou stát prvními postupujícími ze skupiny F. Duel na stadionu Sumáma začne ve 14:00 SEČ. Na góly zatím nejchudší skupina nabídne od 17:00 rovněž v Dauhá na Chalífově mezinárodním stadionu ještě utkání Chorvatsko - Kanada.

Jediný gól celé skupiny zatím vstřelil belgický útočník Michy Batshuayi, kterým zařídil favoritovi výhru nad Kanadou. "Rudí ďáblové" ale nepodali ideální výkon, stejně jako v neúspěšné generálce před MS proti Egyptu (1:2).

"Kanada byla lepší, ale našli jsme cestu k vítězství. Museli jsme ukázat jinou stránku hry. Velmi dobře jsme bránili a gólman Courtois předvedl nejlepší možný výkon," řekl po zápase trenér Roberto Martínez, jehož tým přestál několik velkých šancí zámořského výběru včetně pokutového kopu.

Do tréninku s týmem už se po zranění zapojil kanonýr Romelu Lukaku, podle Martíneze ale není pravděpodobné, že by se objevil v základní sestavě. A to přesto, že Maroko spoléhá na pevnou defenzivu, když neinkasovalo v posledních pěti zápasech. Šampionát zahájilo bezgólovou remízou s Chorvatskem.

"Rádi bychom vyhráli, ale pro nás je to dobrý výsledek. Vždyť Chorvatsko je jedním z nejsilnějších týmů na turnaji," poznamenal marocký trenér Valíd Radžradžuí. Ten se bude možná muset obejít bez obránce Bayernu Mnichov Nussajíra Mazrávího, jenž kvůli zranění nedohrál úvodní zápas.

Maroko se pokusí prodloužit osmizápasovou sérii bez porážky a zároveň navázat na poslední vzájemný duel, v němž před 14 lety vyhrálo 4:1. V utkání nastoupili i obránce Jan Vertonghen a záložník Axel Witsel, kteří jsou stále v belgickém týmu.

První vzájemné měření sil čeká Kanadu s Chorvatskem. Zámořský celek se vrátil na MS po 36 letech, stále ale na elitním turnaji neskóroval. Proti Belgii měl velkou šanci ukončit čekání Alphonso Davies, z penalty ale neuspěl.

"Moji hráči ukázali, že na mistrovství světa patří. Soupeři nás teď znají, odkryli jsme karty. Chorvaté půjdou do utkání s o něco větším respektem a vědomím, čeho jsme schopní. Bude to velký zápas," uvedl kanadský kouč John Herdman.

Vicemistři světa budou chtít podle trenéra Zlatka Daliče předvést odvážnější výkon než v opatrném zápase s Marokem. "Výsledek neberu jako zklamání, protože ukázal, že nás čeká těžký turnaj. Měli jsme více útočit, ale báli jsme se, aby nás Maročané nenachytali z protiútoků," uvedl Dalič, jehož tým z pozice favorita vystřelil jen dvakrát do prostoru brány. Chorvaté alespoň neprohráli posedmé za sebou.