Fotbalisté Bayernu Mnichov porazili doma 2:0 Wolfsburg a zůstali stoprocentní

Mnichov - Fotbalisté Bayernu porazili ve druhém kole německé bundesligy doma Wolfsburg 2:0 dvěma góly v prvním poločase a vyhráli tak i druhý zápas ligové sezony. Úřadující mistři vedou tabulku o skóre před Dortmundem.

První branku vstřelil v 33. minutě ranou zpoza vápna Musiala. Druhý gól bavorského klubu přidal "hokejovou" tečí před malým vápnem Müller. Domácímu Manému videorozhodčí neuznal další dvě branky kvůli ofsajdu, nejprve ve 20. a následně v 73. minutě.

Ve věku 19 let a 169 dní se stal Musiala nejmladším německým hráčem v historii, který nastřílel v bundeslize alespoň 14 branek. Rychlejší byl pouze Angličan Jadon Sancho, jemuž se to podařilo ve věku 19 let a 145 dní.

Německá fotbalová liga - 2. kolo:

Mohuč - Union Berlín 0:0, Bayern Mnichov - Wolfsburg 2:0 (33. Musiala, 44. Müller)

Tabulka:

1. Bayern Mnichov 2 2 0 0 8:1 6 2. Dortmund 2 2 0 0 4:1 6 3. Kolín nad Rýnem 2 1 1 0 5:3 4 Mönchengladbach 2 1 1 0 5:3 4 5. Union Berlín 2 1 1 0 3:1 4 6. Mohuč 2 1 1 0 2:1 4 7. Freiburg 2 1 0 1 5:3 3 8. Hoffenheim 2 1 0 1 4:5 3 9. Augsburg 2 1 0 1 2:5 3 10. Brémy 2 0 2 0 4:4 2 11. Lipsko 2 0 2 0 3:3 2 Stuttgart 2 0 2 0 3:3 2 13. Schalke 2 0 1 1 3:5 1 14. Hertha Berlín 2 0 1 1 2:4 1 Wolfsburg 2 0 1 1 2:4 1 16. Eintracht Frankfurt 2 0 1 1 2:7 1 17. Bochum 2 0 0 2 3:5 0 18. Leverkusen 2 0 0 2 1:3 0