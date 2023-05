Fotbalisté AS Řím prohráli s Fiorentinou a přišli o šanci na Ligu mistrů

Utkání 37. kola italské fotbalové ligy Fiorentina - AS Řím, 27. května 2023. Jonathan Ikone (vlevo) z Fiorentiny střílí druhý gól svého týmu.

Řím - Fotbalisté AS Řím v předposledním 37. kole italské ligy prohráli 1:2 s Fiorentinou a přišlo o šanci kvalifikovat se ze Serie A do Ligy mistrů. Domácí o výhře rozhodli obratem v závěru zápasu, kdy skórovali dvakrát během tří minut.

Do souboje italských finalistů evropských pohárů lépe vstoupilo AS Řím, které vedlo od 11. minuty po zásahu El Shaarawyho. Hosté ale nakonec vedení neudrželi a natáhli čekání na vítězství v nejvyšší soutěži na sedm kol.

Fiorentina, kterou 7. června čeká finále Konferenční ligy v Praze s West Hamem, totiž v 85. minutě vyrovnala zásluhou Joviče a skóre poté otočil Ikone. AS Řím tak má kolo před koncem v tabulce na příčky zajišťující Ligu mistrů nesmazatelnou ztrátu čtyři bodů.

Fiorentina je devátá a ze Serie A se do pohárů už nedostane. Pokud by však vyhrála finále Konferenční ligy, představí se v základní skupině nového ročníku Evropské ligy. AS Řím má ještě šanci na Ligu mistrů v případě výhry ve finále Evropské ligy, ve kterém jej 31. května čeká Sevilla.

Výsledky 37. kola italské fotbalové ligy

Salernitana - Udine 3:2 (90.+6 Troost-Ekong, 43. Castanos, 57. Candreva - 25. Zeegelaar, 30. Nestorovski), Spezia - FC Turín 0:4 (24. vlastní Wisniewski, 72. Ricci, 76. Ilič, 90.+6 Karamoh), Fiorentina - AS Řím 2:1 (85. Jovič, 88. Ikone - 11. El Shaarawy),

20:45 Inter Milán - Bergamo.

Tabulka:

1. Neapol 36 27 5 4 73:26 86 2. Lazio Řím 36 20 8 8 55:28 68 3. Inter Milán 36 21 3 12 67:40 66 4. AC Milán 36 18 10 8 60:42 64 5. Bergamo 36 18 7 11 59:43 61 6. AS Řím 37 17 9 11 48:37 60 7. Juventus Turín 36 21 6 9 55:32 59 8. Fiorentina 37 14 11 12 50:42 53 9. FC Turín 37 14 11 12 42:40 53 10. Monza 36 14 10 12 46:46 52 11. Boloňa 36 13 11 12 48:45 50 12. Udine 37 11 13 13 47:47 46 13. Sassuolo 37 12 9 16 46:58 45 14. Empoli 36 10 12 14 36:46 42 15. Salernitana 37 9 15 13 48:60 42 16. Lecce 36 7 12 17 30:43 33 17. Spezia 37 6 13 18 30:60 31 18. Hellas Verona 36 7 9 20 29:55 30 19. Cremona 36 4 12 20 32:66 24 20. Sampdoria Janov 37 3 10 24 24:69 19

Poznámka: Juventusu bylo odečteno 10 bodů kvůli finančním podvodům.