Fotbalisté AS Řím porazili Tiraspol 2:1, Souček pomohl gólem West Hamu

Praha - Finalista minulého ročníku Evropské ligy AS Řím vstoupil do nové pohárové sezony výhrou 2:1 v Moldavsku. Příštího soupeře pražské Slavie Šeriff Tiraspol porazil 2:1. Glasgow Rangers zvítězili ve skupině C, kde hraje také Sparta, nad Betisem Sevilla 1:0 gólem exslávisty Abdallaha Simy.

Vítěz Evropské konferenční ligy West Ham United s několika náhradníky v sestavě se doma trápil se srbským nováčkem v pohárové Evropě Bačkou Topola. Dlouho prohrával, ale nakonec i díky hlavičce střídajícího Tomáše Součka vydřel výhru 3:1. Ani další favorit FC Liverpool nenastoupil v Linci v plné síle, ale nepříznivý vývoj otočil a vyhrál také 3:1.

Tiraspol, který se za dva týdny ve skupině G představí v Edenu, byl zpočátku nebezpečnější a Mbekeli trefil tyč. Ale ve čtvrté minutě nastavení prvního poločasu vstřelil argentinský mistr světa Paredes první gól po letním návratu do Říma z Juventusu. Hodně mu pomohla teč jednoho z domácích obránců. Paredes přitom přišel na trávník až v průběhu prvního poločasu místo zraněného Sanchese.

Italský trenér domácích Roberto Bordin proti krajanům vymyslel úspěšnou taktiku, která vedla k vyrovnání, o něž se postaral Kolumbijec Tovar. Ale v 65. minutě prošel domácí obranou Belgičan Lukaku a zařídil vítězství. V hektickém závěru dostal červenou kartu domácí Joao Paulo za protesty.

Do branky Betisu se v Glasgow na rozdíl od sobotního debaklu 0:5 v Barceloně postavil uzdravený Bravo a dlouho držel čisté konto. Až ho překonal Senegalec Sima, který byl při tom, když před dvěma lety Slavia na stejném stadionu porazila Rangers 2:0.

Liverpool poprvé od roku 2017 chybí v Lize mistrů a vypadalo to, jako by nižší soutěž nebral příliš vážně. Trenér Klopp šetřil několik opor včetně brankáře Alissona, argentinského mistra světa Mac Allistera a útočného tandemu Salah - Gakpo na nedělní zápas s West Hamem.

Už ve 14. minutě po rohovém kopu rozjásal rakouské diváky Flecker střelou z hranice šestnáctky. Po změně stran ale Uruguayec Núněz z penalty vyrovnal a Kolumbijec Diaz strhl vedení na stranu hostů. Egypťan Salah nastoupil až v závěru a ještě stihl parádní sólo zakončit třetím gólem. LASK ani v pátém zápase proti nějakému týmu z Premier League neuspěl.

Jestliže Klopp šetřil některé opory, pak trenér West Hamu Moyes poslal na hřiště proti srbskému týmu prakticky béčko. Ze základní jedenáctky, která v sobotu nastoupila proti Manchesteru City, zbyli jen dva záložníci. I Souček s Coufalem seděli na lavičce. Stanič dokonale využili nedorozumění v obraně, ale po hodině hry se domácí přece jen prosadili. Souček si zahrál jen poslední čtvrthodinu a po rohovém kopu zpečetil výhru.

Bayer Leverkusen potvrdil formu, která ho vynesla po čtyřech kolech do čela bundesligy. Švédského mistra Häcken, který hraje vůbec poprvé skupinovou fázi, nijak nešetřil. Wirtz a Maročan Adli během úvodních šestnácti minut zajistili hostům náskok a Boniface s Hofmannem ve druhém poločase výhru zpečetili.

V brance domácích dostal podobně jako v Německém poháru příležitost Matěj Kovář, zatímco v bundeslize je jen náhradníkem, a několikrát svůj tým podržel. Hložek přišel na trávník na poslední čtvrthodinu.

Villarreal, vítěz Evropské ligy z roku 2021, po nevydařeném startu do sezony vyměnil trenéra a nový kouč Pacheta po úspěšném debutu ve španělské lize musel strávit porážku 0:2 na hřišti Panathinaikosu Atény. Postarali se o ni Ioannidis a Slovinec Šporar, který ho ve druhém poločase vystřídal.

Freiburg loni vyhrál ve stejné soutěži v Pireu 3:0 a i tentokrát si z řeckého přístavu odvezl tři body. Maďar Sallai si po brance v přípravném zápase s Českou republikou přenesl střeleckou formu i do klubu a Ital Grifo proměnil v závěru prvního poločasu penaltu. Maročan Kábi sice pokaždé vyrovnal, ale na třetí gól Philippa už nikdo neodpověděl.

Gólovou přestřelku viděli i diváci v Amsterodamu. Ajaxu se v nizozemské lize nedaří, z pěti zápasů vyhrál jen jeden, ale proti Olympique Marseille začal ve velkém stylu. Za dvacet minut vedl 2:0. Francouzský klub se den před zápasem rozešel se španělským trenérem Marcelinem hlavně kvůli protestům fanoušků, ale i bez něj dokázal během osmnácti minut vyrovnat a zvládl to i po třetím gólu Ajaxu.

Fotbalová Evropská liga - 1. kolo skupin:

Skupina A:

West Ham - Bačka Topola 3:1 (0:0)

Branky: 66. vlastní Petrovič, 70. Kudus, 83. Souček - 48. Stanič.

Olympiakos Pireus - Freiburg 2:3 (1:2)

Branky: 40. a 75. Kábi - 9. Sallai, 45.+6 Grifo z pen., 86. Philipp.

Tabulka:

1. West Ham 1 1 0 0 3:1 3 2. Freiburg 1 1 0 0 3:2 3 3. Olympiakos Pireus 1 0 0 1 2:3 0 4. Bačka Topola 1 0 0 1 1:3 0

Skupina B

Brighton - AEK Atény 2:3 (1:2)

Branky: 30. a 66. Joao Pedro obě z pen. - 11. Sidibe, 40. Gačinovič, 84. Ponce.

Ajax Amsterodam - Olympique Marseille 3:3 (2:2)

Branky: 9. Borges, 20. Berghuis, 52. Taylor - 8. a 78. Aubameyang, 23. Claus. ČK: 90.+1 Vos (Ajax).

Tabulka:

1. AEK Atény 1 1 0 0 3:2 3 2. Ajax Amsterodam 1 0 1 0 3:3 1 Marseille 1 0 1 0 3:3 1 4. Brighton 1 0 0 1 2:3 0

Skupina C:

Sparta Praha - Aris Limassol 3:2 (2:1)

Branky: 20. a 25. Krejčí, 67. Vitík - 11. Kokorin z pen., 90. Babicka.

Glasgow Rangers - Betis Sevilla 1:0 (0:0)

Branka: 68. Sima.

Tabulka:

1. Sparta Praha 1 1 0 0 3:2 3 2. Glasgow Rangers 1 1 0 0 1:0 3 3. Aris Limassol 1 0 0 1 2:3 0 4. Betis Sevilla 1 0 0 1 0:1 0

Skupina D.

Bergamo - Čenstochová 2:0 (0:0)

Branky: 49. De Katelaere, 67. Ederson.

Sturm Štýrský Hradec - Sporting Lisabon 1:2 (0:0)

Branky: 58. Boving - 76. Gyokeres, 84. Diomande.

Tabulka:

1. Bergamo 1 1 0 0 2:0 3 2. Sporting Lisabon 1 1 0 0 2:1 3 3. Štýrský Hradec 1 0 0 1 1:2 0 4. Čenstochová 1 0 0 1 0:2 0

Skupina E:

Saint-Gilloise - Toulouse 1:1 (0:1)

Branky: 70. Amoura - 45.+3 Dallinga z pen. ČK: 90.+4 Costa (Toulouse).

LASK Linec - Liverpool 1:3 (1:0)

Branky: 14. Flecker - 56. Núněz z pen., 63. Diaz, 88. Salah.

Tabulka:

1. Liverpool 1 1 0 0 3:1 3 2. Saint-Gilloise 1 0 1 0 1:1 1 Toulouse 1 0 1 0 1:1 1 4. Linec 1 0 0 1 1:3 0

Skupina F:

Panathinaikos Atény - Villarreal 2:0 (1:0)

Branky: 38. Ioannidis, 78. Šporar.

Rennes - Maccabi Haifa 3:0 (2:0)

Branky: 2. Blas, 31. Truffert, 56. Yildirim.

Tabulka:

1. Rennes 1 1 0 0 3:0 3 2. Panathinaikos Atény 1 1 0 0 2:0 3 3. Villarreal 1 0 0 1 0:2 0 4. Maccabi Haifa 1 0 0 1 0:3 0

Skupina G:

Servette Ženeva - Slavia Praha 0:2 (0:1)

Branky: 32. Masopust, 59. Ogbu.

Šeriff Tiraspol - AS Řím 1:2 (0:1)

Branky: 57. Tovar - 45.+4 Paredes, 65. Lukaku. ČK: 90.+8. Joao Paulo (Šeriff).

Tabulka:

1. Slavia Praha 1 1 0 0 2:0 3 2. AS Řím 1 1 0 0 2:1 3 3. Šeriff Tiraspol 1 0 0 1 1:2 0 4. Servette Ženeva 1 0 0 1 0:2 0

Skupina H:

Karabach - Molde 1:0 (0:0)

Branka: 56. Andrade.

Bayer Leverkusen - Häcken 4:0 (2:0)

Branky: 10. Wirtz, 16. Adli, 66. Boniface, 70. Hofmann.

Tabulka:

1. Leverkusen 1 1 0 0 4:0 3 2. Karabach 1 1 0 0 1:0 3 3. Molde 1 0 0 1 0:1 0 4. Häcken 1 0 0 1 0:4 0