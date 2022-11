Fotbalisté Anglie zahájí MS proti Íránu, Nizozemsko čeká Senegal

Dauhá - Fotbalisté Anglie v pondělí vstoupí do mistrovství světa v Kataru utkáním s Íránem. Spojené státy americké v druhém zápase skupiny B změří síly s Walesem. Nizozemsko se v "áčku" střetne se Senegalem. Šampionát dnes zahájí souboj domácího Kataru s Ekvádorem.

Angličané jsou proti Íránu favoritem, i když oslnivou formu nemají. Čtvrtý tým z minulého šampionátu a držitel stříbra z loňského Eura nevyhrál v posledních šesti duelech a v Lize národů sestoupil z elitní divize A.

"Musíme si věřit. Nemáme za sebou dobrou sérii utkání, ale víme, co dokážeme. Na posledních dvou turnajích jsme došli do semifinále a finále," uvedl anglický trenér Gareth Southgate, jehož země čeká na velkou trofej od zlata na MS 1966.

Íránci se na závěrečném turnaji představí pošesté, nikdy nepostoupili ze skupiny. "Čeká nás špičkový soupeř. V posledních letech Anglie ukazuje, že roste, je lépe připravena a má jasnou vizi. Jsme rádi, že hrajeme proti Anglii. Pracovali jsme na tom, abychom byli mezi nejlepšími," řekl portugalský kouč Carlos Queiroz.

Velšané v červnovém finále baráže porazili Ukrajinu 1:0 a poprvé od roku 1958 se kvalifikovali na světový šampionát. V následujících pěti duelech Ligy národů ale "Draci" nevyhráli a utrpěli čtyři porážky. Američané mají třízápasovou sérii bez vítězství.

"Za postup na mistrovství světa jsme vděční, pro zemi s třemi miliony obyvateli je to historický úspěch. Ale trenéři jsou nenasytní. Máme respekt k soupeřům ve skupině, ale věříme si, že dokážeme postoupit do vyřazovací fáze," prohlásil velšský kouč Rob Page.

Nominoval hned devět fotbalistů z anglické ligy. "Myslím, že minimálně americká média Wales podceňují. Když se podíváte na jejich tým, je to prakticky tým Premier League. Podle mě mají výborné mužstvo a zkušenosti z velkého turnaje. Bude to těžké utkání," uvedl trenér USA Gregg Berhalter.

Nizozemsko po návratu kouče Louise van Gaala nepoznalo přemožitele v 15 zápasech. Naposledy "Oranje" podlehli Česku v osmifinále loňského Eura (0:2). V pondělí však nenastoupí zraněný útočník Memphis Depay, nejistý je start krajního beka Denzela Dumfriese.

"V našem týmu nejsou nejlepší hráči světa, ale máme hráče, kteří dokážou plnit taktický plán svého trenéra. Věřím, že můžeme klidně dojít až do finále," upozornil jednasedmdesátiletý Van Gaal, jenž na MS 2014 s Nizozemskem získal bronz.

Senegalcům bude v Kataru chybět největší hvězda Sadio Mané. Útočník Bayernu Mnichov musel se zraněným kolenem na operaci. Letošní vítěze Afrického poháru národů by tak měli táhnout obránce Kalidou Koulibaly, jeho spoluhráč z Chelsea brankář Edouard Mendy nebo záložník Idrissa Gueye z Evertonu.

"Získali jsme zkušenosti na minulém mistrovství světa i během domácího šampionátu. Jedeme do Kataru s vědomím svých kvalit a hlavně s velkými ambicemi. Když zlato získala Francie, proč bychom letos nemohli my? To jsem řekl i hráčům," řekl senegalský kouč Aliou Cissé.

Statistické údaje před zápasy mistrovství světa ve fotbale Skupina A: Senegal - Nizozemsko Výkop: pondělí 21. listopadu, 17:00 SEČ (Dauhá, stadion Sumáma). Rozhodčí: Sampaio - Carbone, Pires (všichni Braz.) - Soto (video, Ven.). Umístění v žebříčku FIFA: 18. - 8. Bilance celková: - . Bilance na MS: - . Nejlepší střelci z aktuální nominace: Diédhiou, I. Sarr (oba 10) - Depay (42). Zajímavosti: - oba týmy se na velké akci ještě neutkaly - Senegal si zahraje na MS potřetí a podruhé za sebou, jeho maximem je čtvrtfinále z roku 2002 - Nizozemsko se představí na MS po 8 letech, v minulosti 3x obsadilo 2. místo - Senegal v únoru poprvé vyhrál mistrovství Afriky - Senegal na MS vyhrál jediný z posledních 4 zápasů - Nizozemsko od loňské porážky v osmifinále Eura od Česka 15x za sebou neprohrálo - Nizozemsko na MS prohrálo jediný z posledních 7 zápasů - Nizozemsko prohrálo jen 2 z 19 duelů s africkými soupeři - Senegalu chybí kvůli zranění nejlepší střelec Mané - Van Dijk (Nizozemsko) si může připsat 50. reprezentační start Skupina B: Anglie - Írán Výkop: pondělí 21. listopadu, 14:00 SEČ (Dauhá, Chalífův mezinárodní). Rozhodčí: Claus - Figueiredo, Simon (všichni Braz.) - González (video, Urug.). Umístění v žebříčku FIFA: 5. - 20. Bilance celková: - . Bilance na MS: - . Nejlepší střelci z aktuální nominace: Kane (51) - Azmún (41). Zajímavosti: - týmy se na velké akci ještě neutkaly - Anglie se představí na MS posedmé za sebou, v roce 1966 získala zlato a před 4 lety skončila na 4. místě - Írán si zahraje na MS pošesté a potřetí za sebou, ještě nikdy nepostoupil ze skupiny - Anglie 6x za sebou nezvítězila - Anglie na MS 2x za sebou prohrála - Írán vyhrál na MS jediný z posledních 10 zápasů USA - Wales Výkop: pondělí 21. listopadu, 20:00 SEČ (Rajján). Rozhodčí: Džasím - T. Marrí, Makali - A. Marrí (video, všichni Katar). Umístění v žebříčku FIFA: 16. - 19. Bilance celková: 2 1-1-0 2:0. Bilance na MS: - . Nejlepší střelci z aktuální nominace: Pulisic (21) - Bale (40). Zajímavosti: - USA ve 2 vzájemných zápasech v přípravě neprohrály a neinkasovaly - USA si zahrají MS po 8 letech, při posledních 2 účastech postoupily ze skupiny - Wales se představí na MS podruhé, v roce 1958 došel do čtvrtfinále - USA v posledních 3 zápasech nezvítězily a daly jediný gól - USA na MS vyhrály jediný z posledních 5 zápasů - USA na MS proti evropským soupeřům 9x za sebou nezvítězily - Wales 5x za sebou nezvítězil (z toho 4 porážky) - Wales prohrál jediný z posledních 7 zápasů s týmy mimo Evropu - Morris (USA) si může připsat 50. reprezentační start