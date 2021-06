Fotbalisté Anglie si proti Skotsku mohou zajistit postup do osmifinále ME

Londýn - Fotbalisté Anglie mohou v pátek v "české" skupině D mistrovství Evropy po úvodní nedělní výhře 1:0 nad Chorvatskem stvrdit postup do osmifinále. V londýnském Wembley k tomu potřebují porazit tradičního soupeře Skotsko, které v pondělí doma v Glasgow podlehlo české reprezentaci 0:2. Utkání má výkop v 21:00.

Anglii se Skotskem čeká 115. vzájemný souboj. Poprvé se potkaly už v roce 1872 v historicky prvním mezinárodním utkání na světě. "Three Lions" prohráli se Skotskem jediný z posledních 11 zápasů. V jediném vzájemném utkání na Euru v roce 1996 Anglie ve Wembley vyhrála 2:0. Tehdy u toho byl jako hráč i současný trenér Gareth Southgate.

"Je to mimořádně zvláštní utkání pro všechny zúčastněné, zejména pro fanoušky obou táborů. Skupině to dodává jinou dynamičnost," řekl pro uefa.com padesátiletý Southgate, jehož svěřenci vyhráli sedm zápasů po sobě a v šesti z nich neinkasovali.

Souhlasí s ním i skotský kouč Steve Clarke. "Má to historický význam. Rivalita se datuje se o spoustu let nazpátek. Znamená to hodně. Někdo tvrdí, že pro Anglii to moc neznamená, ale vzhledem k tomu, že jsem tam pracoval, vím, že je to naopak. Nechtějí prohrát se Skotskem. Stejně k tomu přistupujeme i my," prohlásil Clarke.

"Víte, jak vášniví jsme a jak si vychutnáváme vítězství nad Angličany. V poslední době se to ale moc často nestávalo," konstatoval sedmapadesátiletý bývalý hráč Chelsea.

Anglie navzdory jasné pozici favorita Skotsko nepodceňuje. "Mají hodně hráčů, kteří toho dost vyhráli, což je v turnaji důležité. Obránce Andy Robertson získal s Liverpoolem ty největší trofeje ve světovém fotbale. Takové zkušenosti z těch největších zápasů nemůžete podcenit. Hraje to velkou roli a zbytek kádru z toho může těžit," uvedl útočník Marcus Rashford.

"Myslím si, že pokaždé budeme outsidery, i kdybychom v pondělí vyhráli. Anglie má 55 milionů obyvatel, my jen pět milionů. Napříč kádrem mají superhvězdy. Snad nám role outsiderů bude svědčit. Také máme pár superhvězd," řekl záložník John McGinn.

Pokud Skotsko Anglii podlehne a Chorvatsko nezdolá Česko, skončí ve skupině nejlépe třetí.

Statistické údaje před pátečním zápasem skupiny D: Anglie - Skotsko Výkop: pátek 18. června, 21:00 (Londýn). Rozhodčí: Mateu Lahoz - Cebrián Devís, Del Palomar - Hernández (video, všichni Šp.). Umístění v žebříčku FIFA: 4. - 44. Bilance celková: 114 48-25-41 203:174. Bilance na ME: 1 1-0-0 2:0. Předpokládané sestavy: Anglie: Pickford - Walker, Stones, Mings, Shaw - Phillips, Rice, Mount - Sterling, Kane, Grealish. Skotsko: Marshall - Hendry, Hanley, Tierney - Forrest, McTominay, McGinn, McGregor, Robertson - Armstrong - Adams. Absence: Alexander-Arnold (zranění), Maguire (rekonvalescence) - Jack, McBurnie, McLean (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Foden (1 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci z aktuální nominace: Kane (34) - McGinn (10). Nejlepší střelci na turnaji: Sterling (1) - nikdo. Zajímavosti: - Anglie prohrála se Skotskem jediný z posledních 11 zápasů, v posledních 4 mu nepodlehla a pokaždé při tom nastřílela minimálně 2 branky - v jediném vzájemném utkání na Euru v roce 1996 Anglie ve Wembley vyhrála 2:0, tehdy u toho byl jako hráč i současný trenér Albionu Southgate - Anglie a Skotsko se v roce 1872 potkaly v historicky prvním mezinárodním utkání na světě - Anglie v úvodním utkání na ME zdolala vicemistry světa Chorvatsko 1:0, Skotsko v Glasgow prohrálo s Českem 0:2 - Anglie vyhrála 7 utkání za sebou (z toho poslední 3 vždy 1:0) a v 6 z nich neinkasovala - Anglie na velkém turnaji na stadionu Wembley nikdy neprohrála v základní hrací době (8 výher, 3 remízy) - Skotsko v duelu s Českem prohrálo po 5 duelech - Anglie si v případě výhry zajistí osmifinále - Skotsko skončí ve skupině nejlépe třetí, pokud Anglii podlehne a Chorvatsko nezdolá Česko