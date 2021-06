Fotbalisté Anglie porazili Německo 2:0 a postoupili do čtvrtfinále ME

Osmifinále fotbalového ME, utkání Anglie - Německo v Londýně. Raheem Sterling z Anglie se raduje z gólu.

Osmifinále fotbalového ME, utkání Anglie - Německo v Londýně. Raheem Sterling z Anglie se raduje z gólu. ČTK/AP/Andy Rain

Londýn - Fotbalisté Anglie porazili Německo 2:0 a postoupili do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Duel v londýnském Wembley rozhodli v závěrečné čtvrthodině Raheem Sterling a Harry Kane.

Angličané oplatili Německu semifinálovou porážku z domácího Eura 1996 v penaltovém rozstřelu. Tehdy jako jediný neproměnil současný trenér Albionu Gareth Southgate.

V sobotním čtvrtfinále v Římě jeho výběr narazí na lepšího z dvojice Švédsko - Ukrajina. Jejich souboj je na programu dnes večer.

Joachim Löw odkoučoval poslední zápas na lavičce Německa. Už v březnu se rozhodl, že v roli hlavního trenéra po 15 letech u týmu skončí. Nahradí ho Hans-Dieter Flick. "Pro nás všechny je to obrovské zklamání. Doufali jsme, že na turnaji dojdeme mnohem dál. Hodně jsme týmu věřili. V takových utkáních je naprosto nezbytné využít šance, které si vytvoříte. Timo Werner ani Thomas Müller bohužel své příležitosti nevyužili. Z vyřazení máme hodně špatný pocit," citoval Löwa web UEFA.

Také ve čtvrtém duelu na turnaji nastoupila Anglie na svém národním stadionu. Díky navýšení kapacity sledovalo zápas dvou rivalů 41.973 diváků včetně královské rodiny nebo bývalého fotbalisty Davida Beckhama.

Utkání nabídlo v první poločase minimum šancí. Sterlingovu prudkou ránu zpoza vápna vyrazil brankář Neuer. Na druhé straně Werner zblízka nepřekonal Pickforda. V nastavení se míč před branku odrazil k volnému Kaneovi, který si ho ale při snaze o kličku předkopl a vůbec nezakončil.

Po změně stran začali aktivně Němci, Havertzovu dělovku ze vzduchu z hranice šestnáctky vytáhl Pickford na roh.

Domácí si dlouho nedokázali vypracovat šanci, v 75. minutě se však dočkali gólu. Shaw přihrál před branku a Sterling se z malého vápna nemýlil.

O šest minut později Sterlingovu zpětnou přihrávku vystihl Havertz, který vyslal do samostatného úniku Müllera, ten však těsně minul.

V 86. minutě přidal pojistku Kane, který se hlavou položil do centru střídajícího Grealishe. Kapitán Albionu se ve čtvrtém utkání na turnaji trefil poprvé. Anglie neprohrála desáté utkání za sebou, během nichž inkasovala jedinkrát.

"Je to moment, na který nikdo z nás nezapomene. Dokonalé odpoledne," uvedl Kane. "Je to neuvěřitelné. Hodně lidí nás po skupině odepsalo, ale chtěli jsme jim dokázat, že se pletou. Každý z nás toužil vyřadit Německo a postoupit do čtvrtfinále," prohlásil záložník Declan Rice.

Anglie - Německo 2:0 (0:0)

Branky: 75. Sterling, 86. Kane. Rozhodčí: Makkelie - Steegstra, De Vries - Van Boekel (video, všichni Niz.). ŽK: Rice, Phillips, Maguire - Ginter, Gosens. Diváci: 41.973 (omezený počet).

Anglie: Pickford - Walker, Maguire, Stones - Trippier, Phillips, Rice (88. Henderson), Shaw - Saka (69. Grealish), Kane, Sterling. Trenér: Southgate.

Německo: Neuer - Ginter (87. Can), Hummels, Rüdiger - Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens (88. Sané) - Havertz, Müller (90.+2 Musiala) - Werner (68. Gnabry). Trenér: Löw.