Fotbalisté Anglie na Euru remizovali 0:0 se Skotskem a nezajistili si postup

Londýn - Fotbalisté Anglie ve druhém zápase na mistrovství Evropy remizovali 0:0 s ostrovním rivalem Skotskem a nevyužili šanci si v "české" skupině D zajistit postup do osmifinále. Albion v Londýně nenavázal na úvodní triumf 1:0 nad Chorvatskem, Skoti po prohře 0:2 s ČR poprvé bodovali a udrželi se ve hře.

Angličané jsou v tabulce o skóre druzí za českým týmem. Ten dnes remizoval s Chorvaty 1:1 a na závěr úvodní fáze turnaje na londýnském stadionu Wembley změří síly s Albionem. Oběma mužstvům stačí bod k jistotě postupu. Skotsko rovněž v úterý v Glasgow vyzve Chorvaty.

"Nebyl to náš nejlepší výkon. Ale je to další bod směrem k postupu, který je naším primárním cílem. Za pár dní nás čeká další velké utkání s Českem a chceme zakončit skupinu co nejlépe," řekl anglický kapitán Harry Kane v televizním rozhovoru.

"Myslím, že jsme si zasloužili vyhrát. Měli jsme velké šance. V některých chvílích jsme skvěle drželi míč a frustrovali soupeře. Jindy bychom z toho vytěžili ještě víc, ale bod nás drží naživu a to je důležité," doplnil skotský kapitán Andy Robertson.

Svěřenci trenéra Garetha Southgatea přerušili sérii sedmi vítězství, ale neinkasovali v sedmém z posledních osmi duelů. Angličané se Skotskem neprohráli popáté za sebou.

Hosté začali aktivněji a Adamsovu nebezpečnou střelu zblokoval Stones. Anglický stoper poté ve 12. minutě málem otevřel skóre, když po rohu nikým nebráněný hlavičkoval do tyčky. Těsně vedle ní vzápětí zakončil Mount, poté skotskou branku minul i Kane hlavou.

Po půlhodině hry Anglii podržel gólman Pickford, který výborně vytáhl O'Donnellův volej. Domácí se zbytkem prvního poločasu spíše protrápili a z tribun se místy ozýval i pískot, který hráče Albionu doprovázel i do šaten.

Ve druhém dějství se obraz hry příliš nezměnil, navíc ještě ubylo šancí. Krátce po přestávce se předvedl i skotský brankář Marshall proti Mountově tvrdé ráně. Jinak se ale domácí v čele s nevýrazným kapitánem Kanem dál trápili s pevným defenzivním blokem soupeře.

"Bylo to těžké utkání. Skoti výborně bránili, ve správnou chvíli byli na správném místě. Víme, že žádný zápas na Euru není jednoduchý, a Skotsko dnes bojovalo o život," upozornil útočník Kane.

Skoti ojediněle zahrozili po hodině hry, kdy Pickforda na brankové čáře zastoupil obránce James. Angličané se poté marně dožadovali penalty po pádu Sterlinga v pokutovém území. Víc už ale ostrovní derby nenabídlo.

"Byl to frustrující večer. Musíme složit Skotsku velkou poklonu. Když nedokážete zápas vyhrát, pak je důležité ho aspoň neprohrát," konstatoval kouč Southgate.

Mistrovství Evropy ve fotbale:

Skupina D (Londýn):

Anglie - Skotsko 0:0

Rozhodčí: Mateu Lahoz - Cebrián Devís, Del Palomar - Hernández (video, všichni Šp.). ŽK: McGinn, O'Donnell (oba Skotsko). Diváci: 22.500.

Sestavy:

Anglie: Pickford - James, Stones, Mings, Shaw - Rice, Phillips - Foden (63. Grealish), Mount, Sterling - Kane (74. Rashford). Trenér: Southgate.

Skotsko: Marshall - McTominay, Hanley, Tierney - O'Donnell, McGinn, Gilmour (76. Armstrong), McGregor, Robertson - Dykes, Adams (86. Nisbet). Trenér: Clarke.

Tabulka:

1. ČR 2 1 1 0 3:1 4 2. Anglie 2 1 1 0 1:0 4 3. Chorvatsko 2 0 1 1 1:2 1 4. Skotsko 2 0 1 1 0:2 1