Fotbalista Žambůrek přestoupil z Brentfordu do dánského Viborgu

Praha - Český fotbalový reprezentant do 21 let Jan Žambůrek přestoupil z anglického Brentfordu do Viborgu. S dánským klubem podepsal dvacetiletý záložník smlouvu do roku 2025.

Žambůrek vyměnil dres jednoho ligového nováčka za druhého. V dánském týmu, který je osmý v tabulce, se opět sejde s trenérem Larsem Friisem, který působil také v Brentfordu.

"Určitě to byl jeden z hlavních důvodů. Trenéra znám, trenér zná mě. V Brentfordu je hodně Dánů, díky kterým mám ponětí o dánské lize," uvedl Žambůrek v tiskové zprávě agentury Sport Invest, která ho zastupuje.

Viborg na něj udělal výborný dojem. "Atmosféra v klubu i nastavení lidí, jak jsou všichni otevření a snaží se mi usnadnit vstup do nového prostředí, to je strašně příjemné. Je to rodinný klub, který má po postupu do dánské ligy velké ambice," řekl odchovanec pražské Slavie.

V Premier League si nezahrál. V minulé sezoně naskočil do šesti zápasů druhé anglické ligy jako náhradník, předtím hostoval v třetiligovém Shrewsbury.

"Premier League je sice nejlepší soutěž na světě, ale konkurence byla opravdu velká. Abych se dál rozvíjel, tak jsem cítil, že budu muset přestoupit. Měl bych zkvalitnit, popřípadě vytvořit konkurenci ve středu zálohy," řekl Žambůrek. Brentford opustil po třech a půl letech.

"Odchod do Viborgu dává smysl ve všech směrech. V Anglii se toho Honza hodně naučil. Jako mladý hráč patřil do kádru klubu Premier League, a i když se nedostal do ligového zápasu, už jen tréninkový proces v takovém klubu je obrovskou zkušeností a známkou nejvyšší kvality. Teď nastal čas posunout se do dobré ligy a týmu, kde dostane adekvátní prostor a bude patřit k důležitým hráčům," uvedl šéf fotbalové sekce Sport Investu Viktor Kolář.