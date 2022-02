Fotbalista Stanciu přestoupil ze Slavie do čínského Wu-chanu

Wu-chan - Rumunský fotbalista Nicolae Stanciu definitivně přestoupil ze Slavie do čínského týmu Wu-chan Three Towns. Osmadvacetiletý záložník a jedna z hlavních hvězd ligy opouští kádr českého mistra po dvou a půl letech. Pražané potvrdili dotažení transferu na svých internetových stránkách. Stanciu podle společnosti Global Sports, která pomohla přestup uskutečnit, podepsal v novém působišti tříletou smlouvu.

Přestupovou částku Slavia nezveřejnila, podle spekulací médií by měli červenobílí od nováčka čínské ligy inkasovat v přepočtu zhruba 100 milionů korun. Za přibližně stejnou sumu v létě 2019 přišel Stanciu do Edenu za saúdskoarabského Al Ahlí jen půl roku poté, co skončil v jiném pražském klubu Spartě.

O Stanciuově odchodu do Wu-chanu, odkud se začal na konci roku 2019 do světa šířit koronavirus, se spekulovalo už od konce ledna. Definitivní dotažení transferu se ale protahovalo a Slavia ho potvrdila až nyní. Už v létě Pražané odmítli nabídku Galatasaraye Istanbul a rumunského reprezentanta ještě udrželi.

"Ve dvou přestupních obdobích přišla nabídka na Nica, ale my jsme ho dvakrát nepustili, protože jsme ho potřebovali. Teď odchází v situaci, kdy to chtějí obě dvě strany, je to pro něj i pro klub výhodné. Končí mu smlouva, je to hráč určitého věku, dívá se na to logicky tak, že má před sebou poslední kontrakt. A my na to nahlížíme tak, že bychom rádi prostředky do něj vložené získali zpět," uvedl předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Stanciu se Slavií získal dva české tituly a jednou domácí pohár, zahrál si s ní skupinu Ligy mistrů a čtvrtfinále Evropské ligy. V minulé ligové sezoně měl na kontě 12 branek a šest asistencí a byl vyhlášen druhým nejlepším hráčem soutěže. O rok dříve skončil třetí. Celkem Stanciu za Slavii odehrál 112 soutěžních zápasů s bilancí 26 gólů a 27 asistencí. V české lize má v součtu s angažmá ve Spartě na kontě 108 utkání a 29 branek.

Stanciu, jemuž měla vypršet v Edenu smlouva v létě 2023, připustil, že rozhodování o přestupu do Číny nebylo snadné. "Fotbalový život je krátký. Nemyslel jsem si, že odejdu tuhle zimu, vše se ale událo hrozně rychle. Klub věděl, že mi zbývá rok a půl do konce smlouvy. Takže to pro něj byla také možná jedna z posledních možností, jak za mě dostat nějaké větší peníze, protože bych mohl za rok a půl někde jinde podepsat jako volný hráč," uvedl Stanciu.

"Takhle jsem to chtěl. Chtěl jsem, až přestoupím, aby za mě klub inkasoval nějaké peníze. Slavia za mě před dvěma a půl lety zaplatila velkou částku a je normální, že ji chce zpět. Kariéra je krátká a pro mě je tu nová výzva. V létě mi už bude 29 let a kdoví, kolik mi zbývá. Jsem už ve fázi, že musím myslet na rodinu, budoucnost dcery, rodičů, sourozenců, všech. Bude to nový život pro mě a pro rodinu. Doufám, že dosáhneme s mým novým týmem úspěchů a případně vyhrajeme ligu, pokud to bude možné," doplnil Stanciu.

Do dosavadních tří soutěžních duelů této jarní části už nezasáhl. "Kluci, kabina, každý, kdo tu pracuje, mi bude chybět. Ale takový je fotbal, nadešel čas se posunout. Jsem rád, že ze Slavie odcházím s tolika trofejemi, úspěchy a rekordy. Jsou to věci, které zůstanou navždy v její historii a jsem rád, že jsem toho mohl být součástí. Bez pochyby to bylo nejlepší a nejúspěšnější období mé kariéry," řekl Stanciu.

"Z hlediska sportovních výkonů je jeho přínos absolutně nezpochybnitelný. Část titulů, pohárů a všeho, co máme v muzeu, je jeho zásluhou. Z jeho působení u nás jsem nadšený, spokojený a přeji mu úspěšnou další kariéru. Jak jsem Nica poznal, je to milý, hodný, usměvavý a pokorný člověk. Odchází po dohodě obou dvou stran, všichni si to přejeme. Přestup dává logiku sportovně, ekonomicky i lidsky," dodal Tvrdík.