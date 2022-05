Fotbalista Schick je přesvědčen, že může mít ještě lepší rok než vloni

Praha - Útočník Patrik Schick se domnívá, že pokud by ho tolik neprovázela zranění, mohl anketu o nejlepšího českého fotbalistu roku vyhrát už dříve než letos. Šestadvacetiletý kanonýr Leverkusenu označil minulý rok za nejvydařenější v kariéře, je ale přesvědčen, že může být ještě lepší. Mrzí ho, že kvůli zranění přijde s reprezentací o nadcházející zápasy v Lize národů.

"Samozřejmě jsem rád, že jsem vyhrál tuhle anketu. Je to ocenění za sezonu, která pro mě byla výborná. Začalo to Eurem a všichni byli zvědaví, jestli formu z něj potvrdím v sezoně, což se mi povedlo. Myslím, že kdybych nebyl tolik zraněný, mohl jsem (anketu) třeba vyhrát i dříve. Ale jsem rád, že jsem to získal alespoň teď," uvedl na tiskové konferenci Schick.

V minulém roce se nejprve blýskl pěti góly na letním mistrovství Evropy a v tabulce kanonýrů turnaje skončil druhý za Portugalcem Cristianem Ronaldem jen kvůli tomu, že neměl na kontě asistenci. V podzimní části uplynulé sezony pak zaznamenal za Leverkusen 16 bundesligových branek.

"Neřekl bych, že to byla životní sezona, zatím bych řekl asi nejlepší. Pro mě je cílem být v další sezoně zase lepší než v té uplynulé. Rozhodně to může být mnohem lepší, to sám cítím. Chci hlavně zapracovat na těch věcech, abych nebyl zraněný. To mě v téhle sezoně na nějakou dobu přibrzdilo. Mohlo to být lepší, těch gólů mohlo být víc. Takže chci být zdravý a pak si myslím, že potenciál mít ještě lepší sezonu tam je," poznamenal Schick.

Zranění ho v uplynulé sezoně přibrzdilo hned několikrát. V březnu kvůli zdravotním problémům přišel o play off o mistrovství světa, v němž reprezentace prohrála ve Švédsku. "Mrzelo mě to. Bylo to takové zmatené, dostával jsem odlišné diagnózy. V jedné jsem se dozvěděl, že ten sraz bych měl stihnout, v druhé to zase vypadalo, že to bohužel asi nestihnu. Snažil jsem se dělat 150 procent, abych to stihnul. Ale musel jsem si to vyhodnotit, co kdybych přijel a zranil se? Už by to mohlo být na mnohem delší dobu. Také jsem si říkal, kdybych jel, jestli bych vůbec po pěti týdnech pauzy byl schopen pomoci. Jako všechny mě samozřejmě mrzelo, že se na mistrovství světa nepodíváme," řekl Schick.

Kvůli nedávné operaci třísla přijde o nadcházející čtyři červnové zápasy v elitní skupině A Ligy národů, kde český tým změří síly se Švýcarskem, Španělskem a Portugalskem. "Pokaždé, když nemůžu na reprezentaci, mrzí mě to. Musel jsem bohužel tento čas využít k tomu, abych vyřešil svoje zdravotní problémy. Bylo to nutné. Ty termíny (Ligy národů) jsou udělané ne úplně šikovně. Zdraví je přednější, musel jsem udělat takovéhle rozhodnutí," uvedl Schick.

"Zítra to budou dva týdny, co jsem po operaci. První týden jsem byl v Německu, kde jsem měl nějaké rehabilitace. Teď jsem byl týden v Praze a zítra zase letím do Německa, kde už budu mít zase nějaký trénink. Dva týdny se budu připravovat, poté zase dva týdny volno, ale bude se mnou kondiční trenér z Leverkusenu," přiblížil Schick.

Před pár dny prodloužil v Leverkusenu smlouvu až do roku 2027. "Myslím, že pro ten můj progres v kariéře to je správný krok. Leverkusen má velké ambice, což pro mě bylo důležité. Bylo mi řečeno, že nepustí nikoho z kádru a doplní to dalšími hráči. Plus jsme udělali Ligu mistrů. Bayer má do další sezony cíl porvat se o druhé místo, dojít co nejdál v Lize mistrů a v Německém poháru. Takže diskuze nebyla nějak dlouhá. Vyslechl jsem si, jaké jsou plány. Z mého hlediska to bude pro mou kariéru takhle nejlepší," uvedl Schick.

Jeho spoluhráčem by se brzy měl stát český útočník Adam Hložek, který má blízko k přestupu do Leverkusenu ze Sparty. "Máme stejného manažera, něco o tom vím. Něco pravdy na tom je. Až Adam přijde, budu se mu to snažit ulehčit. Sám vím, jaké to bylo, když jsem poprvé přišel do ciziny, do Itálie. Neznal jsem prostředí, řeč, kluky, vše bylo nové. Zatím jsem českého parťáka v zahraničí ještě neměl, jen Slováka. I pro mě jedině plus," uvedl Schick.

"Nějakou konverzaci s trenérem a sportovním ředitelem (Leverkusenu) ohledně Adama jsme měli. Nebylo to jen o jeho fotbalových dovednostech, spíše o jeho charakteru. Samozřejmě jsem ho doporučil," dodal Schick s úsměvem.