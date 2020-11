Fotbalista Schick doufá, že v Leverkusenu zůstane dlouho

Leverkusen - Fotbalový útočník Patrik Schick doufá, že po pravidelném stěhování v posledních letech zůstane v Leverkusenu dlouho. Bayer je pro něj ve 24 letech už šestým klubem. Cítí, že přestupem do Německa učinil velmi dobré rozhodnutí. S Leverkusenem by v další sezoně rád okusil Ligu mistrů.

Sparťanský odchovanec, který v české lize působil i v Bohemians 1905, přestoupil v roce 2016 z Letné do Sampdorie Janov. O dva roky později po ročním hostování v AS Řím přestoupil do italské metropole. O další léto později odešel na hostování do Lipska, které ale na něj kvůli ekonomickým dopadům pandemie koronaviru neuplatnilo opci. Nakonec ho v září koupil z Říma za více než 700 milionů korun Bayer.

"Doufám, že tady zůstanu dlouho vzhledem k tomu, že jsem se v posledních letech skoro každou sezonu stěhoval jinam. Takový je sport. Jako profesionál hrajete jen několik let, fotbalu musíte přizpůsobit všechno," citoval klubový web Schicka, který má s Leverkusenem smlouvu do roku 2025.

Přestup do Bayeru probíral s bývalým hráčem klubu Michalem Kadlecem. "Michal mi toho hodně poradil. Jako fotbalový fanoušek vím o obrovské tradici Bayeru. Viděl jsou spoustu zápasů týmu v televizi a nikdy bych si nepomyslel, že za něj budu hrát. Je to skvělý klub s úžasnými fanoušky. Jsem si jistý, že jsem udělal velmi dobré rozhodnutí," uvedl český reprezentant.

Leverkusen v německé lize v osmi zápasech ještě neprohrál a ztrácí bod na vedoucí Bayern Mnichov. Mužstvo má dobře rozehranou i základní skupinu Evropské ligy, kde ve třech utkáních získalo šest bodů stejně jako Slavia, zatímco Nice s Beer Ševou pouze tři. "Chceme být úspěšní v Evropské lize, ale především se v bundeslize chceme kvalifikovat do Ligy mistrů. To je hlavní cíl. Chci vstřelit co nejvíce branek a tím pomoci k dosažení cíle," řekl Schick.

Za Bayer se v pěti soutěžních duelech trefil dvakrát. Více mu toho znemožnilo zranění. Počátkem října si v bundesligovém utkání se Stuttgartem lehce natrhnul zadní stehenní sval. Kvůli tomu chyběl přes měsíc a vynechal i dva reprezentační srazy. S ohledem na předešlé zkušenosti se ale kvůli zraněním netrápí.

"Fotbal je o rozhodnutích. Přišel jsem do Říma za velkou částku a chtěl jsem všechny přesvědčit o svých kvalitách. Pak jsem se ale zranil a místo toho, abych se naplno uzdravil, byl jsem měsíce v bolestech a všechno se jen zhoršovalo. To byla chyba, měl jsem zůstat v klidu," prohlásil Schick.

"Poučil jsem se z toho. Zranění mě už neznervózňují a na hřiště se nevracím, dokud se necítím na 100 procent připravený. Pro všechny je to tak lepší," dodal autor devíti reprezentačních branek.

V osobním životě se mu v tomto kalendářním roce dařilo. V červenci se oženil a v říjnu se mu s manželkou Hanou narodila dcera Victoria. "Pokud jde o mou rodinu, jsem teď mimořádně šťastný. Rodina je na prvním místě před fotbalem. Jsem vděčný za to, co se v posledních měsících stalo, a především jsem rád, že jsou všichni zdraví," konstatoval Schick.