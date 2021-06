Fotbalista Provod byl zvolen do elitního výběru Evropské ligy

Nyon (Švýcarsko) - Fotbalista Lukáš Provod byl zařazen do výběru 23 nejlepších hráčů uplynulého ročníku Evropské ligy. Záložník pražské Slavie se ocitl ve společnosti hvězd Paula Pogby, Edisona Cavaniho nebo Harryho Maguirea z Manchesteru United. Nejvíce zástupců má v ideálním týmu, který poskládali delegáti UEFA, vítěz soutěže Villarreal se sedmi hráči. Provod také prodloužil s mistrovskou Slavií smlouvu do roku 2026.

Čtyřiadvacetiletý Provod odehrál v tomto ročníku Evropské ligy 10 zápasů, v nichž vstřelil dvě branky. I díky jeho výkonům se Slavia stala jedním z překvapení soutěže a po vyřazení Leicesteru City a Glasgow Rangers pronikla až do čtvrtfinále. V něm vypadla s Arsenalem.

Bývalý hráč Sokolova nebo Českých Budějovic se rovněž stal v pátek nejlepším hráčem končící sezony první fotbalové ligy. V hlasování trenérů, kapitánů jednotlivých týmů a vybraných novinářů Provod zvítězil před klubovým spoluhráčem Nicolaem Stanciuem a sparťanem Adamem Hložkem.

Provod také prodloužil smlouvu se Slavií do roku 2026. Reprezentant, kterého v úterý čeká operace poraněného kolena, věří, že po uzdravení pomůže pražskému týmu dál dominovat na české scéně.

"Vážím si toho strašně moc. Hlavně v situaci, ve které teď jsem, když jsem se zranil. Slavia se ke mně stejně zachovala tak, jak se zachovala, takže pro mě je to závazek a obrovská motivace se vrátit v co nejlepší formě a pomoct Slavii k naplnění cílů. Tímto bych chtěl poděkovat panu Tvrdíkovi (šéfovi Slavie) i celému klubu, že do mne vložili takovou důvěru a mohl jsem tu podepsat novou smlouvu," uvedl Provod na klubovém webu.

Plzeňský odchovanec přišel do týmu Jindřicha Trpišovského před dvěma lety, do té doby hostoval v Českých Budějovicích. V letošním ročníku slavil vedle obhajoby mistrovského titulu i zisk domácího poháru.

"Plány budou jako doposud. Myslím si, že Slavia je nejlepší klub v Česku. To je něco, co budeme chtít natáhnout co nejdál, aby byla Slavia pořád na vrcholu. Přidávali jsme další tituly, postupovali do Ligy mistrů a Evropské ligy a hlavně dělali radost fanouškům, protože si myslím, že o to tady jde," doplnil Provod.

V úterý se podrobí operaci pravého kolena, kvůli jehož zranění přišel o účast na mistrovství Evropy. "Teď jsem se staral o to, aby splasknul otok a připravoval ho na operaci. Po ní to bude šest týdnů s ortézou, osm týdnů s berlemi a potom zase začnu pracovat," uvedl Provod.

Do roku 2025 se Slavii upsal další člen mistrovského kádru z posledních dvou sezon Oscar Dorley. Dvaadvacetiletý liberijský univerzál přestoupil do Edenu předloni v létě z Liberce, kde pak ještě do konce roku 2019 hostoval.