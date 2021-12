Fotbalista Přikryl slaví Štědrý den v Polsku, Vánoce prožívá víc díky malé dceři

Bialystok (Polsko)/Praha - Tradiční české Vánoce oslaví s rodinou v Polsku fotbalista Tomáš Přikryl. Devětadvacetiletý křídelník Jagiellonie Bialystok se na ně těší především díky pětileté dceři Victorii, která je velmi prožívá. Letos ji rodiče plánují seznámit i s tradičním českými pohádkami. Rok 2021 byl pro Přikryla z týmového hlediska nevyrovnaný, proto doufá, že v tom následujícím se jeho mužstvu bude dařit lépe. Jeho osobní ambicí nadále zůstává vyzkoušet si nové zahraniční angažmá.

"Vánoce mám rád. O to víc je prožíváme teď s dcerou (Victorií), když už má pět let. Pořád se na to těší, vidíte ty jiskřičky v očích. O to je to hezčí," řekl Přikryl ve videorozhovoru s ČTK zprostředkovaném agenturou Sport Invest, která ho zastupuje. "Snažíme se udržet i nějaké zvyky. Nejdeme dopodrobna, ale takové ty tradiční zvyky, jako je pouštění lodiček, rozkrajování jablka, zlaté prasátko, se snažíme dodržovat," uvedl.

Tentokrát by neměly chybět ani české pohádky. "Dcerka je na ty klasiky od Pixaru. Manželka (Aneta) zrovna říkala, že tyto Vánoce, když už je dcerka větší, zkusíme české, že by je zvládla. Na Štědrý den zkusíme pustit dobré české klasiky. Třeba ji to bude bavit. Má třeba hrozně ráda Jak se krotí krokodýli. Myslím, že ji chytnou i české filmy," prohlásil olomoucký odchovanec.

Štědrý večer oslaví s dcerou a manželkou. "Jako rodina býváme ten den sami, na to jsme zvyklí už od Česka. K rodinám jezdíme až další dny. Budeme navštěvovat dědečky a babičky," řekl Přikryl, jenž v sezoně 2013/14 získal s pražskou Spartou double za triumf v lize a domácím poháru.

Letošní rok pro něj nebyl snadný. "Začal jsem ho operací, měl jsem problémy s třísly. Tři čtvrtě roku jsem hrál s bolestí a už to nešlo dál. Pauza se plánovala na dva tři týdny, nakonec z toho byly skoro dva měsíce. V březnu jsem začal hrát a myslím si, že se mi dařilo. Měl jsem docela dost asistencí na to, kolik jsem odehrál zápasů," mínil Přikryl, jehož spoluhráčem je záložník Martin Pospíšil.

"Minulou sezonu jsem bral tak, že jsem rád, že jsem se vrátil po zranění a jsem zdravý. Na tým jsem se tolik nedíval, protože sezona byla nahoru dolů a bylo jasné, že o nic hrát nebudeme," podotkl Přikryl, který s Jagiellonií v uplynulém ročníku obsadil deváté místo.

Po podzimních 19 kolech této sezony je tým dokonce jedenáctý. "Po dvou letech se vrátil trenér (Ireneusz Mamrot), který tady byl, když jsem sem přišel. Všechno vypadalo fajn, začátek byl super. Říkal jsem si, že to bude sezona, v níž něčeho dosáhneme. Ukázalo se, že zase je to jak na horské dráze. Dva zápasy dobré, jeden špatný, pak remíza. Sezona se opakuje," uvedl Přikryl.

V 18 ligových zápasech tohoto ročníku zaznamenal čtyři branky a dvě asistence. "Bez jednoho utkání jsem odehrál všechno, byl jsem zdravý. Cítil jsem se dobře, ale chybí týmový úspěch. Myslel jsem si, že bychom mohli bojovat o poháry, ať už v Polském poháru, kde jsme ale brzo vypadli, nebo v lize. Momentálně se v tom plácáme," poznamenal bývalý mládežnický reprezentant, který s výběrem do 19 let na mistrovství Evropy 2011 vybojoval stříbro.

Smlouvu s Jagiellonií má do června 2023. "Ambice mám pořád stejně vysoké. Člověk je musí mít, aby se stále posouval. Jsem tady dva a půl roku. Určitě bych se rád někam podíval a posunul výš. Myslím si, že by byl ideální čas v létě se zase někam přemístit a něco vidět," konstatoval Přikryl.

"Co se týče individuálních ambicí, chci přidat branky a asistence a třeba ještě nějaký přestup udělat. Pokud jde o týmové ambice, chci, aby si mužstvo sedlo, předvádělo ustálené výkony a nebylo to jako na houpačce. Člověk se z výsledků nejprve těší, ale pak je zklamaný a nakonec je to nijaké. Líbilo by se mi, kdyby to šlo nahoru a něco jsme dokázali. Nejdůležitější je ale zdraví," řekl bývalý hráč pražské Dukly či Mladé Boleslavi.