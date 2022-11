Fotbalista Piqué ukončí kariéru, poslední utkání za Barcelonu odehraje v sobotu

Barcelona - Španělský fotbalista Gerard Piqué oznámil konec kariéry. Pětatřicetiletý obránce Barcelony odehraje poslední zápas v sobotu v La Lize proti Almeríi. Mistr světa i Evropy o tom informoval ve videu zveřejněném na twitteru, kde ho sleduje přes 20 milionů lidí.

"V posledních týdnech o mně hodně lidí mluvilo, teď promluvím sám. Nikdy jsem nechtěl být fotbalista. Chtěl jsem být hráčem Barcy. Co by si malý Gerard pomyslel, kdyby věděl, že se všechny jeho sny vyplní? Že vyhraje každou trofej, na niž pomyslí? Že se stane evropským i světovým šampionem?" uvedl Piqué, který v úterý nastoupil v základní sestavě při výhře 4:2 v Plzni v posledním utkání skupiny Ligy mistrů.

"Vždycky jsem tvrdil, že po Barce žádný jiný tým nebude, a tak to zůstane. Sobotní zápas bude mým posledním na Camp Nou," konstatoval barcelonský rodák, jehož rozlučkové video doplnily záběry z dětství.

Piqué prošel mládežnickými výběry "Blaugrana", před podpisem první profesionální smlouvy s klubem ale odešel do Manchesteru United. Za "Rudé ďábly" během let 2004 až 2008 odehrál pouze 12 ligových zápasů, krátce navíc hostoval v Zaragoze. V roce 2008 se vrátil do Barcelony. S katalánským celkem získal mimo jiné osm titulů a třikrát s ním vyhrál Ligu mistrů. Za Španělsko si připsal 102 startů.

Piqué se proslavil i partnerstvím s kolumbijskou zpěvačkou Shakirou, s níž má dva syny. Letos v červnu slavný pár oznámil po 12 letech rozchod.

Dlouholetá opora Bacelony založila i investiční skupinu Kosmos, která štědře financuje tenisový Davisův pohár. Piqué je navíc majitelem a předsedou druholigového španělského klubu FC Andorra.