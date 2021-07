Fotbalista Mihálik ukončil více než roční čekání na ligový gól

České Budějovice - Více než roční čekání na ligový gól ukončil v úvodním kole nové sezony nejvyšší fotbalové soutěže proti Teplicím křídelník Ondřej Mihálik. První trefou v lize od 8. července loňského roku zařídil Českým Budějovicím výhru 1:0. Pro letní posilu Jihočechů představovala branka velkou úlevu.

Mihálik se zapsal mezi ligové střelce poprvé od chvíle, kdy Plzni pomohl k triumfu 4:0 nad Libercem. "Je to už více než rok, což je fakt dlouhá doba. Věřím, že mi gól dodá sebevědomí. Je to pro mě velká úleva," řekl v on-line rozhovoru s novináři Mihálik, který počátkem července odešel do Dynama na roční hostování z Viktorie.

O výhře nad Severočechy rozhodl v 61. minutě. "Byl to centr na zadní tyč a tušil jsem, že ke mně propadne. Zpracoval jsem si to do střelecké pozice a pak jsem se soustředil na to, abych hlavně trefil branku. Byl to asi trochu šťastný gól. Ale i tak jsem za něj moc rád," uvedl čtyřiadvacetiletý ofenzivní univerzál, který si v dresu Českých Budějovic odbyl soutěžní premiéru.

Očekává, že se nevyhne příspěvku do týmové pokladny. "Ještě jsem nezaplatil peníze za hostování, k tomu ten dnešní gól. Takže počítám, že budu muset přinést více peněz," prohlásil bývalý hráč rodného Jablonce, druholigové Vlašimi a Alkmaaru.

Teplice byly minimálně v prvním poločase nebezpečnější a měly dvě velké příležitosti. "Po přestávce jsme šli do zápasu s tím, že musíme přidat. Neřekl bych, že Teplice byly v prvním poločase jednoznačně lepší na balonu. Do šancí se spíš dostávaly po našich chybách," konstatoval Mihálik.

O cílech na jihu Čech má jasno. "Přišel jsem, abych více hrál a nastartoval svou kariéru. Ale samozřejmě nejde jen o mě, chci hlavně pomoci týmu," řekl někdejší český mládežnický reprezentant.